Prognoza meteo azi, 16 aprilie 2026. Vremea se schimbă brusc: furtuni, descărcări electrice și grindină, în timp ce restul țării se încălzește până la 23°C

Ziua de azi aduce o vreme mai caldă decât normalul perioadei în România, cu temperaturi plăcute în majoritatea regiunilor. Totuși, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența după-amiaza și seara, mai ales la munte și în centru, unde sunt posibile averse, descărcări electrice și chiar grindină pe arii restrânse. Per ansamblu, va fi o zi tipică de primăvară, cu alternanțe între perioade însorite și episoade scurte de ploaie.

Conform Prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, vremea în România aduce un aer mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi în creștere în aproape toate regiunile. Atmosfera va deveni ușor instabilă după-amiaza, mai ales în zonele montane și în unele regiuni din sud și centru.

Vremea de azi în România

La nivelul întregii țări, valorile termice vor fi peste normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 23°C, iar cele minime între 4 și 12°C. Cerul va fi variabil, însă din a doua parte a zilei vor apărea înnorări temporare și averse, în special la munte, local în centru și sud-est și izolat în rest. Pe alocuri, mai ales în zonele de deal și munte, se pot semnala descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și chiar condiții de grindină. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi plăcută și mai caldă decât normalul perioadei. Temperaturile maxime vor ajunge la 18–23°C, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 11°C. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și izolat averse slabe.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, valorile termice vor urca până la 17–22°C, cu minime de 5–10°C. După-amiaza și spre seară vor apărea înnorări și local averse, în special în sud-est. Izolat pot apărea descărcări electrice.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi caldă și în general plăcută. Maximele vor fi de 18–22°C, iar minimele între 6 și 10°C. După-amiaza sunt posibile înnorări și ploi de scurtă durată.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, temperaturile vor fi cuprinse între 16 și 21°C ziua și 5–9°C noaptea. Cerul va fi variabil, dar în a doua parte a zilei și noaptea vor apărea înnorări și pe alocuri averse.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona montană a Carpații, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit. Maximele vor fi de 15–21°C, iar minimele între 4 și 8°C. După-amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu posibile căderi de grindină pe arii restrânse.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Marea Neagră, vremea va fi relativ caldă. Temperaturile maxime vor fi de 16–20°C, iar cele minime între 7 și 11°C. Cerul va deveni temporar noros, iar local pot apărea averse, mai ales spre seară.

Vremea de azi în București

În capitală, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări mai ales în timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 19°C, iar minima se va situa între 4 și 7°C.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : maxime 19–22°C, minime 6–8°C, averse posibile după-amiaza

: maxime 19–22°C, minime 6–8°C, averse posibile după-amiaza Timișoara: maxime 20–23°C, minime 7–11°C, vreme caldă, ușor instabilă

maxime 20–23°C, minime 7–11°C, vreme caldă, ușor instabilă Iași: maxime 17–21°C, minime 5–8°C, înnorări și ploi locale

maxime 17–21°C, minime 5–8°C, înnorări și ploi locale Craiova: maxime 19–22°C, minime 6–10°C, posibile averse

maxime 19–22°C, minime 6–10°C, posibile averse Constanța: maxime 17–20°C, minime 8–11°C, cer variabil, ploi slabe pe alocuri

maxime 17–20°C, minime 8–11°C, cer variabil, ploi slabe pe alocuri Brașov: maxime 16–20°C, minime 5–7°C, instabilitate atmosferică după-amiaza

CITEȘTE ȘI: Meteorologii Accuweather anunță una dintre cele mai călduroase luni mai din istorie, în București. Avem prognoza completă

Tarifele de 1 Mai 2026 pe litoral. Cât trebuie să scoţi din buzunar pentru 3 nopţi în cele mai populare staţiuni