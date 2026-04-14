Meteorologii Accuweather anunță una dintre cele mai călduroase luni mai din istorie, în București. Avem prognoza completă

Luna mai 2026 aduce în București un tipar meteorologic neobișnuit, caracterizat prin temperaturi ridicate și un deficit accentuat de precipitații, potrivit prognozelor actualizate. Datele indică o abatere clară de la normalul climatologic al perioadei, conturând una dintre cele mai calde luni mai din ultimii ani, cu valori termice care depășesc frecvent mediile multianuale.

Aspectul cel mai remarcabil al acestei prognoze este persistența temperaturilor ridicate pe durate lungi, fără răciri semnificative. Intervalele mai răcoroase sunt rare și de scurtă durată, iar variațiile de temperatură de la o zi la alta sunt reduse. Acest lucru contribuie la senzația unei stabilități atmosferice neobișnuite pentru luna mai, când în mod tradițional se înregistrează alternanțe între zile calde și episoade mai reci sau ploioase.

Meteorologii Accuweather anunță una dintre cele mai călduroase luni mai

Maximele zilnice se mențin în general între 23 și 28 de grade Celsius, cu mai multe episoade în care temperaturile urcă spre pragul de 26–28 de grade, specific mai degrabă începutului de vară decât finalului de primăvară. Chiar și în prima parte a lunii, când în mod obișnuit vremea este mai temperată, valorile termice depășesc constant 20 de grade, iar nopțile rămân relativ blânde, cu minime ce oscilează între 10 și 14 grade.

Pe parcursul lunii se arată o creștere treptată, dar constantă, cu valori de peste 25 de grade în a doua jumătate a lunii și episoade frecvente de cer senin. Spre finalul lunii, maximele se apropie frecvent de 27–28 de grade, iar nopțile devin mai calde, semn că masa de aer cald se stabilizează deasupra regiunii.

Deși apar izolat zile cu averse sau înnorări temporare, acestea sunt puține și nu reușesc să compenseze lipsa generală de ploi. Majoritatea zilelor sunt dominate de cer variabil sau senin, ceea ce favorizează acumularea de căldură și amplifică senzația de vreme uscată. În mod obișnuit, luna mai este una dintre cele mai ploioase luni ale anului în București, însă în acest an, tiparul atmosferic pare să contrazică această caracteristică.

CITEȘTE ȘI: Prognoză 1 mai | Se schimbă vremea radical, anunță meteorologii Accuweather. Ce se întâmplă în București

BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt