BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt

De: Denisa Crăciun 10/04/2026 | 07:35
Paștele se apropie cu pași repezi. Vremea este un aspect important, mai ales că toți oamenii vor să se bucure de zilele libere. Prognoza meteo este des actualizată, iar dacă până acum specialiștii au avertizat că va ploua de Paște, lucrurile se schimbă. 

Sărbătorile Pascale pică în acest an pe 12 aprilie. Meteorologii de la Accuweather au explicat că vremea nu va fi una favorabilă și asta pentru că au anunțat precipitații. Cu toate acestea, BBC Weather spun altceva. Conform datelor lor, vremea de Paște va fi perfectă pentru ieșiri pentru că soarele va fi pe cer, iar temperaturile așteptate sunt cele obișnuite pentru perioada în care ne aflăm.

Condițiile meteo sunt schimbătoare. De pildă, zilele acestea la munte au fost precipitații sub formă de ninsoare, iar în alte orașe, inclusiv în Capitală a plouat. Cea mai importantă și frecventă întrebare din ultimele zile este cum va fi vremea de Paște. Câteva zile ne mai despart de acea zi sfântă și plină de însemnătate. Din acest motiv, meteorologii au făcut anunțul despre vreme. Accuweather a precizat că în București vremea nu va fi potrivită pentru plimbări. Aceștia au spus că ne așteaptă o zi ploioasă, mai exact cu 11% șanse de ploaie. În plus, informațiile apărute arată vânt și temperaturi mai scăzute.

Pe de altă parte, BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather. Datele lor despre vreme arată că în Capitală va fi vreme însorită, iar pe alocuri ar putea sufla vântul slab. Temperatura maximă așteptată, conform acestora, este de 16 grade. De asemenea, pe timpul nopții, minima ajunge până la 5 grade. Ba mai mult, șansele de precipitații sunt 0%. Și în a doua zi de Paște va fi frumos, adică luni 13 aprilie. Soarele va fi din nou pe cer, fără șanse de precipitații, iar temperatura maximă va fi de 17 grade, iar minima, în special noaptea, va atinge 7 grade. Așadar observăm o creștere a temperaturii.

Chiar dacă duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie, vremea va ține cu noi, zilele dinainte de Paște nu sunt atât de însorite. Vineri și sâmbătă sunt anunțate în continuare precipitații și cer înnorat, dar și temperaturi mai scăzute.

