Vești proaste de la ANM! Cum va fi vremea în noaptea de Înviere 2026

De: Elisa Tîrgovățu 08/04/2026 | 22:26
Frig și vânt puternic în toată țara, de Paște.

Vremea va suferi o schimbare bruscă chiar înainte de Paște. Meteorologii anunță o răcire accentuată a temperaturilor la nivelul întregii țări.

Cei care vor participa la slujba din noaptea de Înviere ar trebui să se aștepte la condiții meteo neprielnice, cu temperaturi scăzute, vânt și posibile precipitații. Începând de la sfârșitul săptămânii, un val de aer rece va cuprinde România, aducând ploi, lapoviță și chiar ninsori în regiunile montane.

Răcire accentuată în toată țara

Meteorologii avertizează că vor fi din nou emise coduri galbene și portocalii de vreme severă. În zonele montane sunt prognozate ninsori și viscol, iar în restul țării vântul va sufla intens.

Rafalele ar putea atinge viteze de până la 90 km/h în numeroase regiuni, iar pe crestele montane chiar și 130 km/h. În aceste condiții, temperaturile vor scădea cu aproximativ 7–8 grade sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Răcirea este cauzată de o masă de aer rece care pătrunde din nordul Europei, asociată cu un ciclon ce afectează teritoriul României.

Cum va fi vremea în noaptea de Înviere

În noaptea de Înviere, vremea se anunță rece în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse. În Capitală, temperaturile vor scădea până la 4–5°C, iar pe parcursul zilei nu vor depăși 10–13°C. La nivel național, în prima zi de Paște, valorile termice se vor încadra între 5 și 14°C. Însă, în zonele depresionare minimele pot coborî chiar sub pragul de îngheț.

Meteorologii recomandă să vă îmbrăcați corespunzător pentru frig și să aveți la îndemână o umbrelă, având în vedere caracterul instabil al vremii.

Revine vremea de primăvară

Veștile mai bune apar odată cu începutul săptămânii viitoare, când temperaturile vor intra pe un trend ascendent, iar condițiile meteo se vor ameliora treptat. Primăvara își va face simțită din nou prezența abia după mijlocul săptămânii. Valorile termice vor reveni la nivelurile normale pentru această perioadă.

CITEȘTE ȘI: Tradiții și superstiții de Paște. Ce trebuie să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare

De ce ciocnim ouă roșii de Paște? Legenda și semnificația acestui obicei străvechi

Iți recomandăm
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Știri
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cum încearcă Jador să o împace pe Oana Ciocan. Gestul artistului i-a emoționat pe fani
Știri
Cum încearcă Jador să o împace pe Oana Ciocan. Gestul artistului i-a emoționat pe fani
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel...
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
Gandul.ro
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de...
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat...
Coșmar de Crăciun: o fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care îi adusese un cadou. Bărbatul riscă pedeapsa cu moartea
Adevarul
Coșmar de Crăciun: o fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care îi...
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce...
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a...
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Prosport.ro
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Ramonei Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a fost săltat de mascați și internat la Obregia: „Mă rog pentru el!”
Click.ro
Reacția Ramonei Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a...
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Digi 24
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de ani?
go4it.ro
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de...
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
Gandul.ro
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte...
