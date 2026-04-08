Vești proaste de la ANM! Cum va fi vremea în noaptea de Înviere 2026

Vremea va suferi o schimbare bruscă chiar înainte de Paște. Meteorologii anunță o răcire accentuată a temperaturilor la nivelul întregii țări.

Cei care vor participa la slujba din noaptea de Înviere ar trebui să se aștepte la condiții meteo neprielnice, cu temperaturi scăzute, vânt și posibile precipitații. Începând de la sfârșitul săptămânii, un val de aer rece va cuprinde România, aducând ploi, lapoviță și chiar ninsori în regiunile montane.

Răcire accentuată în toată țara

Meteorologii avertizează că vor fi din nou emise coduri galbene și portocalii de vreme severă. În zonele montane sunt prognozate ninsori și viscol, iar în restul țării vântul va sufla intens.

Rafalele ar putea atinge viteze de până la 90 km/h în numeroase regiuni, iar pe crestele montane chiar și 130 km/h. În aceste condiții, temperaturile vor scădea cu aproximativ 7–8 grade sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Răcirea este cauzată de o masă de aer rece care pătrunde din nordul Europei, asociată cu un ciclon ce afectează teritoriul României.

Cum va fi vremea în noaptea de Înviere

În noaptea de Înviere, vremea se anunță rece în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse. În Capitală, temperaturile vor scădea până la 4–5°C, iar pe parcursul zilei nu vor depăși 10–13°C. La nivel național, în prima zi de Paște, valorile termice se vor încadra între 5 și 14°C. Însă, în zonele depresionare minimele pot coborî chiar sub pragul de îngheț.

Meteorologii recomandă să vă îmbrăcați corespunzător pentru frig și să aveți la îndemână o umbrelă, având în vedere caracterul instabil al vremii.

Revine vremea de primăvară

Veștile mai bune apar odată cu începutul săptămânii viitoare, când temperaturile vor intra pe un trend ascendent, iar condițiile meteo se vor ameliora treptat. Primăvara își va face simțită din nou prezența abia după mijlocul săptămânii. Valorile termice vor reveni la nivelurile normale pentru această perioadă.

