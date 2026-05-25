„Oamenii cădeau unul după altul”-povestea dramatică a unui miner care a supraviețuit exploziei

China se confruntă cu unul dintre cele mai grave accidente miniere din ultimele aproape două decenii, după ce o explozie produsă la mina de cărbune Liushenyu, din provincia Shanxi, a ucis cel puțin 82 de oameni. Alte două persoane sunt încă dispărute, iar autoritățile desfășoară operațiuni de salvare contracronometru.

Tragedia a scos la iveală probleme grave de siguranță și a provocat un val de emoție în comunitatea locală, unde mulți dintre mineri reprezentau singura sursă de venit pentru familiile lor.

Explozia care a zguduit provincia Shanxi

Explozia s-a produs vineri, la ora locală 19:29 (11:29 GMT), în mina de cărbune Liushenyu din districtul Qinyuan, provincia Shanxi, una dintre cele mai importante regiuni miniere ale Chinei.

Potrivit agenției chineze Xinhua, în subteran se aflau 247 de muncitori în momentul tragediei. Peste 100 de persoane au fost salvate, însă bilanțul victimelor a continuat să crească în orele următoare.

Autoritățile au anunțat că cel puțin 82 de persoane și-au pierdut viața, iar alte două sunt în continuare dispărute. Inițial, oficialii raportaseră aproximativ 90 de morți, însă ulterior au revizuit cifrele, explicând că haosul de la începutul intervenției a dus la erori în evidența victimelor.

Acesta este cel mai grav dezastru minier din China din 2009 până în prezent.

Operațiuni uriașe de salvare

La fața locului au fost mobilizați sute de salvatori, iar Ministerul chinez pentru Managementul Situațiilor de Urgență a trimis 345 de membri ai echipelor speciale de intervenție.

Duminică dimineață, echipele de salvare au început să folosească roboți dotați cu senzori de gaz și camere cu infraroșu pentru a explora galeriile inaccesibile și pentru a căuta eventuali supraviețuitori.

Intervenția a fost însă îngreunată de acumulările de apă din apropierea zonei exploziei și de faptul că planurile tehnice ale minei nu corespundeau situației reale din subteran, potrivit presei de stat chineze.

În total, 128 de persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, dintre care două se află în stare critică.

Majoritatea victimelor au fost afectate de inhalarea unor gaze toxice. Presa de stat a relatat că nivelurile de monoxid de carbon – un gaz extrem de toxic și fără miros – depășiseră limitele admise.

Mărturia dramatică a unui miner supraviețuitor

Un miner rănit, Wang Yong, a povestit pentru presa de stat momentele dramatice prin care a trecut în timpul exploziei:

„Am simțit miros de sulf, același miros pe care îl simți la detonări. Le-am strigat oamenilor să fugă. În timp ce alergam, vedeam oameni prăbușindu-se din cauza fumului. Apoi am leșinat și eu”

Minerul a povestit că și-a revenit după aproximativ o oră și a reușit să iasă împreună cu un coleg. Wang Yong a declarat:

„Am stat acolo cam o oră până mi-am revenit singur. L-am trezit pe omul de lângă mine și am ieșit împreună”

Comunitatea locală, în stare de șoc

În districtul Qinyuan, unde viața se învârte în jurul exploatărilor miniere, tragedia a lăsat în urmă o atmosferă apăsătoare.

Zhang, proprietara unui restaurant cu frigărui frecventat de mineri, a declarat pentru AFP că mulți dintre cei care lucrau în mină erau principalii susținători financiari ai familiilor lor. Femeia a declarat:

„Gândiți-vă doar. Este la vârsta la care are și părinți în vârstă, și copii mici de întreținut. Apoi merge să lucreze în mină, coboară în subteran și nu mai revine niciodată”

Aceasta a mărturisit că se gândește permanent la familiile victimelor.

„Este și el fiul cuiva, tatăl cuiva, soțul cuiva”

În apropierea minei, poliția a blocat accesul jurnaliștilor și a instituit filtre stricte de securitate. Ambulanțe și mașini de poliție intrau constant în zonă, iar spitalele care au primit răniți au fost izolate cu bandă de securitate.

Probleme grave de siguranță descoperite la mină

Primele concluzii ale anchetei arată că firma care administra mina ar fi comis încălcări „grave” ale normelor de siguranță.

Mina Liushenyu fusese inclusă încă din 2024 pe lista exploatărilor cu „riscuri grave de siguranță” de către Administrația Națională pentru Siguranța Minelor din China.

Compania Tongzhou Group, care operează mina, primise deja două sancțiuni administrative în 2025 pentru probleme legate de securitatea muncii.

O parte din conducerea exploatării miniere ar fi fost deja reținută de autorități.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut ca toate resursele să fie mobilizate pentru tratarea răniților și găsirea supraviețuitorilor. În același timp, Consiliul de Stat al Chinei a anunțat o anchetă „riguroasă”, iar cei găsiți responsabili vor fi „aspru pedepsiți”.

Un nou semnal de alarmă pentru industria minieră din China

Provincia Shanxi produce peste un sfert din întreaga cantitate de cărbune a Chinei și reprezintă una dintre cele mai importante regiuni pentru industria energetică a țării.

Deși autoritățile chineze au înăsprit standardele de siguranță în ultimii ani și au închis numeroase exploatări ilegale, accidentele continuă să se producă.

În 2023, prăbușirea unei mine de suprafață din Mongolia Interioară a ucis 53 de persoane, iar în 2009 o explozie produsă într-o mină din provincia Heilongjiang a provocat moartea a peste 100 de oameni.

China rămâne cel mai mare consumator de cărbune din lume și, totodată, cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră, în ciuda investițiilor masive în energie regenerabilă.

