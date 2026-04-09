Acasă » Știri » Iarnă de Paște! Zăpadă de doi metri, ploi și lapoviță. Meteorologii vin cu vești proaste

Iarnă de Paște! Zăpadă de doi metri, ploi și lapoviță. Meteorologii vin cu vești proaste

De: Alina Drăgan 09/04/2026 | 19:32
Deși românii se pregătesc de sărbătorile pascale, prognoza meteo arată mai degrabă că vine Crăciunul. De astăzi, 9 aprilie, vremea s-a schimbat radical în toată țară. La munte ninge abundent, iar la Bâlea Lac stratul de zăpadă a atins un prag record, peste 170 de centimetri. Cum o să fie vremea de Paște?

Dacă începutul lunii aprilie a adus o vreme de primăvară, cu temperaturi ridicate, în Joia Mare lucrurile s-au schimbat. Un val de frig a cuprins de astăzi aproape toată țara, iar vremea rămâne schimbătoare şi rece, cu ploi, lapoviță și ninsoare la munte până de Paște.

Zăpadă de doi metri, ploi și lapoviță

Cu două zile înainte de Paște, la munte ninge ca în mijlocul iernii. Stratul de zăpadă este la Bâlea Lac de aproape doi metri. Iar zăpada mieilor a adus cea mai rece dimineață de 9 aprilie din istorie. Pe Vârful Omu temperatura a coborât la -12 grade.

Meteorologii nu vin cu vești prea bune și anunță ploi, lapoviță și vreme rece până sâmbătă, 11 aprilie. A fost emisă o avertizare meteo valabilă în intervalul 09 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00.

„Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm.

La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă”, anunță meteorologii.

Însă, există și vești bune, vremea se va schimba chiar în ziua de Paște. Din 12 aprilie, temperaturile încep să urce, iar precipitațiile se retrag. Temperaturile cresc de la o zi la alta, iar în a doua zi de Paște, în vestul ţării, se vor atinge chiar şi 20 de grade.

 

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Topul șoselelor de vis pentru șoferi. Unde se află cele mai spectaculoase trasee din lume
Topul șoselelor de vis pentru șoferi. Unde se află cele mai spectaculoase trasee din lume
Melek, văduvă lui Dani Vicol, a spus adevărul despre viitorul soț. Își mai dorește sau nu să ...
Melek, văduvă lui Dani Vicol, a spus adevărul despre viitorul soț. Își mai dorește sau nu să se mărite
Legenda Iepurașului de Paște: cum a apărut și ce rol are. Povestea lui îți va schimba perspectiva ...
Legenda Iepurașului de Paște: cum a apărut și ce rol are. Povestea lui îți va schimba perspectiva asupra sărbătorii
Cum a reacționat Melek când a aflat că fiul ei i-a furat bani din geantă. Pe ce a cheltuit 500 de ...
Cum a reacționat Melek când a aflat că fiul ei i-a furat bani din geantă. Pe ce a cheltuit 500 de lei
Influencerul care a aruncat internetul în aer cu un videoclip despre Valentin Sanfira face lumină: ...
Influencerul care a aruncat internetul în aer cu un videoclip despre Valentin Sanfira face lumină: “Mă tot vedeam cu ei și aveam repulsie față de Codruța”
Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când ...
Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când a arătat factura de la service
Vezi toate știrile