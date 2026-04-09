Iarnă de Paște! Zăpadă de doi metri, ploi și lapoviță. Meteorologii vin cu vești proaste

Deși românii se pregătesc de sărbătorile pascale, prognoza meteo arată mai degrabă că vine Crăciunul. De astăzi, 9 aprilie, vremea s-a schimbat radical în toată țară. La munte ninge abundent, iar la Bâlea Lac stratul de zăpadă a atins un prag record, peste 170 de centimetri. Cum o să fie vremea de Paște?

Dacă începutul lunii aprilie a adus o vreme de primăvară, cu temperaturi ridicate, în Joia Mare lucrurile s-au schimbat. Un val de frig a cuprins de astăzi aproape toată țara, iar vremea rămâne schimbătoare şi rece, cu ploi, lapoviță și ninsoare la munte până de Paște.

Zăpadă de doi metri, ploi și lapoviță

Cu două zile înainte de Paște, la munte ninge ca în mijlocul iernii. Stratul de zăpadă este la Bâlea Lac de aproape doi metri. Iar zăpada mieilor a adus cea mai rece dimineață de 9 aprilie din istorie. Pe Vârful Omu temperatura a coborât la -12 grade.

Meteorologii nu vin cu vești prea bune și anunță ploi, lapoviță și vreme rece până sâmbătă, 11 aprilie. A fost emisă o avertizare meteo valabilă în intervalul 09 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00.

„Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h. Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm. La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm). Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă”, anunță meteorologii.

Însă, există și vești bune, vremea se va schimba chiar în ziua de Paște. Din 12 aprilie, temperaturile încep să urce, iar precipitațiile se retrag. Temperaturile cresc de la o zi la alta, iar în a doua zi de Paște, în vestul ţării, se vor atinge chiar şi 20 de grade.

Vești proaste de la ANM! Cum va fi vremea în noaptea de Înviere 2026

România, lovită de un val de aer rece din Scandinavia și Câmpia Rusă. Meteorologii anunță ninsori și viscol