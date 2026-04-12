Prognoză 1 mai | Se schimbă vremea radical, anunță meteorologii Accuweather. Ce se întâmplă în București

De: David Ioan 12/04/2026 | 09:36
Vremea din București trece printr-o schimbare semnificativă în a doua jumătate a lunii aprilie, potrivit estimărilor Accuweather.

După o perioadă cu temperaturi moderate și cer variabil, finalul lunii aduce o încălzire constantă și o stabilizare a condițiilor atmosferice. Evoluția indică trecerea de la un regim meteo oscilant la unul specific începutului de mai, cu valori termice ridicate și cer predominant senin.

Se schimbă vremea radical, anunță meteorologii Accuweather

În intervalul 12–19 aprilie, temperaturile se mențin la un nivel moderat, cu maxime situate între 14 și 18 grade Celsius. Minimele nocturne coboară până la 4–9 grade, iar cerul alternează între perioade însorite și înnorări persistente.

Această etapă reflectă influența unei mase de aer mai rece, care menține instabilitatea atmosferică și limitează creșterea temperaturilor. Deși nu apar semnale privind precipitații, variațiile dese ale nebulozității sunt caracteristice perioadei.

După 20 aprilie, se remarcă o încălzire treptată. Maximele urcă spre intervalul 18–22 de grade, iar minimele nocturne se stabilizează în jurul valorilor de 8–11 grade. Cerul devine tot mai senin, iar zilele cu soare devin predominante.

Această evoluție sugerează instalarea unui câmp de presiune ridicată, care favorizează disiparea norilor și menține un regim atmosferic stabil. Diferențele dintre temperaturile diurne și cele nocturne se reduc, iar vremea capătă un caracter mai previzibil.

Ce se întâmplă în București

Ultimele zile din aprilie sunt dominate de temperaturi de 20–22 de grade și cer senin. Minimele rămân constante, în jurul valorilor de 9–11 grade, ceea ce indică o masă de aer cald bine instalată deasupra regiunii.

Această perioadă marchează tranziția către un regim meteo tipic începutului de mai, cu condiții favorabile pentru activități în aer liber și o stabilitate atmosferică accentuată.

Foto: Accuweather

Pentru 1 mai, prognoza indică o zi complet senină, cu o maximă de 22 de grade Celsius și o minimă de 10 grade. Este una dintre cele mai stabile zile din întreg intervalul analizat, fără semnale de precipitații sau intensificări ale vântului. Condițiile sunt ideale pentru activități în exterior, iar regimul termic se aliniază valorilor climatologice ale perioadei.

Pe 2 mai, tendința de încălzire continuă, cu o maximă de 23 de grade și cer parțial însorit. Această evoluție confirmă instalarea unei perioade calde și stabile, caracteristică debutului lunii mai în București.

