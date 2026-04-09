Județul din România unde ninge ca în povești, în aprilie 2026: ”Vine Paștele sau Crăciunul?”

De: David Ioan 09/04/2026 | 14:19
Ninge abundent în județul Suceava, iar primele zone afectate sunt Vatra Dornei și localitățile din apropierea masivelor montane. Precipitațiile sub formă de ninsoare au început încă din cursul dimineții, iar potrivit prognozelor meteo, fenomenul va continua pe tot parcursul zilei, cu intensificări temporare ale vântului.

Temperaturile au scăzut semnificativ, iar în Vatra Dornei maximele abia ating 2–3 grade Celsius, în timp ce minimele coboară spre 0 sau chiar sub zero grade în orele serii. Meteorologii anunță că ninsoarea va persista și în următoarele zile, cu episoade de lapoviță și ninsoare, în special în intervalele de dimineață și seară.

Ninsoare abundentă în Suceava

În Suceava, condițiile meteo sunt similare, cu un cer predominant înnorat și perioade de fulguială. Vântul bate moderat, cu rafale ce pot depăși 20–30 km/h, ceea ce reduce vizibilitatea și accentuează senzația de frig.

Conform datelor meteo, probabilitatea de precipitații rămâne ridicată, iar în unele zone se pot acumula câțiva centimetri de zăpadă, în special în partea de vest a județului și în zonele înalte. Specialiștii avertizează că temperaturile resimțite sunt mai scăzute decât cele înregistrate, din cauza vântului persistent.

Vatra Dornei, prima zonă afectată de episodul de iarnă

În Vatra Dornei, ninsoarea este însoțită de episoade de lapoviță, iar prognoza pe următoarele zile indică o menținere a vremii reci. Pentru joi și vineri sunt anunțate maxime de 2–3 grade Celsius și minime de până la –3 grade, cu probabilitate ridicată de ninsoare în averse.

În unele intervale, cantitatea de precipitații poate depăși 2–3 litri pe metru pătrat, iar stratul de zăpadă se poate depune în special în zonele necirculate. Vântul va continua să bată din sector nord-vestic, cu intensificări temporare, ceea ce poate duce la formarea de polei pe carosabil.

Fenomenul cunoscut popular drept „Zăpada Mieilor” pare să-și fi făcut simțită prezența din plin în Bucovina. Imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online:

„Vine Paștele sau Crăciunul? /La Câmpulung vine Crăciunul, nu Paștele. Este iarnă în toată regula, puteți să vă dați cu săniuța și să mergeți cu colinda, este frumos /Hai afară la zăpadăăăă…”, sunt doar câteva dintre mesajele apărute în mediul online.

Autoritățile locale recomandă șoferilor prudență sporită, deoarece drumurile pot deveni alunecoase, iar vizibilitatea este redusă în zonele unde ninsoarea este mai densă. De asemenea, locuitorii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale în intervalele cu precipitații intense. În stațiunile montane, turiștii sunt atenționați să respecte avertizările meteorologice și să fie echipați corespunzător pentru condiții de iarnă.

