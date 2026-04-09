Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe Arena Națională

Moartea lui Mircea Lucescu a îndoliat lumea fotbalului, iar printre cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu s-a numărat și Cătălin Predoiu. Acesta a marcat momentul printr-un gest simbolic, anunțând o decizie importantă în memoria marelui antrenor.

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire uriașă în fotbal. Trupul său neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde numeroși oameni din sport și admiratori au venit să își ia rămas-bun și să îi aducă un omagiu. Atmosfera a fost una încărcată de emoție, semn al respectului profund de care s-a bucurat. Înmormântarea va avea loc vineri, la Cimitirul Bellu din București, cu onoruri militare.

Ce decizia s-a luat în memoria lui Mircea Lucescu

În acest context, Cătălin Predoiu, prezent la eveniment în calitate de reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, a vorbit despre impactul uriaș pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra fotbalului românesc și internațional. Acesta a subliniat că fostul antrenor nu a fost doar un profesionist desăvârșit, ci și o personalitate care a contribuit decisiv la modernizarea acestui sport în România.

Ministrul a evidențiat respectul profund pe care instituția pe care o reprezintă, Clubul Dinamo și întreaga comunitate sportivă îl poartă memoriei sale. Ca gest concret de apreciere, oficialul a anunțat inițierea demersurilor legale pentru ca noul stadion al clubului Dinamo să fie denumit „Stadionul Dinamo Mircea Lucescu”.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum și Clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor Interne, eu personal și colegii din conducerea Ministerului și a armelor și a Clubului Dinamo aici prezenți, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematura a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea. În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră, dar și în fotbal mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al Clubului Dinamo, stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște pe Marele Mircea Lucescu!”, a transmis Cătălin Predoiu.

