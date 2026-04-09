Politicieni, foști jucători și sute de fani își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. Ultima zi de omagiu pe Arena Națională

Funeraliile lui Mircea Lucescu continuă și astăzi, joi, 9 aprilie. Sicriul cu trupul neînsflețit a fost depus la Arena Națională din București, iar familia, rudele, suporterii și cei care l-au iubit și l-au apreciat au venit ca să îi aducă un ultim omagiu regretatului antrenor. Printre cei care au sosit la catafalcul lui Il Luce se numără Ilie Bolojan, Dumitru Dragomir, Daniel Pancu și mulți alții, care, îndurerați, au sosit încă de dimineață pentru a-și lua rămas bun de la cel care a scris istorie în lumea fotbalului. CANCAN.RO are imagini!

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți noapte, pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar. Astăzi este ultima zi în care cei care l-au apreciat și l-au admirat pot veni să îi aducă un ultim omagiu. Ceremoniile au fost organizate în așa fel încât cei care sosesc la Arena Națională di București să își ia rămas-bun în condiții controlate, pe etape, cu momente special dedicate reculegerii.

Ilie Bolojan a sosit la Arena Națională din București, la căpătâiul lui Mircea Lucescu

Printre cei care au sosit astăzi la ceremoniile organizate pentru regretatul antrenor se numără și Ilie Bolojan, care și-a exprimat condoleanțele către Răzvan Lucescu și a spus câteva cuvinte în memoria lui Il Luce.

Foști colegi de breaslă, vizibil afectați, au sosit la catafalcul lui Mircea Lucescu, îndoliați și cu tristețe în suflet din pricina pierderii unui munte de talent al sportului românesc.

Daniel Pancu a sosit cu o coroană funerară, cu ochelari de soare, la ochi, îmbrăcat în negru, la Arena Națională, acolo unde atmosfera a fost una profund emoționantă. De asemenea, și Dănuț Coman a fost prezent, cu două candele în mână, pe care le-a aprins la intrarea în stadion. Nu au lipsit nici nume mari din politică, precum ambasadorul Ucrainei. Mulți dintre cei prezenți au rememorat momentele definitorii are carierei uriașe pe care a avut-o Mircea Lucescu și și-au exprimat regretul pentru plecarea sa către stele.

Mitică Dragomir: „Nu cred că mai apuc un antrenor de talia lui Mircea Lucescu”

Dumitru Dragomir a spus câteva cuvinte în memoria lui il Luce, afirmând că un om de talia lui Mircea Lucescu trebuie apreciat cât încă este în viață, iar el nu va mai avea șansa să cunoască un alt antrenor de talia lui.

Dumnezeu să-l odihnească, a fost mare pe Pământ, cred că e mare și în Rai, ne așteaptă pe noi, cei care am lucrat în sportul acesta care distruge vieți. Orice spui acum nu mai are niciun rost. Când ești în viață, și dacă ești înjurat și dacă ești adulat, este bine. Omul trebuie apreciat când este în viață, nu după ce se duce pe lumea cealaltă. Omul a fost atât de mare, nu știu dacă voi, care sunteți tineri, ați apucat, dar eu, care mai am 20-30 de ani de trăit, nu cred că mai apuc un antrenor de talia lui Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei! Toți ne ducem, nimeni nu a stăpânit Pământul până acum. Vă doresc tuturor să fiți sănătoși să să trăiți cât mai mult, a declarat Dumitru Dragomir.

