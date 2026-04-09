Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 pasageri au ajuns la spital

Accident grav în județul Prahova. Un microbuz în care se aflau 11 persoane a fost implicat în impact. Având în vedere numărul mare potențial de victime, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Cinci persoane au ajuns la spital.

Accidentul s-a produs joi, 9 aprilie, pe DN1A, în zona localității Boldești-Scăeni, județul Prahova. În urma impactului, alarma a fost dată imediat, iar la fața locului s-a intervenit în forță. A fost activat și Planul Roșu.

Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha

În urma accidentului, la fața locului s-au deplasat pompierii, pentru a asigura măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță TIM de terapie intensivă mobilă cu medic, precum și patru ambulanțe SMURD de tip B2.

Șase persoane au fost rănit în accidentul din Prahova. Salvatorii au evaluat la fața locului șase persoane, iar cinci dintre ele au fost transportate la spital pentru îngrijiri și investigații de specialitate.

În urma evaluării medicale, Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. Acum, oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

„Pompierii militari prahoveni intervin pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor si pentru acordarea asistenței medicale ca urmare a producerii unui accident rutier produs pe raza localității Boldești-Scăeni, DN 1A. Având în vedere numărul potențial de victime, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La locul intervenției au fost mobilizate următoarele forțe: o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță TIM (terapie intensivă mobilă, cu medic) și patru ambulanță SMURD tip B2. În urma evaluării medicale, cinci victime sunt transportate la spital, pentru continuarea investigațiilor medicale de specialitate”, a transmis ISU Prahova.

