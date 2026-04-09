Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt. Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea: ”Inițial, nu a vrut să creadă”

De: Andreea Stăncescu 09/04/2026 | 14:59
Boala de care a suferit Mircea Lucescu

Moartea lui Mircea Lucescu a venit după o perioadă dificilă, marcată de o boală necruțătoare care i-a slăbit treptat organismul. După câteva luni de suferință și internări repetate, starea sa s-a agravat rapid, iar finalul a fost inevitabil, în ciuda dorinței sale de a rămâne activ până în ultimele clipe.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire uriașă în fotbalul românesc și internațional. A fost apreciat peste tot unde a activat, atât ca jucător, cât și ca antrenor, fiind recunoscut pentru profesionalismul și pasiunea sa.

Mircea Lucescu a suferit de leucemie

Fostul selecționer al României a fost diagnosticat la începutul anului 2026 cu leucemie, o afecțiune gravă care a evoluat accelerat și a dus la complicații severe. Boala a fost ținută departe de ochii publicului, iar în tot acest timp, Mircea Lucescu a continuat să fie implicat în activitatea fotbalistică, demonstrând aceeași determinare care l-a caracterizat întreaga viață.

Deși inițial simptomele nu păreau alarmante, în doar câteva luni situația s-a schimbat dramatic, iar organismul său nu a mai reușit să facă față.

 „Acum două luni, două luni și jumătate, nu avea absolut nimic. A apărut leucemia, care a complicat totul. De fapt, de la leucemie i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul, am zis că e o chestiune personală, dar leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul. El a fost un luptător, pentru el nicio cauză nu a fost dinainte pierdută. Inițial, nu a vrut să creadă. La un moment dat, părea că știe, dar că maschează”, spunea jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, un apropiat al lui Mircea Lucescu.

În ultimele săptămâni de viață, starea antrenorului s-a degradat vizibil, necesitând mai multe internări și supraveghere medicală constantă. Chiar și în aceste condiții, a rămas conectat la lumea fotbalului, participând la meciuri și implicându-se în activitatea echipei naționale.

Un moment important a fost partida disputată la Istanbul, la finalul lunii martie 2026, când, în ciuda problemelor de sănătate, a fost prezent alături de echipă. Această implicare a arătat încă o dată atașamentul său profund față de sportul care i-a definit existența.

CITEȘTE ȘI: Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Realizatorul TV Radu Naum, dezvăluiri uluitoare: ”Va trebui la un moment dat să spunem adevărul”

Decizia luată de familia lui Mircea Lucescu, înainte de înmormântarea lui ”Il Luce”. Ce restricții a impus

Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 pasageri au ajuns la spital
Știri
Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 pasageri au…
Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat imediat după
Știri
Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat…
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor...
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la București să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, flancat de o armată de bodyguarzi, ca un șef de stat
Gandul.ro
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de...
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din fotbal cu care a avut un diferent financiar
Adevarul
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din...
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în...
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor...
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un...
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la București să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, flancat de o armată de bodyguarzi, ca un șef de stat
Gandul.ro
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Băbuța și legătura de mărar
BANCUL ZILEI | Băbuța și legătura de mărar
Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 ...
Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 pasageri au ajuns la spital
Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat ...
Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat imediat după
Singurul aliment sănătos de pe masa de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Cu sos ...
Singurul aliment sănătos de pe masa de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Cu sos de roșii din belșug!”
Județul din România unde ninge ca în povești, în aprilie 2026: ”Vine Paștele sau Crăciunul?”
Județul din România unde ninge ca în povești, în aprilie 2026: ”Vine Paștele sau Crăciunul?”
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe ...
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe Arena Națională
Vezi toate știrile