Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt. Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea: ”Inițial, nu a vrut să creadă”

Moartea lui Mircea Lucescu a venit după o perioadă dificilă, marcată de o boală necruțătoare care i-a slăbit treptat organismul. După câteva luni de suferință și internări repetate, starea sa s-a agravat rapid, iar finalul a fost inevitabil, în ciuda dorinței sale de a rămâne activ până în ultimele clipe.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire uriașă în fotbalul românesc și internațional. A fost apreciat peste tot unde a activat, atât ca jucător, cât și ca antrenor, fiind recunoscut pentru profesionalismul și pasiunea sa.

Mircea Lucescu a suferit de leucemie

Fostul selecționer al României a fost diagnosticat la începutul anului 2026 cu leucemie, o afecțiune gravă care a evoluat accelerat și a dus la complicații severe. Boala a fost ținută departe de ochii publicului, iar în tot acest timp, Mircea Lucescu a continuat să fie implicat în activitatea fotbalistică, demonstrând aceeași determinare care l-a caracterizat întreaga viață.

Deși inițial simptomele nu păreau alarmante, în doar câteva luni situația s-a schimbat dramatic, iar organismul său nu a mai reușit să facă față.

„Acum două luni, două luni și jumătate, nu avea absolut nimic. A apărut leucemia, care a complicat totul. De fapt, de la leucemie i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul, am zis că e o chestiune personală, dar leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul. El a fost un luptător, pentru el nicio cauză nu a fost dinainte pierdută. Inițial, nu a vrut să creadă. La un moment dat, părea că știe, dar că maschează”, spunea jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, un apropiat al lui Mircea Lucescu.

În ultimele săptămâni de viață, starea antrenorului s-a degradat vizibil, necesitând mai multe internări și supraveghere medicală constantă. Chiar și în aceste condiții, a rămas conectat la lumea fotbalului, participând la meciuri și implicându-se în activitatea echipei naționale.

Un moment important a fost partida disputată la Istanbul, la finalul lunii martie 2026, când, în ciuda problemelor de sănătate, a fost prezent alături de echipă. Această implicare a arătat încă o dată atașamentul său profund față de sportul care i-a definit existența.

