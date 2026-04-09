Ultimele clipe din viața lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat înainte să-și dea ultima suflare

Dispariția lui Mircea Lucescu a survenit după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a degradat rapid, pe fondul unor afecțiuni grave care au afectat simultan mai multe organe esențiale. Investigațiile medicale efectuate în ultimele zile de viață au evidențiat problemele cu care se confrunta, iar complicațiile neurologice și cele pulmonare au avut un rol decisiv.

Evaluările realizate la Spitalul Universitar de Urgență au inclus o tomografie computerizată, care a oferit o imagine detaliată asupra evoluției bolii. Rezultatele au arătat existența mai multor episoade de tip accident vascular cerebral ischemic, dar și prezența unor cheaguri de sânge la nivelul plămânilor, cunoscute sub numele de tromboembolism pulmonar. Aceste probleme au afectat sever circulația sângelui și oxigenarea organismului, contribuind la agravarea rapidă a stării generale.

„Revenind la informarea publică asupra stării domnului Mircea Lucescu, facem următoarele precizări: pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe. Medicii care îl îngrijesc au analizat în detaliu situația, informând familia. La examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de tromboembolism pulmonar. Pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB. Vom reveni cu informații publice”, au transmis reprezentanții spitalului.

Medicii au explicat că una dintre cauzele principale ale deteriorării a fost funcționarea deficitară a inimii. În momentul în care aceasta nu a mai reușit să pompeze eficient sângele, organele vitale, în special creierul și plămânii, au fost private de oxigen. Lipsa unei circulații adecvate a dus la apariția unor complicații în lanț, greu de controlat, mai ales în contextul unei rezerve biologice scăzute.

Problemele cu care s-a confruntat Mircea Lucescu în ultimele zile de viață

Pe lângă problemele cardiace, imobilizarea prelungită a contribuit la formarea cheagurilor de sânge, care ulterior au migrat către plămâni. În același timp, vasele de sânge afectate de vârstă și de alte afecțiuni au favorizat apariția accidentelor vasculare cerebrale. Toți acești factori au acționat simultan, accelerând declinul stării de sănătate.

Finalul a venit într-un context medical extrem de fragil, în care multiple funcții vitale erau deja grav afectate, marcând astfel dispariția uneia dintre cele mai importante figuri din fotbalul românesc și internațional. „Pacientul a avut complicații din cauza faptului că a stat o perioadă mai lungă la pat. În acest context, s-au format cheaguri de sânge, iar unele dintre ele au ajuns la plămâni, ceea ce este o problemă gravă numită tromboembolism pulmonar. De asemenea, au apărut mai multe episoade de tip accident vascular cerebral (AVC). Acestea au fost cauzate de faptul că vasele de sânge ale creierului erau îngustate și afectate de vârstă, iar în anumite momente creierul nu a primit suficient sânge și oxigen. Acest lucru s-a întâmplat și din cauza problemelor de ritm ale inimii și a faptului că inima nu a mai pompat sângele eficient. Pe scurt, problemele de circulație ale sângelui, împreună cu afecțiunile inimii și imobilizarea prelungită, au dus la complicații serioase la nivelul plămânilor și creierului. De aceea, pot spune că pacientul deși părea viu, nu prea mai era”, a transmis cardiologul Dan Tesloianu.

CITEȘTE ȘI: Politicieni, foști jucători și sute de fani își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. Ultima zi de omagiu pe Arena Națională

Decizia luată de familia lui Mircea Lucescu, înainte de înmormântarea lui ”Il Luce”. Ce restricții a impus