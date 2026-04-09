Decizia luată de familia lui Mircea Lucescu, înainte de înmormântarea lui ”Il Luce”. Ce restricții a impus

De: David Ioan 09/04/2026 | 09:38
Astăzi este ultima zi în care cei care l-au admirat pe Mircea Lucescu pot veni la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Spațiul a fost deschis publicului începând de marți, iar în fiecare zi sute de oameni au depus flori și au aprins candele pe treptele stadionului. Programul de vizitare rămâne deschis până la ora 20:00, iar autoritățile se așteaptă ca numărul vizitatorilor să rămână ridicat până la închidere.

Omagiu pentru Mircea Lucescu la Arena Națională

În ultimele două zile, atmosfera de la Arena Națională a fost una profund emoționantă. Suporteri, foști jucători, oameni din fotbal și admiratori simpli au venit să își arate respectul pentru una dintre cele mai influente figuri ale sportului românesc. Mulți dintre cei prezenți au rememorat momentele definitorii ale carierei sale, de la perioada în care a condus echipa națională a României, până la performanțele obținute la cluburi din țară și din străinătate.

Mircea Lucescu rămâne în istoria fotbalului românesc drept unul dintre cei mai titrați antrenori. A câștigat campionate în România, Italia, Turcia și Ucraina, iar perioada petrecută la Șahtior Donețk este considerată una dintre cele mai de succes din cariera sa, cu multiple titluri și trofee europene. În România, a fost apreciat atât pentru rezultatele sale, cât și pentru rolul avut în formarea unor generații de jucători.

Slujba și înmormântarea, doar pentru familie și apropiați

Mâine, în Vinerea Mare, va avea loc slujba de înmormântare. Cortegiul funerar va pleca la ora 10:00 către Biserica Sfântul Elefterie, unde va fi oficiată slujba religioasă. La solicitarea familiei, accesul în interiorul bisericii va fi permis doar rudelor și apropiaților, publicul având acces doar în exterior, în zonele special delimitate.

Ulterior, de la ora 13:00, Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Și în acest caz, familia a decis ca accesul în interiorul cimitirului să fie restricționat, pentru a păstra un cadru privat în timpul ceremoniei.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
