Ultramaratonist român, lovit de o mașină în timpul unei curse umanitare de 2.800 km! Adrian Șovea a fost transportat de urgență la spital

Unul dintre cei mai cunoscuți ultramaratoniști români de anduranță, Adrian Șovea, a fost implicat într-un grav accident rutier în timpul unei curse umanitare de amploare desfășurate în jurul granițelor României. Sportivul, aflat într-un proiect de alergare de aproximativ 2.800 de kilometri, a fost lovit de un autoturism în județul Mehedinți, în timp ce se deplasa pe un segment de drum național, fiind transportat de urgență la spital cu multiple traumatisme.

Evenimentul s-a produs pe DN 56B, într-o zonă unde circulația rutieră este intensă, iar condițiile de siguranță pentru pietoni sau alergători sunt limitate. Conform informațiilor preliminare, sportivul se afla pe marginea carosabilului și respecta direcția de deplasare, în cadrul unei etape din proiectul său sportiv și caritabil intitulat „Drumul Speranței”. În acel moment, un autoturism condus de o șoferiță care venea din sens opus ar fi pierdut controlul direcției de mers, pătrunzând pe contrasens și lovindu-l în plin pe alergător.

Adrian Șovea a fost transportat de urgență la spital

Impactul a fost extrem de puternic, iar forța coliziunii l-a proiectat pe sportiv în afara părții carosabile, într-un șanț de la marginea drumului. Martorii au alertat imediat autoritățile, iar echipajele medicale sosite la fața locului au intervenit pentru stabilizarea victimei înainte de transportul de urgență către Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Primele evaluări medicale au indicat existența mai multor fracturi și traumatisme, însă starea exactă a sportivului a fost monitorizată în continuare de personalul medical.

Cursa în care era implicat Adrian Șovea avea un caracter sportiv și umanitar, fiind gândită ca o provocare de anduranță desfășurată pe durata mai multor săptămâni. Traseul planificat însuma aproximativ 2.800 de kilometri, cu obiectivul de a înconjura granițele României în circa 50 de zile. Inițiativa urmărea să atragă atenția asupra situației copiilor din sistemul de protecție socială și să genereze fonduri pentru sprijinirea programelor de terapie destinate acestora.

Proiectul avea și o componentă simbolică importantă, fiecare kilometru parcurs fiind asociat cu o oră de sprijin psihologic pentru copiii vulnerabili. Până în momentul accidentului, sportivul reușise să mobilizeze donații de peste 33.000 de lei, dintr-un obiectiv total stabilit la 500.000 de lei. Campania de strângere de fonduri continua în paralel cu desfășurarea cursei, fiind susținută prin platforme online și prin comunități sportive.

CITEŞTE ŞI: De ce boală suferea Ionela, tânăra care și-a luat viața? Două fetițe au rămas orfane de mamă

Șofer român, sfârșit cumplit pe autostradă. TIR-ul său a fost implicat într-un accident grav în Germania