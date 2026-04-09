Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat imediat după

De: David Ioan 09/04/2026 | 14:56
Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat imediat după
Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a consumat două bomboane dintr-un lot de produse deteriorate, pregătite pentru a fi aruncate.

Cazul a ajuns în instanță, iar judecătorii au stabilit că sancțiunea aplicată de companie a fost disproporționată, obligând magazinul să îl reangajeze și să îi achite salariile pierdute pe durata procesului.

Un angajat a fost concediat pentru că a mâncat două bomboane care trebuiau aruncate

Incidentul s-a petrecut în martie 2024, într-o unitate Mercadona. Bărbatul, angajat din 2021, a mâncat două batoane de lemn dulce cu aromă de căpșune dintr-un lot de produse deteriorate, fără valoare comercială. Presa spaniolă notează că acesta i-ar fi oferit și unui coleg o cutie cu astfel de articole. Conducerea a considerat gestul o abatere gravă și a dispus concedierea disciplinară.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Superior de Justiție din Țara Bascilor, după o primă judecată la Bilbao. Instanța a decis că măsura luată de angajator nu a fost justificată, subliniind că produsele consumate nu mai puteau fi vândute și nu generau niciun prejudiciu economic.

Instanța obligă magazinul să-l reangajeze

Compania a invocat și un episod anterior, din decembrie 2023, când angajatul ar fi încercat să ia alte produse deteriorate. Judecătorii au remarcat însă o contradicție importantă: la scurt timp după acel incident, bărbatul a primit o evaluare profesională de 8,5 din 10, cu aprecieri pozitive privind integritatea, ceea ce contrazice ideea pierderii încrederii.

Instanța a ținut cont și de situația familială a angajatului. Din ianuarie 2024, acesta lucra cu program redus pentru a avea grijă de copilul său, iar în astfel de cazuri, o concediere trebuie fundamentată clar pentru a elimina orice suspiciune de discriminare. Cum firma nu a demonstrat acest lucru, măsura a fost declarată nulă.

Prin hotărârea definitivă la acest nivel, Mercadona este obligată să îl reangajeze imediat și să îi plătească toate salariile neîncasate de la momentul concedierii până la finalizarea procesului. Decizia poate fi contestată la instanța supremă din Spania, însă până atunci compania trebuie să o pună în aplicare.

CITEŞTE ŞI: Din ce este făcut cel mai popular salam de biscuiți din România, de fapt. Se găsește în toate supermarket-urile din țara noastră, dar ce scrie pe etichetă?

Greșeala pe care mulți o fac la cumpărături. Bucătarii evită aceste 5 produse

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 pasageri au ajuns la spital
Știri
Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 pasageri au…
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt. Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea: ”Inițial, nu a vrut să creadă”
Știri
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt. Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea: ”Inițial, nu a vrut…
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor...
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la București să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, flancat de o armată de bodyguarzi, ca un șef de stat
Gandul.ro
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de...
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din fotbal cu care a avut un diferent financiar
Adevarul
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din...
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în...
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor...
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un...
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la București să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, flancat de o armată de bodyguarzi, ca un șef de stat
Gandul.ro
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Băbuța și legătura de mărar
BANCUL ZILEI | Băbuța și legătura de mărar
Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 ...
Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 pasageri au ajuns la spital
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt. Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea: ”Inițial, ...
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt. Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea: ”Inițial, nu a vrut să creadă”
Singurul aliment sănătos de pe masa de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Cu sos ...
Singurul aliment sănătos de pe masa de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Cu sos de roșii din belșug!”
Județul din România unde ninge ca în povești, în aprilie 2026: ”Vine Paștele sau Crăciunul?”
Județul din România unde ninge ca în povești, în aprilie 2026: ”Vine Paștele sau Crăciunul?”
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe ...
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe Arena Națională
Vezi toate știrile