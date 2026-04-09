Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat imediat după

Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a consumat două bomboane dintr-un lot de produse deteriorate, pregătite pentru a fi aruncate.

Cazul a ajuns în instanță, iar judecătorii au stabilit că sancțiunea aplicată de companie a fost disproporționată, obligând magazinul să îl reangajeze și să îi achite salariile pierdute pe durata procesului.

Incidentul s-a petrecut în martie 2024, într-o unitate Mercadona. Bărbatul, angajat din 2021, a mâncat două batoane de lemn dulce cu aromă de căpșune dintr-un lot de produse deteriorate, fără valoare comercială. Presa spaniolă notează că acesta i-ar fi oferit și unui coleg o cutie cu astfel de articole. Conducerea a considerat gestul o abatere gravă și a dispus concedierea disciplinară.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Superior de Justiție din Țara Bascilor, după o primă judecată la Bilbao. Instanța a decis că măsura luată de angajator nu a fost justificată, subliniind că produsele consumate nu mai puteau fi vândute și nu generau niciun prejudiciu economic.

Instanța obligă magazinul să-l reangajeze

Compania a invocat și un episod anterior, din decembrie 2023, când angajatul ar fi încercat să ia alte produse deteriorate. Judecătorii au remarcat însă o contradicție importantă: la scurt timp după acel incident, bărbatul a primit o evaluare profesională de 8,5 din 10, cu aprecieri pozitive privind integritatea, ceea ce contrazice ideea pierderii încrederii.

Instanța a ținut cont și de situația familială a angajatului. Din ianuarie 2024, acesta lucra cu program redus pentru a avea grijă de copilul său, iar în astfel de cazuri, o concediere trebuie fundamentată clar pentru a elimina orice suspiciune de discriminare. Cum firma nu a demonstrat acest lucru, măsura a fost declarată nulă.

Prin hotărârea definitivă la acest nivel, Mercadona este obligată să îl reangajeze imediat și să îi plătească toate salariile neîncasate de la momentul concedierii până la finalizarea procesului. Decizia poate fi contestată la instanța supremă din Spania, însă până atunci compania trebuie să o pună în aplicare.

