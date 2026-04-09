Ouă XL, prețuri XXL! Cât costă un cofraj cu ouă mari, în magazinele Mega Image din România

De: Alina Drăgan 09/04/2026 | 15:52
Sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele au intrat deja în febra pregătirilor. Meniurile sunt stabilite, listele de cumpărături sunt mai lungi, iar rafturile magazinelor încep să se golească. Printre produsele nelipsite de pe masa de Paște se numără ouăle. Acesta ocupă un loc central, însă costă și destul de mult. Cât a ajuns să coste un cofraj cu ouă mari, în magazinele Mega Image din România?

Pentru masa de Paște ouăle ocupă un loc central, fiind simbolul acestei sărbători și ingredientul de bază pentru numeroase preparate tradiționale. Pe lângă vopsitul ouălor roșii, acestea sunt folosite și în cozonaci, drob sau alte rețete specifice perioadei. Cererea crescută din această perioadă a dus însă și la majorări de prețuri.

Deși românii au intrat deja în spirtul de sărbătoare, prețurile de la rafturi le cam taie din elan. În ultima perioadă, scumpirile au venit pe bandă rulantă, iar prețurile au ajuns unele destul de mari. Însă, chiar și așa, românii au luat cu asalt magazinele.

În această perioadă, la mare căutare sunt ouăle. Ele sunt simbolul Paștelui și sunt folosite și în numeroase preparate tradiționale. Ouăle XL sunt preferate de mulți, însă înainte de sărbătorile pascale acestea au ajuns să aibă prețuri XXL.

De exemplu, un cofraj cu ouă XL, de la găini crescute în hale la sol, se vinde în magazinele Mega Image cu 21,39 de lei. În cofraj sunt doar 10 ouă și fie ele și XL cu siguranță nu sunt suficiente pentru masa bogată de Paște. Astfel, românii trebuie să scoate destul de mulți bani din buzunare doar pentru ouă.

De asemenea, în această perioadă la mare căutare este și carnea de miel, dar și pentru aceasta românii trebuie să bage adânc mâna în buzunare. Cu doar câteva zile înainte de Paște, diferențele de preț la carnea de miel sunt vizibile între magazine.

La Lidl, un miel întreg (care include capul și organele) este comercializat la prețul de 47,90 lei pe kilogram. În schimb, la Kaufland, atât sfertul anterior, cât și cel posterior de miel au un preț mai ridicat, de 59,99 lei/kg.

La Auchan, prețurile pentru carnea de miel variază în funcție de produs. Un sfert de miel se vinde cu 39,99 lei/kg, în timp ce un pachet destinat pentru ciorbă costă 29,99 lei/kg. Pulpa de miel cu os ajunge la 67,99 lei/kg, iar organele proaspete sunt comercializate la 61,99 lei/kg.

 

