Cât a ajuns să coste 1 kilogram de telemea de oaie în Piața Obor, cu 3 zile înainte de Paște

Pe măsură ce se apropie Paște, forfota din piețe devine tot mai intensă, iar românii își umplu coșurile cu produse tradiționale pentru masa festivă. Lactatele și ouăle se află printre cele mai căutate alimente în această perioadă, fiind indispensabile în numeroase rețete specifice sărbătorii. În Piața Obor din București, comercianții vin cu o ofertă variată, iar prețurile reflectă atât diversitatea produselor, cât și cererea crescută din aceste zile. Brânzeturile rămân în topul preferințelor cumpărătorilor în această perioadă. La Piața Obor se găsesc mai multe tipuri din care cumpărătorii pot alege cea mai bună opțiune pentru masa de Paște. Cât costă brânza în Piața Obor Telemeaua de oaie maturată se vinde la aproximativ 53 de lei/kg, în timp ce varianta proaspătă este mai accesibilă, ajungând la circa 43 de lei/kg. Cei care preferă telemeaua de vacă o pot găsi la un preț de aproximativ 25 de lei/kg, iar telemeaua de capră proaspătă ajunge în jurul valorii de 40 de lei/kg. Și cașul este la mare căutare: cel de oaie, ușor sărat, costă în jur de 38 de lei/kg, în timp ce cașul dulce de vacă este mai ieftin, fiind disponibil la aproximativ 25 de lei/kg.

În cazul cașcavalului, diferențele de preț sunt vizibile în funcție de sortiment. Variantele din lapte de vacă sunt printre cele mai accesibile, pornind de la 20 de lei/kg. La polul opus se află specialitățile mai rafinate, precum cașcavalul tip „buric”, care poate ajunge până la 58 de lei/kg.

Ouăle nu pot lipsi de pe masa de Paște și au un preț pe măsură. Se vând în funcție de mărime și tip. Ouăle de găină, categoria L, au prețuri cuprinse între 1,30 și 1,50 lei bucata, în timp ce ouăle XL ajung în jur de 1,50 lei. Pentru cei care preferă alternative, ouăle de prepeliță sunt disponibile la aproximativ 10 lei pentru un set de 24 de bucăți, fiind o opțiune tot mai populară.

