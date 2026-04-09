Prețul combustibililor în Joia Mare: ce prețuri au afișat benzinăriile din România, după armistițiul SUA – Iran

În urma armistițiului de două săptămâni dintre SUA și Iran și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, prețul petrolului a început să scadă cu 15%. Astfel miercuri, 8 martie, prețul unui baril de țiței ajunsese în jurul valorii de 94,8 dolari. Dar care este prețul combustibililor în Joia Mare?

Anunțul armistițiului a ajuns repede pe piețele financiare internaționale, unde investitorii au mizat pe o reducere a tensiunilor și pe reluarea fluxurilor de petrol.

Prețul combustibililor în Joia Mare

Prețul global al petrolului a scăzut brusc și piețele bursiere au crescut după armistițiul SUA-Iran. Prețul Brent a coborât cu peste 13%, până în jurul valorii de 94,87 dolari pe baril. Țițeiul american a fost și el tranzacționat în scădere cu 15%, barilul ajungând la 95,75 de dolari. Înainte de începerea conflictului, prețul unui baril de petrol era de aproximativ 70 de dolari.

Tot ieri, 8 aprilie, românii s-au putut bucura de scăderea accizei cu 30 de bani pe litru. Ajustarea, după aplicarea TVA, a dus la o ieftinire totală de aproximativ 36 de bani pe litru.

Cel mai mic preț pentru un litru de benzină extra a fost în Sighetul Marmației, potrivit gazonline.ro, unde șoferii au plătit 7.32 de lei. Un litru de benzină 95 a costat 9.12 lei.

Cel mai mic preț pentru benzina normală a fost în Albești, județul Mureș – 9.07 lei, iar cel mai ieftin litru de motorină s-a vândut tot aici, cu 9.88 lei.

Cele mai mici prețuri la benzinăriile din România

În București, un litru de benzină 95 s-a vândut cu 9.12 lei, un litru de benzină plus cu 9.60 lei, în timp ce motorina plus a ajuns să coste 9.84 de lei per litru și 9.90 lei cea normală. Un litru de gaz GPL costă între 3.99 și 4.14 lei.

În comparație, la Cluj Napoca un litru de benzină costă 9.12 lei, în timp ce un litru de motorină a ajuns la 9.93 lei și un litru de gaz GPL 4.00 lei.

La Timisoara, benzina a fost comercializată cu 9.12 lei per litru, motorina cu 9.93 de lei/litru și gazul GPL cu 4.23 de lei pe litru.

La Iași, șoferii au plătit 9.12 lei pentru un litru de benzină, în timp ce un litru de motorină costă 9.93 lei și un litru de gaz GPL valorează 4.23 de lei.

În Constanța, benzinăriile au afișat un preț de 9.12 lei pentru un litru de benzină, 9.93 de lei pentru un litru de motorină și 4.21 de lei pentru un litru de gaz GPL.

Cât a crescut prețul în ultima lună

Potrivit peco-online.ro, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 11.5% față de luna trecută. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu 47.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Prețul mediu al unui litru de motorină a crescut cu 16.2%, adică un plin de 50 de litri costa cu 70.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

