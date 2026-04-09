Prețul combustibililor în Joia Mare: ce prețuri au afișat benzinăriile din România, după armistițiul SUA – Iran

În urma armistițiului de două săptămâni dintre SUA și Iran și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, prețul petrolului a început să scadă cu 15%. Astfel miercuri, 8 martie, prețul unui baril de țiței ajunsese în jurul valorii de 94,8 dolari. Dar care este prețul combustibililor în Joia Mare?
Anunțul armistițiului a ajuns repede pe piețele financiare internaționale, unde investitorii au mizat pe o reducere a tensiunilor și pe reluarea fluxurilor de petrol.
Prețul global al petrolului a scăzut brusc și piețele bursiere au crescut după armistițiul SUA-Iran. Prețul Brent a coborât cu peste 13%, până în jurul valorii de 94,87 dolari pe baril. Țițeiul american a fost și el tranzacționat în scădere cu 15%, barilul ajungând la 95,75 de dolari. Înainte de începerea conflictului, prețul unui baril de petrol era de aproximativ 70 de dolari.
Tot ieri, 8 aprilie, românii s-au putut bucura de scăderea accizei cu 30 de bani pe litru. Ajustarea, după aplicarea TVA, a dus la o ieftinire totală de aproximativ 36 de bani pe litru.
Potrivit peco-online.ro, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 11.5% față de luna trecută. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu 47.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
Prețul mediu al unui litru de motorină a crescut cu 16.2%, adică un plin de 50 de litri costa cu 70.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
CITEȘTE ȘI:
