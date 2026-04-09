Cine e Anastasia, soția lui Adrian Petre ex-Survivor? Au o fetiță împreună

Adrian Petre a concurat în echipa Războinicilor la Survivor România 2026, unde s-a remarcat prin determinare și disciplină. La 27 de ani, fostul fotbalist a tratat competiția cu aceeași seriozitate pe care a arătat-o în cariera sportivă.

Adrian şi-a folosit experiența acumulată în sport pentru a-și sprijini colegii și pentru a face față probelor solicitante. A renunțat temporar la fotbal pentru a accepta provocarea Survivor, considerând competiția un test extrem care îi pune la încercare limitele fizice și psihice.

Cine e Anastasia, soția lui Adrian Petre ex-Survivor?

Condițiile dificile din Dominicană l-au afectat, de la nopțile petrecute în frig și ploaie până la lipsa hranei și efortul intens din timpul probelor. Cu toate acestea, Adrian Petre spune că cel mai greu i-a fost să gestioneze dorul de casă.

Acasă îl așteaptau cele mai importante susținătoare ale sale, soția Anastasia și fiica lor. Conștient de sprijinul lor, sportivul şi-a dorit să ajungă cât mai departe în competiție și să lupte pentru premiul de 100.000 de euro, cu gândul de a se întoarce acasă cu trofeul.

Adrian Petre și Anastasia s-au căsătorit în 2024, când el avea 26 de ani. Cei doi formează o familie tânără, iar fiica lor, în vârstă de trei luni, le-a adus o bucurie imensă.

Au o fetiță împreună

Cea mai importantă zi pentru cuplu a fost 16 noiembrie 2024, momentul în care și-au unit destinele în fața familiei și prietenilor. Fostul atacant al FCSB este mândru de soția sa și vorbește cu admirație despre ea.

Anastasia Petre, născută Vasilev, este verișoara cântărețului Dan Bălan, cunoscut pentru activitatea sa în trupa O-Zone. Ea este fotomodel și a locuit în Canada, unde a absolvit Facultatea de Jurnalism. Înainte de a-l întâlni pe Adrian, a lucrat pentru un post TV din Quebec.

„14.04.24 ne-am întâlnit prima dată, 14.09.24 m-a cerut în căsătorie. Îmi voi aminti această zi, pentru că este începutul întotdeauna”, declara Anastasia în septembrie 2024, într-un interviu.

Cei doi se bucură acum de viața de familie și de fetița lor, care le-a adus un plus de fericire și împlinire.

