Postul negru în Vinerea Mare: Beneficii și rugăciunea specială care se rostește în ziua Prohodului

Postul negru în Vinerea Mare are o istorie foarte îndelungată, iar oamenii obișnuiesc să se abțină de la mâncare și apă în această zi pentru a comemora suferința pe care Mântuitorul a suportat-o pe cruce. Vinerea Mare este o zi de doliu profund și de pocăință, iar postul negru vine pentru a respectă semnificația acestei zile. Iată ce beneficii are postul negru în Vinerea Mare și ce rugăciune se rostește.

Postul negru din Vinerea Mare este una dintre cele mai vechi și stricte practici din tradiția creștină, păstrată de-a lungul secolelor ca formă de respect față de sacrificiul lui Isus Hristos.

Postul negru în Vinerea Mare – semnificație

Mai mult, originea obiceiului datează încă din primele secole ale creștinismului. În acele vremuri, cedincioșii marcau ziua răstignirii prin abstinența de la mâncare și apă, ca semn al durerii, pocăinței și al doliului.

Semnificația postului negru în Vinerea Mare are strânsă legătură cu suferința lui Hristos și doliul care se ține pentru această zi.

Dincolo de faptul că oamenii își pun restricții cu privire la mâncare și apă, acest sacrificiu este doar simbolic. Credincioșii lasă deoparte lucrurile lumești precum hrana și se concentrează pe rugăciune și introspecție. Este felul în care se apropie de Dumnezeu și se ocupă mai mult de partea spirituală, decât de latura fizică.

În plus, este vorba despre un act de disciplină și concentrare pe rugăciune, smerenie și comemorarea uneia dintre cele mai importante zile din creștinism.

Ce înseamnă postul negru

Postul negru înseamnă abținerea de la orice aliment și băutură pe parcursul întregii zile, de regulă până seara, după Denia Prohodoului Domnului.

Bătrânii țineau post negru în Vinerea Mare toată ziua, însă în zilele noastre, postul negru se ține consumând apă. Este important de știut că femeile însărcinată și copiii nu trebuie să țină post negru.

Importanța postului negru este legată și de ideea de sacrificiu. Prin renunțarea la nevoile de bază, credincioșii rememorează suferința lui Hristos și înțeleg mai concret sensul jertfei sale.

Postul negru din Vinerea Mare nu este obligatorie, ci ține de alegerea și puterea fiecăruia dintre credincioși. În plus, este bine ca acest post să fie adaptat în funcție de starea de sănătate și de nevoile fiecăruia.

Când a apărut tradiția postului negru

Postul negru este, de fapt, o formă veche de penitență creștină. Cei care țin acest post nu consumă alimente pe parcursul zilei și nici apă, însă apa poate fi este permisă în unele tradiții.

Practica era general răspândită în întreaga creștinătate înainte de secolul al VIII-lea d.Hr. În prezent, creștinii ortodocși țin post negru în Vinerea Mare, iar unii țin și în toate vinerile din Postul Mare. Pe vremuri, bătrânii obișnuiau să postească negru și miercurea.

Mulți călugări și călugărițe din mănăstiri încă practică postul negru miercurea și vineri sau doar vinerea, iar mai mulți sfinți l-au recomandat de-a lungul timpului.

Unii credincioși aleg, pe lângă postul negru din Postul Mare, să țină și un post de 40 de ore consecutive, care se încheie la slujba de Paște.

Acest post este și mai strict, dar permite consumul de apă și administrarea medicamentelor atunci când este necesar. O alternativă tradițională este postul de 40 de ore care începe după slujba din Joia Mare.

Beneficiile postului negru

Postul negru de 24 de ore este o formă de post intermitent în care se consumă doar apă. Acest tip de post poate avea efecte asupra metabolismului, poate contribui la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și altele. Se recomandă practicarea de 1-2 ori pe săptămână, cu mențiunea că ar trebui să consumi apă și ceaiuri neîndulcite în acest timp.

Mulți se întreabă cum funcționează corpul în lipsa alimentelor timp de 24 de ore. În mod normal, organismul funcționează fără probleme în acest interval.

În primele 8 ore, corpul continuă digestia alimentelor consumate anterior. Utilizează glucoza stocată pentru energie și funcționează ca în mod obișnuit.

După aproximativ 8 ore fără mâncare, organismul începe să folosească rezervele de grăsime pentru energie și continuă acest proces până la finalul celor 24 de ore.

Dacă postul depășește 24 de ore, corpul poate începe să transforme proteinele în energie.

Scădere în greutate

Postul 1-2 zile pe săptămână reduce aportul caloric și poate susține metabolismul, contribuind la pierderea în greutate.

Controlul colesterolului și al glicemiei

Postul intermitent poate îmbunătăți modul în care organismul procesează colesterolul și poate reduce riscul de diabet și boli cardiovasculare.

Reducerea riscului de boală coronariană

Postul regulat poate reduce nivelul de trimetilamină N-oxid, asociat cu bolile coronariene.

Totodată, postul negru are și aceste beneficii:

reducerea inflamației

prevenirea dezvoltării anumitor tipuri de cancer

reducerea riscului de boli neurologice precum Alzheimer și Parkinson

Riscurile asociate postului negru

Postul de 24 de ore poate avea efecte secundare și riscuri pentru sănătate.

Este necesară consultarea unui medic înainte de a începe, mai ales în următoarele situații:

istoric de tulburări alimentare

diabet de tip 1

sarcină sau alăptare

vârsta sub 18 ani

recuperare după intervenții chirurgicale

Postul negru mai frecvent de 2 ori pe săptămână poate crește riscul de aritmii și hipoglicemie, motiv pentru care este recomandat să vorbești cu medicul tău înainte de a ține un astfel de post.

Rugăciunea specială care se rostește în ziua Prohodului

Rostește această rugăciune specială în ziua Prohodoului Domnului. Indiferent că o spui la începutul zilei sau finalul ei, după Denia din Vinerea Mare, această rugăciune este una menită să îți întărească relația cu Dumnezeu.

Rugăciunea care se rostește în ziua Prohodului

„Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta. Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea! Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului. O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia! Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Citește și: Cele mai mari păcate pe care le poți face în Vinerea Mare. Ce NU ai voie să mănânci azi

Citește și: Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor, tradiții și obiceiuri. Ce nu trebuie să faci