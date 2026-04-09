Ce se întâmplă dacă pui sare peste gheață? Fenomenul surprinzător

În timpul iernii când gheața e formată pe drumuri și trotuare poate deveni periculoasă, motiv pentru care oamenii folosesc diferite metode pentru a o îndepărta. Una dintre cele mai cunoscute și eficiente soluții este presărarea de sare peste gheață, un procedeu simplu, dar bazat pe un fenomen științific important.

Fenomenele precum topirea gheții sau schimbarea punctului de îngheț țin de domeniul fizicii, mai exact de studiul proprietăților materiei și al transformărilor de stare. Fizica explică modul în care particulele interacționează între ele și cum energia influențează aceste interacțiuni. De exemplu, trecerea apei din stare solidă în stare lichidă implică absorbția de energie termică, care slăbește legăturile dintre molecule.

Ce se întâmplă dacă pui sare pe gheață

Când adaugi sare peste gheață, are loc un fenomen fizico-chimic interesant, care explică de ce aceasta începe să se topească chiar și atunci când temperatura este sub 0°C. În mod normal, apa îngheață la 0°C, însă atunci când este prezentă sarea, acest punct de îngheț scade. Procesul poartă numele de depresia punctului de îngheț și apare deoarece sarea dizolvată în apă împiedică moleculele de apă să se organizeze în structura solidă specifică gheții.

În momentul în care sarea este presărată pe gheață, o mică parte din aceasta începe să se dizolve în stratul subțire de apă aflat la suprafața gheții. Soluția rezultată are un punct de îngheț mai scăzut decât apa pură, ceea ce determină topirea unei cantități suplimentare de gheață. Practic, sistemul încearcă să se adapteze noilor condiții, iar echilibrul este atins prin transformarea gheții în apă sărată.

Acest proces continuă atâta timp cât există sare și gheață în contact. Din acest motiv, sarea este folosită frecvent iarna pentru deszăpezirea drumurilor și trotuarelor, deoarece ajută la topirea gheții și previne formarea unui strat alunecos.

