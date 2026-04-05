Cercetătorii americani susțin că au reușit comunicarea între oameni în timpul viselor! Lucid Dream din filme este real!

Un cercetător din California afirmă că echipa sa a realizat, pentru prima dată, comunicare bidirecțională între persoane aflate în stare de vis lucid. Folosind un dispozitiv purtabil care detectează somnul REM și transmite semnale audio, participanții ar fi reușit să „vorbească” între ei în timp ce dormeau.

Un cercetător american din domeniul tehnologiei somnului susține că a reușit să demonstreze comunicarea între oameni în timpul viselor, utilizând un dispozitiv capabil să detecteze somnul REM lucid și să transmită mesaje audio între persoane aflate în stare de vis. Anunțul a fost făcut de Michael Raduga, CEO al companiei REMspace, într-un interviu acordat agenției Anadolu (AA).

Comunicarea între oameni în timpul viselor

Potrivit lui Raduga, echipa sa a lucrat timp de mai mulți ani pentru a face posibilă așa-numita „comunicare vis–vis”, bazată pe fenomenul visului lucid.

„Comunicarea în vis este posibilă prin ceea ce se numește vis lucid. Atunci când ai conștiință în timpul somnului REM, înțelegi ce se întâmplă ca și cum ai fi treaz și poți controla ceea ce faci”, a explicat cercetătorul.

Pentru a evita stresul cotidian și aglomerația, Raduga lucrează exclusiv de acasă, iar angajații săi sunt răspândiți în mai multe orașe și țări, colaborând de la distanță. Cercetarea s-a bazat pe un grup restrâns de participanți considerați „visători lucizi foarte avansați”, capabili să inducă vise lucide aproape în fiecare noapte și să doarmă purtând electrozi și senzori.

„La nivel global, există probabil doar câteva zeci de persoane care pot participa la astfel de studii. Este extrem de solicitant și necesită multă experiență”, a spus Raduga.

Participanții au purtat un dispozitiv multisenzorial capabil să măsoare activitatea EEG, mișcările ochilor și reacțiile mușchilor faciali. Sistemul permitea serverului REMspace să detecteze cu mare precizie momentul în care o persoană intra în somn REM și devenea conștientă în vis.

Cum funcționează comunicarea în vis

Odată ce sistemul identifica faptul că participantul era lucid în vis, serverul trimitea semnale audio către acesta. Subiectul era instruit să repete o frază scurtă, aleatorie, formată din cuvinte simple. Dispozitivul capta apoi activitatea reziduală a mușchilor feței, care indica dacă mesajul fusese „transmis” corect.

„Dacă fraza recepționată este identică, înseamnă că transmiterea a avut loc”, a explicat Raduga.

La experiment au participat aproximativ 10 visători lucizi, iar comunicarea s-a limitat, deocamdată, la cuvinte foarte simple, formate din unul sau două sunete.

Cercetătorul susține că o versiune mai puternică a dispozitivului, pe care a prezentat-o în cadrul interviului, ar putea permite, în viitor, folosirea unor fraze mai complexe și chiar comunicarea în timp real în vise.

Entuziasm, dar și dileme etice

Raduga a anunțat că echipa sa a finalizat deja un articol științific evaluat de experți, care urmează să fie publicat în lunile următoare.

„A fost nevoie de ani întregi de încercări și pregătire. Momentul în care am reușit, în sfârșit, a fost unul dintre cele mai emoționante din viața mea”, a declarat el.

Totodată, cercetătorul a recunoscut că dezvoltarea tehnologiilor de înregistrare și manipulare a viselor ridică probleme etice serioase.

„Cineva va încerca să le spargă, să obțină acces la ele. Oamenii vor încerca să îți invadeze și să îți manipuleze visele. Este inevitabil. Tot ce putem face este să prevenim și să gândim aceste riscuri din timp”, a avertizat Raduga.

El a relatat și un episod controversat din trecutul său, afirmând că, în urmă cu mai mulți ani, și-ar fi implantat singur un dispozitiv în craniu pentru a accelera cercetarea, înainte de a se muta în Statele Unite.

„A fost prima auto-neurochirurgie din istorie”, a susținut el.

Visul lucid, tot mai aproape de publicul larg

În ciuda caracterului experimental al cercetării, Raduga este convins că visul lucid va deveni în curând accesibil publicului larg.

„În doar câțiva ani, visul lucid va fi ușor de obținut. Cu tehnologia pe care o dezvoltăm, va deveni aproape lipsit de efort”, a afirmat el.

Cercetătorul, care își decorează locuința cu portrete ale unor oameni de știință celebri, spune că a fost inspirat în tinerețe de realizările lui Elon Musk.

„M-am gândit: dacă el poate realiza atât de multe, de ce n-aș putea și eu să deschid un laborator și să fac ceva important? Succesele lui Elon m-au făcut să am mai multă încredere în ceea ce voiam să fac.”

