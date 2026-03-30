Semințele benefice pentru creier, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea: ”Pledez pentru ele!”

De: Paul Hangerli 30/03/2026 | 05:40
Semințele de dovleac sunt în top, sursa-colaj CANCAN.RO

Unul dintre cei mai cunoscuți neurochirurgi din România atrage atenția asupra unui aliment banal, dar extrem de valoros pentru sănătatea creierului. Semințele, în special cele de dovleac, pot susține memoria, concentrarea și chiar protecția pe termen lung a creierului.

„Toate semințele sunt foarte bune pentru creierul uman”

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea spune clar:

„Toate semințele existente și pledez pentru semințele de dovleac, așa, toate semințele sunt foarte bune pentru creierul uman.”

Afirmația nu este deloc întâmplătoare. În spatele ei stau nutrienți esențiali care susțin funcționarea sistemului nervos și sănătatea neuronilor.

De ce semințele de dovleac sunt atât de valoroase

Semințele de dovleac sunt un adevărat „combustibil” pentru creier. Ele conțin o combinație rară de minerale și substanțe nutritive care acționează direct asupra funcției cognitive.

Magneziul din aceste semințe joacă un rol esențial în transmiterea semnalelor între neuroni, contribuind la o concentrare mai bună, reducerea stresului și un somn de calitate. Deficitul acestui mineral este adesea asociat cu anxietate și oboseală mentală.

În același timp, zincul susține memoria și comunicarea între celulele nervoase, iar lipsa lui poate afecta claritatea gândirii. Pe lângă acestea, semințele de dovleac conțin grăsimi sănătoase care ajută la menținerea structurii creierului și la buna funcționare a neuronilor.

Nu trebuie ignorat nici rolul antioxidanților, care protejează creierul de stresul oxidativ – unul dintre factorii implicați în îmbătrânirea cerebrală și apariția bolilor neurodegenerative. În plus, fierul contribuie la oxigenarea creierului, iar nivelurile scăzute pot duce la „ceață mentală” și dificultăți de concentrare.

Nu doar dovleacul: alte semințe care ajută creierul

Deși semințele de dovleac sunt în prim-plan, nu sunt singurele benefice. Alte tipuri de semințe completează perfect „arsenalul” pentru sănătatea creierului.

Semințele de chia și cele de in sunt bogate în omega-3, acizi grași esențiali pentru funcția cognitivă și reducerea inflamației. Semințele de in au în plus lignani, antioxidanți puternici care protejează celulele.

Semințele de floarea-soarelui aduc un aport important de vitamina E, cunoscută pentru rolul său în protejarea creierului împotriva îmbătrânirii. Iar nucile, deși nu sunt semințe în sens strict, sunt printre cele mai studiate alimente pentru susținerea memoriei și a funcției cognitive.

Mixul simplu care îți poate susține creierul zilnic

O combinație simplă, consumată zilnic, poate avea efecte reale asupra concentrării și energiei mentale. Un mix format din semințe de dovleac, floarea-soarelui, chia și in, la care se pot adăuga câteva nuci, oferă un echilibru ideal de minerale, grăsimi sănătoase și antioxidanți.

Acest tip de combinație susține simultan energia mentală, memoria și protecția creierului pe termen lung. Cel mai simplu mod de consum este dimineața, în iaurt, ovăz sau smoothie.

Un detaliu important este că semințele de in trebuie consumate măcinate, pentru ca nutrienții să fie absorbiți corect.

Semințele nu sunt un „remediu miraculos”, dar sunt una dintre cele mai simple și eficiente metode naturale de a susține sănătatea creierului.

Așa cum spune și Vlad Ciurea, toate semințele sunt benefice, însă cele de dovleac se remarcă prin concentrația ridicată de nutrienți esențiali.

Consumate regulat, în cantități moderate, ele pot contribui la o memorie mai bună, o concentrare mai clară și o protecție reală a creierului pe termen lung.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Olimpiada care premia arta: anii în care se câștigau medalii pentru poezie, muzică și arhitectură
Olimpiada care premia arta: anii în care se câștigau medalii pentru poezie, muzică și arhitectură
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 persoane este un hoț?
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 persoane este un hoț?
BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă
BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă
Semnul ignorat de mulți oameni care arată că și câinii pot suferi de alergii. Mulți stăpâni îl ...
Semnul ignorat de mulți oameni care arată că și câinii pot suferi de alergii. Mulți stăpâni îl confundă cu altceva
”Gata, s-a terminat”. Mircea Lucescu a făcut anunțul de pe patul de spital, despre echipa națională
”Gata, s-a terminat”. Mircea Lucescu a făcut anunțul de pe patul de spital, despre echipa națională
Vezi toate știrile