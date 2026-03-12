Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea

Românii continuă să consume cantități mari de pâine, fie sub formă de produse de patiserie, sandvișuri sau pâine clasică, însă specialiștii atrag atenția că opțiunile cele mai sănătoase sunt adesea ignorate în magazine.

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea subliniază că anumite sortimente ar trebui evitate, în timp ce altele pot fi integrate fără riscuri majore într-o alimentație echilibrată.

Pâinea care ajută la prevenirea diabetului şi a bolilor cardiovasculare

În dieta zilnică ajung frecvent produse care nu aduc beneficii reale organismului, iar pâinea se numără printre acestea. Nutriționiștii recomandă prudență, mai ales persoanelor care își doresc să slăbească, deoarece unele tipuri de pâine pot favoriza creșterea în greutate. Totuși, există variante care pot fi consumate fără probleme semnificative.

Pâinea rămâne un aliment de bază în România, fiind prezentă aproape la fiecare masă. Specialiștii în nutriție recomandă prepararea ei acasă, întrucât multe sortimente din comerț conțin zahăr sau aditivi.

În continuare, mulți români aleg pâinea albă, adesea consumată alături de alte alimente bogate în carbohidrați, precum cartofii, un obicei care poate afecta sănătatea pe termen lung. Deși renunțarea completă la pâine este dificilă, medicii afirmă că există alternative mai bune.

Potrivit neurochirurgului Vlad Ciurea, pâinea neagră este varianta recomandată și poate fi consumată în cantități reduse fără efecte negative.

„Singura pâine de mâncat, în cantități mici, este pâinea neagră. Aceea este pâine. Restul sunt niște pufoșenii. Pâinea albă, cea foarte pufoasă, este o mare greșeală. Are amelioratori și zahăr și nu aduce niciun beneficiu creierului, ba chiar îl obosește”, explică medicul.

Recomandările neurochirurgului Dr. Vlad Ciurea

Pâinea albă este considerată un aliment cu valoare nutritivă scăzută, fiind compusă în mare parte din amidon, care se transformă rapid în zahăr și apoi în grăsime. Consumată în exces, poate favoriza acumularea kilogramelor, crește riscul de diabet și nu susține sănătatea cardiovasculară. Lipsa fibrelor poate duce și la probleme digestive, precum constipația.

Dr. Vlad Ciurea subliniază că pâinea nu trebuie eliminată complet, însă cantitatea consumată este esențială. O porție mică nu afectează organismul, însă excesele pot influența negativ funcționarea creierului, efect asociat carbohidraților proveniți din amidon.

Specialistul insistă și asupra alegerii sortimentului potrivit. Într-o alimentație echilibrată, pâinea integrală sau neagră este preferată, deoarece aduce nutrienți și fibre necesare organismului.

Diferența dintre tipurile de pâine constă în compoziție și în modul în care sunt procesate de organism, pâinea neagră având avantajul unui aport mai mare de fibre și al menținerii unui nivel stabil al glicemiei.

