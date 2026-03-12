Acasă » Știri » Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea

Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea

De: David Ioan 12/03/2026 | 19:05
Singura pâine care ajută la prevenirea diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea

Românii continuă să consume cantități mari de pâine, fie sub formă de produse de patiserie, sandvișuri sau pâine clasică, însă specialiștii atrag atenția că opțiunile cele mai sănătoase sunt adesea ignorate în magazine.

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea subliniază că anumite sortimente ar trebui evitate, în timp ce altele pot fi integrate fără riscuri majore într-o alimentație echilibrată.

Pâinea care ajută la prevenirea diabetului şi a bolilor cardiovasculare

În dieta zilnică ajung frecvent produse care nu aduc beneficii reale organismului, iar pâinea se numără printre acestea. Nutriționiștii recomandă prudență, mai ales persoanelor care își doresc să slăbească, deoarece unele tipuri de pâine pot favoriza creșterea în greutate. Totuși, există variante care pot fi consumate fără probleme semnificative.

Pâinea rămâne un aliment de bază în România, fiind prezentă aproape la fiecare masă. Specialiștii în nutriție recomandă prepararea ei acasă, întrucât multe sortimente din comerț conțin zahăr sau aditivi.

În continuare, mulți români aleg pâinea albă, adesea consumată alături de alte alimente bogate în carbohidrați, precum cartofii, un obicei care poate afecta sănătatea pe termen lung. Deși renunțarea completă la pâine este dificilă, medicii afirmă că există alternative mai bune.

Vlad Ciurea, despre pâine

Potrivit neurochirurgului Vlad Ciurea, pâinea neagră este varianta recomandată și poate fi consumată în cantități reduse fără efecte negative.

„Singura pâine de mâncat, în cantități mici, este pâinea neagră. Aceea este pâine. Restul sunt niște pufoșenii. Pâinea albă, cea foarte pufoasă, este o mare greșeală. Are amelioratori și zahăr și nu aduce niciun beneficiu creierului, ba chiar îl obosește”, explică medicul.

Recomandările neurochirurgului Dr. Vlad Ciurea

Pâinea albă este considerată un aliment cu valoare nutritivă scăzută, fiind compusă în mare parte din amidon, care se transformă rapid în zahăr și apoi în grăsime. Consumată în exces, poate favoriza acumularea kilogramelor, crește riscul de diabet și nu susține sănătatea cardiovasculară. Lipsa fibrelor poate duce și la probleme digestive, precum constipația.

Dr. Vlad Ciurea subliniază că pâinea nu trebuie eliminată complet, însă cantitatea consumată este esențială. O porție mică nu afectează organismul, însă excesele pot influența negativ funcționarea creierului, efect asociat carbohidraților proveniți din amidon.

Specialistul insistă și asupra alegerii sortimentului potrivit. Într-o alimentație echilibrată, pâinea integrală sau neagră este preferată, deoarece aduce nutrienți și fibre necesare organismului.

Diferența dintre tipurile de pâine constă în compoziție și în modul în care sunt procesate de organism, pâinea neagră având avantajul unui aport mai mare de fibre și al menținerii unui nivel stabil al glicemiei.

CITEŞTE ŞI: Vlad Ciurea nominalizează alimentul de post care ne distruge activitatea cerebrală

Vlad Ciurea, mesaj direct despre depresie și „creierul care nu mai produce”: ce poți face concret pentru a reporni neurogeneza

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă de securitate la Premiile Oscar 2026. FBI, despre un posibil atac din partea Iranului
Știri
Alertă de securitate la Premiile Oscar 2026. FBI, despre un posibil atac din partea Iranului
Cauza morții Liviei Anton, mămica de 29 de ani care s-a stins în timp ce își aștepta băiețelul de la grădiniță
Știri
Cauza morții Liviei Anton, mămica de 29 de ani care s-a stins în timp ce își aștepta băiețelul…
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă de securitate la Premiile Oscar 2026. FBI, despre un posibil atac din partea Iranului
Alertă de securitate la Premiile Oscar 2026. FBI, despre un posibil atac din partea Iranului
Cauza morții Liviei Anton, mămica de 29 de ani care s-a stins în timp ce își aștepta băiețelul ...
Cauza morții Liviei Anton, mămica de 29 de ani care s-a stins în timp ce își aștepta băiețelul de la grădiniță
Dieta de doar 2 zile care contribuie la scăderea colesterolului. Cercetătorii germani o recomandă
Dieta de doar 2 zile care contribuie la scăderea colesterolului. Cercetătorii germani o recomandă
Noi tensiuni în Dubai! Robert Ionescu și Rafaelo, momente de panică: ”Doamne, toată lumea fuge!”
Noi tensiuni în Dubai! Robert Ionescu și Rafaelo, momente de panică: ”Doamne, toată lumea fuge!”
Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy ...
Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy artistă și în 2026!
Un italian de 48 de ani are interdicție să intre în 32 de orașe. Motivul halucinant
Un italian de 48 de ani are interdicție să intre în 32 de orașe. Motivul halucinant
Vezi toate știrile