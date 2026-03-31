Ora ideală la care trebuie să adormi ca să nu te trezești obosit. Secretul care îți îmbunătățește stilul de viață

Tot mai mulți oameni se plâng că se trezesc obosiți, indiferent de câte ore ar dormi. Specialiștii susțin că nu totul depinde de durata odihnei, ci de ciclurile de somn, care influențează direct felul în care te simți dimineața.

În medie, un adult are nevoie de 7 până la 9 ore de somn pe noapte. Experții transmit că acest interval nu garantează o odihnă reală și de calitate. Tot mai multe persoane recunosc că, deși respectă acest interval, tot se trezesc obosite, fără energie și cu dificultăți acute de concentrare încă de la primele ore ale dimineții. Explicația ține de felul în care organismul parcurge ciclurile de somn, nu doar de durata totală petrecută în pat.

Un ciclu normal durează aproape 90 de minute și include toate etapele importante pentru refacerea fizică și mentală. În cazul în care trezirea are loc în mijlocul unui ciclu, mai ales în fazele de somn profund, senzația de oboseală poate fi chiar mai accentuată. Altfel spus, ora de culcare poate fi un factor esențial pentru calitatea dimineții. Concepția de a dormi mai mult nu este întotdeauna soluția problemei.

Ora la care trebuie să adormi pentru un somn odihnitor

Pentru a-i ajuta pe oameni să-și organizeze mai bine programul de odihnă și să evite trezirile dificile, a fost dezvoltat un „calculator de somn” care ia în considerare atât durata ciclurilor de somn, cât și timpul mediu necesar pentru a adormi, estimat la aproximativ 14 minute. Acest instrument indică intervalele optime pentru culcare în funcție de ora dorită de trezire, astfel încât aceasta să aibă loc la finalul unui ciclu complet de somn.

De exemplu, dacă o persoană dorește să se trezească la ora 7:00, intervalele recomandate pentru a adormi sunt 21:46 sau 23:16, în funcție de numărul de cicluri de somn alese. În cazul unei treziri la ora 6:00, opțiunile optime pot fi 20:46, 22:16 sau 23:46.

Aceste recomandări nu sunt întâmplătoare, ci sunt calculate pentru a alinia ceasul biologic cu ritmul natural al organismului. Respectarea acestor intervale poate face diferența între o dimineață în care te simți odihnit, energic și pregătit pentru zi și una în care starea de oboseală persistă, chiar dacă, în teorie, ai dormit suficient.

Fazele somnului

În timpul unui ciclu de somn, organismul trece prin cinci etape distincte. Sunt patru faze de somn non-REM și o etapă REM. Primele etape sunt caracterizate de un somn ușor, care devine treptat tot mai profund. În etapa a patra, somnul este atât de profund încât trezirea este dificilă.

Dacă aceasta are loc în acel moment, apare senzația de epuizare, chiar și după mai multe ore petrecute în pat. Ultima etapă, somnul REM, este asociată cu visele și joacă un rol important în procesarea informațiilor și în echilibrul emoțional. Un ciclu complet, parcurs fără întreruperi, asigură refacerea optimă a organismului.

