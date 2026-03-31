Ora ideală la care trebuie să adormi ca să nu te trezești obosit. Secretul care îți îmbunătățește stilul de viață

De: Elisa Tîrgovățu 31/03/2026 | 17:27
Tot mai mulți oameni se plâng că se trezesc obosiți, indiferent de câte ore ar dormi. Specialiștii susțin că nu totul depinde de durata odihnei, ci de ciclurile de somn, care influențează direct felul în care te simți dimineața.

În medie, un adult are nevoie de 7 până la 9 ore de somn pe noapte. Experții transmit că acest interval nu garantează o odihnă reală și de calitate. Tot mai multe persoane recunosc că, deși respectă acest interval, tot se trezesc obosite, fără energie și cu dificultăți acute de concentrare încă de la primele ore ale dimineții. Explicația ține de felul în care organismul parcurge ciclurile de somn, nu doar de durata totală petrecută în pat.

Un ciclu normal durează aproape 90 de minute și include toate etapele importante pentru refacerea fizică și mentală. În cazul în care trezirea are loc în mijlocul unui ciclu, mai ales în fazele de somn profund, senzația de oboseală poate fi chiar mai accentuată. Altfel spus, ora de culcare poate fi un factor esențial pentru calitatea dimineții. Concepția de a dormi mai mult nu este întotdeauna soluția problemei.

Sursa foto: Pexels

Ora la care trebuie să adormi pentru un somn odihnitor

Pentru a-i ajuta pe oameni să-și organizeze mai bine programul de odihnă și să evite trezirile dificile, a fost dezvoltat un „calculator de somn” care ia în considerare atât durata ciclurilor de somn, cât și timpul mediu necesar pentru a adormi, estimat la aproximativ 14 minute. Acest instrument indică intervalele optime pentru culcare în funcție de ora dorită de trezire, astfel încât aceasta să aibă loc la finalul unui ciclu complet de somn.

De exemplu, dacă o persoană dorește să se trezească la ora 7:00, intervalele recomandate pentru a adormi sunt 21:46 sau 23:16, în funcție de numărul de cicluri de somn alese. În cazul unei treziri la ora 6:00, opțiunile optime pot fi 20:46, 22:16 sau 23:46.

Aceste recomandări nu sunt întâmplătoare, ci sunt calculate pentru a alinia ceasul biologic cu ritmul natural al organismului. Respectarea acestor intervale poate face diferența între o dimineață în care te simți odihnit, energic și pregătit pentru zi și una în care starea de oboseală persistă, chiar dacă, în teorie, ai dormit suficient.

Fazele somnului

În timpul unui ciclu de somn, organismul trece prin cinci etape distincte. Sunt patru faze de somn non-REM și o etapă REM. Primele etape sunt caracterizate de un somn ușor, care devine treptat tot mai profund. În etapa a patra, somnul este atât de profund încât trezirea este dificilă.

Dacă aceasta are loc în acel moment, apare senzația de epuizare, chiar și după mai multe ore petrecute în pat. Ultima etapă, somnul REM, este asociată cu visele și joacă un rol important în procesarea informațiilor și în echilibrul emoțional. Un ciclu complet, parcurs fără întreruperi, asigură refacerea optimă a organismului.

CITEȘTE ȘI: Tabel ore de somn | La ce oră trebuie să te culci, în funcție de vârstă și de ora la care vrei să te trezești

Câte ore ar trebui să dormi, de fapt, în funcție de vârstă. Mulți oameni fac aceeași greșeală fără să știe

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire
Știri
(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep şi Gheorghe Hagi
Știri
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep şi Gheorghe…
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului
Mediafax
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu...
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
Gandul.ro
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026....
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime și e dotată cu bucătărie, baie și dormitor
Adevarul
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări vor participa
Mediafax
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări...
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Click.ro
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu...
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Digi 24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
Gandul.ro
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire
(P) Centrale termice pe peleți: beneficii pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de încălzire
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep ...
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep şi Gheorghe Hagi
Prețuri mari la restaurantele din Istanbul. Cât a ajuns să coste o simplă masă în 2026
Prețuri mari la restaurantele din Istanbul. Cât a ajuns să coste o simplă masă în 2026
1 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă ...
1 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca
Crezând că va fi angajată de un prinţ din Dubai, o româncă a rămas fără 12.000 de euro. Banii ...
Crezând că va fi angajată de un prinţ din Dubai, o româncă a rămas fără 12.000 de euro. Banii au ajuns la un nigerian care opera toată înşelătoria
(P) Tipuri de mobilier din inox care pot fi integrate într-un design de interior modern
(P) Tipuri de mobilier din inox care pot fi integrate într-un design de interior modern
Vezi toate știrile