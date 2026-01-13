Tabel ore de somn | La ce oră trebuie să te culci, în funcție de vârstă și de ora la care vrei să te trezești

Un nou ghid orientativ privind orele de somn scoate în evidență diferențe semnificative între grupele de vârstă și stilurile de viață, arătând clar că ora ideală de culcare nu este aceeași pentru toată lumea. Datele sunt structurate într-un tabel care corelează durata medie de somn recomandată cu ora la care o persoană dorește să se trezească, oferind o imagine practică asupra modului în care somnul ar trebui adaptat pe parcursul vieții.

Potrivit acestor repere, nevoia de somn este maximă în primele luni de viață. Nou-născuții cu vârsta de până la trei luni au nevoie, în medie, de aproximativ 15 ore și jumătate de somn pe zi. În cazul în care trezirea are loc la ora 7 dimineața, ora de culcare ar trebui să fie în jurul orei 15:15 din ziua precedentă, ceea ce subliniază ritmul complet diferit al somnului în această etapă timpurie. Pe măsură ce copilul crește, durata totală de somn scade treptat, dar rămâne ridicată în primii ani de viață.

La ce oră trebuie să te culci, în funcție de vârstă și de ora la care vrei să te trezești

Sugarii cu vârste cuprinse între 4 și 11 luni au nevoie de aproximativ 13 ore și jumătate de somn, în timp ce copiii mici, între 1 și 2 ani, se situează în jurul a 12 ore și jumătate. Pentru aceștia, orele de culcare sunt încă foarte devreme, în special dacă trezirea este programată dimineața devreme

În etapa preșcolară, între 3 și 5 ani, durata medie de somn recomandată scade la aproximativ 11 ore și jumătate. Copiii de vârstă școlară, între 6 și 13 ani, au nevoie de circa 10 ore de somn, ceea ce înseamnă că, pentru o trezire la ora 7:00, ora de culcare ar trebui să fie în jurul orei 20:45. Această tranziție marchează începutul unui program mai structurat, influențat de școală și activități extracurriculare.

Adolescenții, cu vârste între 14 și 17 ani, sunt incluși într-o categorie care necesită aproximativ 9 ore de somn pe noapte. Interesant este faptul că aceeași durată este recomandată și sportivilor sau persoanelor supuse unui efort fizic intens, indiferent de vârstă. În aceste cazuri, recuperarea organismului este esențială, iar somnul devine un factor-cheie pentru performanță și sănătate.

La vârste mai înaintate, lucrurile se schimbă din nou. Seniorii activi, cu vârste între 65 și 75 de ani, sunt incluși într-o categorie cu o medie de 7 ore de somn pe noapte. În schimb, seniorii longevi, peste 75 de ani, revin la o nevoie ușor crescută, de aproximativ 8 ore, semn că organismul are nevoie de mai mult timp pentru refacere odată cu înaintarea în vârstă.

