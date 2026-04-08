Reducerea provocată de acciză se vede la pompă și nu prea. Care este prețul motorinei astăzi 8 aprilie 2026 în București și marile orașe

Reducerea provocată de acciză se vede la pompă și nu prea. Care este prețul motorinei astăzi 8 aprilie 2026 în București și marile orașe

De: Paul Hangerli 08/04/2026 | 07:20
Reducerea provocată de acciză se vede la pompă și nu prea. Care este prețul motorinei astăzi 8 aprilie 2026 în București și marile orașe
Prețuri la pompă, sursa-pexels.com

Motorina s-a ieftinit cu până la 36 de bani pe litru după reducerea accizei, însă efectele nu sunt uniforme în toată țara. În București și în marile orașe, prețurile diferă de la o rețea la alta, iar tendințele din piața internațională pot anula rapid scăderile. Iată cât costă acum carburanții și cât plătești pentru un plin.

Scăderi vizibile la motorină după reducerea accizei

Reducerea accizei cu 30 de bani pe litru a început să se reflecte în prețurile de la pompă. Ajustarea, după aplicarea TVA, a dus la o ieftinire totală de aproximativ 36 de bani pe litru.

Marile rețele de benzinării au aplicat deja reduceri:

  • OMV Petrom: de la 10,29 lei/litru la 9,93 lei/litru
  • OMV: aproximativ 10,02 lei/litru
  • MOL: aproximativ 10,03 lei/litru
  • Socar: în jur de 10,13 lei/litru
  • Rompetrol: circa 10,28 lei/litru

Prețul carburanților în București

În București, prețurile sunt în general printre cele mai competitive din țară, datorită concurenței ridicate între stații.

  • Motorină: între 9,90 și 10,15 lei/litru
  • Benzină: între 9,70 și 10,00 lei/litru

Diferențele apar în funcție de zonă, trafic și rețea.

Situația în marile orașe din țară

În orașele mari precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau Constanța, prețurile sunt ușor mai ridicate:

  • Motorină: 10,00 – 10,30 lei/litru
  • Benzină: 9,80 – 10,10 lei/litru

În zonele mai puțin competitive sau în apropierea autostrăzilor, prețurile pot fi chiar mai mari.

Cât costă un plin în 2026

Pentru un rezervor mediu de 50 de litri, un șofer plătește în prezent aproximativ între 495 și 510 lei pentru motorină și între 485 și 505 lei pentru benzină. În cazul mașinilor mai mari, precum SUV-urile, unde rezervorul ajunge la 60–70 de litri, costul unui plin poate depăși ușor 650–700 de lei.

De ce ieftinirea nu se simte mai puternic

Chiar dacă acciza a fost redusă, efectul în buzunarul șoferilor este limitat. Explicația vine din faptul că prețurile carburanților depind în mare măsură de evoluțiile externe, în special de cotațiile internaționale ale petrolului, dar și de marjele comerciale ale distribuitorilor. În plus, TVA-ul aplicat peste acciză amplifică orice modificare de preț, fie ea în sus sau în jos.

Tendințe: volatilitate și incertitudine

Piața carburanților rămâne extrem de sensibilă la contextul internațional. Evenimentele geopolitice sau tensiunile din zone-cheie pentru transportul petrolului pot influența rapid prețurile, chiar și de la o zi la alta. Deși în prezent nu există probleme de aprovizionare în România, autoritățile monitorizează constant situația pentru a putea interveni rapid în cazul unor schimbări majore.

Reducerea accizei a adus o ușoară ieftinire la pompă, dar impactul este fragil și poate fi anulat rapid de evoluțiile pieței globale. În aceste condiții, șoferii resimt doar parțial beneficiile, iar costul unui plin rămâne ridicat, mai ales pentru cei care depind zilnic de mașină.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal uriaș la Liverpool FC: suporterii pregătesc proteste după decizia care i-a înfuriat
Scandal uriaș la Liverpool FC: suporterii pregătesc proteste după decizia care i-a înfuriat
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți cai apar, în total, în această iluzie optică simetrică?
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți cai apar, în total, în această iluzie optică simetrică?
EXCLUSIV | Aris Eram, eliminat de la Survivor după conflictul cu Gabi Tamaș. De cât timp se află ...
EXCLUSIV | Aris Eram, eliminat de la Survivor după conflictul cu Gabi Tamaș. De cât timp se află în România, de fapt
Ce simt piloții când se catapultează dintr-un avion de luptă: experiența extremă descrisă de un ...
Ce simt piloții când se catapultează dintr-un avion de luptă: experiența extremă descrisă de un fost pilot militar american
Care era cea mai mare bucurie a lui Mircea Lucescu. Ladislau Boloni a mărturisit ultima discuție cu ...
Care era cea mai mare bucurie a lui Mircea Lucescu. Ladislau Boloni a mărturisit ultima discuție cu Il Luce
Câți bani i-a dat Pro TV „Leopardului” Lucian Vasile, pentru cele 13 săptămâni la Desafio
Câți bani i-a dat Pro TV „Leopardului” Lucian Vasile, pentru cele 13 săptămâni la Desafio
Vezi toate știrile