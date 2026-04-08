Reducerea provocată de acciză se vede la pompă și nu prea. Care este prețul motorinei astăzi 8 aprilie 2026 în București și marile orașe

Motorina s-a ieftinit cu până la 36 de bani pe litru după reducerea accizei, însă efectele nu sunt uniforme în toată țara. În București și în marile orașe, prețurile diferă de la o rețea la alta, iar tendințele din piața internațională pot anula rapid scăderile. Iată cât costă acum carburanții și cât plătești pentru un plin.

Scăderi vizibile la motorină după reducerea accizei

Reducerea accizei cu 30 de bani pe litru a început să se reflecte în prețurile de la pompă. Ajustarea, după aplicarea TVA, a dus la o ieftinire totală de aproximativ 36 de bani pe litru.

Marile rețele de benzinării au aplicat deja reduceri:

OMV Petrom: de la 10,29 lei/litru la 9,93 lei/litru

OMV: aproximativ 10,02 lei/litru

MOL: aproximativ 10,03 lei/litru

Socar: în jur de 10,13 lei/litru

Rompetrol: circa 10,28 lei/litru

Prețul carburanților în București

În București, prețurile sunt în general printre cele mai competitive din țară, datorită concurenței ridicate între stații.

Motorină: între 9,90 și 10,15 lei/litru

Benzină: între 9,70 și 10,00 lei/litru

Diferențele apar în funcție de zonă, trafic și rețea.

Situația în marile orașe din țară

În orașele mari precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau Constanța, prețurile sunt ușor mai ridicate:

Motorină: 10,00 – 10,30 lei/litru

Benzină: 9,80 – 10,10 lei/litru

În zonele mai puțin competitive sau în apropierea autostrăzilor, prețurile pot fi chiar mai mari.

Cât costă un plin în 2026

Pentru un rezervor mediu de 50 de litri, un șofer plătește în prezent aproximativ între 495 și 510 lei pentru motorină și între 485 și 505 lei pentru benzină. În cazul mașinilor mai mari, precum SUV-urile, unde rezervorul ajunge la 60–70 de litri, costul unui plin poate depăși ușor 650–700 de lei.

De ce ieftinirea nu se simte mai puternic

Chiar dacă acciza a fost redusă, efectul în buzunarul șoferilor este limitat. Explicația vine din faptul că prețurile carburanților depind în mare măsură de evoluțiile externe, în special de cotațiile internaționale ale petrolului, dar și de marjele comerciale ale distribuitorilor. În plus, TVA-ul aplicat peste acciză amplifică orice modificare de preț, fie ea în sus sau în jos.

Tendințe: volatilitate și incertitudine

Piața carburanților rămâne extrem de sensibilă la contextul internațional. Evenimentele geopolitice sau tensiunile din zone-cheie pentru transportul petrolului pot influența rapid prețurile, chiar și de la o zi la alta. Deși în prezent nu există probleme de aprovizionare în România, autoritățile monitorizează constant situația pentru a putea interveni rapid în cazul unor schimbări majore.

Reducerea accizei a adus o ușoară ieftinire la pompă, dar impactul este fragil și poate fi anulat rapid de evoluțiile pieței globale. În aceste condiții, șoferii resimt doar parțial beneficiile, iar costul unui plin rămâne ridicat, mai ales pentru cei care depind zilnic de mașină.

