Cine este patronul Acun Medya, compania care produce Survivor în România. Are o avere de peste 100 de milioane de euro

De: Daniel Matei 08/04/2026 | 07:50
Show-ul „Survivor” a devenit unul dintre cele mai de succes formate TV din România, fiind adus și adaptat de producătorul turc Acun Ilicali, un nume puternic în industria media internațională.

Formatul a reușit să domine audiențele datorită combinației dintre competiția dură, elementele de reality show și poveștile personale ale concurenților. În România, „Survivor” a atras rapid milioane de telespectatori și a devenit un produs-cheie pentru televiziuni, generând atât audiențe ridicate, cât și venituri consistente din publicitate.

Cine este patronul Acun Medya

Acun Ilicali este cel mai bogat om de televiziune din Turcia, scrie ProSport. El a fost, în primii ani, și prezentator al emisiunii „Survivor Turcia”, însă în ultima perioadă aparițiile sale în cadrul formatului au devenit tot mai rare.

Pe plan financiar, succesul show-ului s-a reflectat și în câștigurile obținute din piața românească. În doar trei ani, omul de afaceri a înregistrat venituri de peste 20 de milioane de lei (aproximativ 4 milioane de euro) din producțiile difuzate în România de Kanal D, confirmând impactul major al formatului „Survivor” asupra industriei TV locale.

Acun Ilicali, cel mai influent om de pe piața media din Turcia

Născut pe 29 mai 1969 în Edirne, Turcia, într-o familie originară din provincia Erzurum, Ilicali și-a petrecut copilăria între orașul natal și Istanbul, unde a urmat școala secundară și apoi cursuri la Universitatea din Istanbul. A părăsit facultatea înainte de absolvire pentru a urma o carieră în media.

Cariera sa în televiziune a început la începutul anilor ’90, ca reporter sportiv la un canal local. Succesul a venit odată cu apariția ca prezentator și producător la o serie de emisiuni de divertisment, dar și cu propria sa companie de producție, Acun Medya, fondată în 2004. Prin aceasta, Ilicali a adus pe ecrane turcești versiuni locale ale unor formate internaționale precum Survivor, The Voice, Deal or No Deal, MasterChef sau Got Talent, devenind o figură proeminentă a televiziunii de prim-time din Turcia.

Acun Medya produce Survivor în România

Pe lângă televiziune, Ilicali este proprietarul canalelor TV8 și TV8.5, precum și al platformei digitale Exxen, o destinație de streaming ce se extinde în regiune.

De-a lungul anilor, a încercat să își extindă influența și în sport: a investit în cluburi de fotbal, inclusiv în echipa engleză Hull City A.F.C., preluată în ianuarie 2022. Viața personală a lui Ilicali a fost la fel de comentată ca și cariera sa: a fost căsătorit de mai multe ori și este tatăl a patru fiice.

