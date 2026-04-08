Cine este patronul Acun Medya, compania care produce Survivor în România. Are o avere de peste 100 de milioane de euro

Show-ul „Survivor” a devenit unul dintre cele mai de succes formate TV din România, fiind adus și adaptat de producătorul turc Acun Ilicali, un nume puternic în industria media internațională.
Formatul a reușit să domine audiențele datorită combinației dintre competiția dură, elementele de reality show și poveștile personale ale concurenților. În România, „Survivor” a atras rapid milioane de telespectatori și a devenit un produs-cheie pentru televiziuni, generând atât audiențe ridicate, cât și venituri consistente din publicitate.
Acun Ilicali este cel mai bogat om de televiziune din Turcia, scrie ProSport. El a fost, în primii ani, și prezentator al emisiunii „Survivor Turcia”, însă în ultima perioadă aparițiile sale în cadrul formatului au devenit tot mai rare.
Pe plan financiar, succesul show-ului s-a reflectat și în câștigurile obținute din piața românească. În doar trei ani, omul de afaceri a înregistrat venituri de peste 20 de milioane de lei (aproximativ 4 milioane de euro) din producțiile difuzate în România de Kanal D, confirmând impactul major al formatului „Survivor” asupra industriei TV locale.
Născut pe 29 mai 1969 în Edirne, Turcia, într-o familie originară din provincia Erzurum, Ilicali și-a petrecut copilăria între orașul natal și Istanbul, unde a urmat școala secundară și apoi cursuri la Universitatea din Istanbul. A părăsit facultatea înainte de absolvire pentru a urma o carieră în media.
Cariera sa în televiziune a început la începutul anilor ’90, ca reporter sportiv la un canal local. Succesul a venit odată cu apariția ca prezentator și producător la o serie de emisiuni de divertisment, dar și cu propria sa companie de producție, Acun Medya, fondată în 2004. Prin aceasta, Ilicali a adus pe ecrane turcești versiuni locale ale unor formate internaționale precum Survivor, The Voice, Deal or No Deal, MasterChef sau Got Talent, devenind o figură proeminentă a televiziunii de prim-time din Turcia.
Pe lângă televiziune, Ilicali este proprietarul canalelor TV8 și TV8.5, precum și al platformei digitale Exxen, o destinație de streaming ce se extinde în regiune.
De-a lungul anilor, a încercat să își extindă influența și în sport: a investit în cluburi de fotbal, inclusiv în echipa engleză Hull City A.F.C., preluată în ianuarie 2022. Viața personală a lui Ilicali a fost la fel de comentată ca și cariera sa: a fost căsătorit de mai multe ori și este tatăl a patru fiice.
