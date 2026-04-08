Ce simt piloții când se catapultează dintr-un avion de luptă: experiența extremă descrisă de un fost pilot militar american

Catapultarea dintr-un avion de luptă este una dintre cele mai extreme și periculoase situații pe care le poate trăi un pilot, iar experiența reală este mult mai dură decât își imaginează majoritatea oamenilor, potrivit New York Post.

Un fost pilot militar american a descris în detaliu ce presupune acest moment critic, după ce doi membri ai echipajului unui avion F-15E Strike Eagle doborât deasupra Iranului au fost nevoiți să se ejecteze pentru a supraviețui.

Ce simt piloții când se catapultează dintr-un avion

Matthew „Whiz” Buckley, fost pilot de F/A-18 Hornet și absolvent al programului TOPGUN, a explicat că piloții nu au multe opțiuni în astfel de momente.

„Au avut de făcut o alegere destul de clară: fie mori, fie te catapultezi”, a spus acesta despre echipajul avionului doborât.

Potrivit lui Buckley, ejectarea dintr-un avion este „una dintre cele mai violente experiențe prin care poate trece corpul uman”, deoarece organismul este supus instantaneu unor forțe de 10 până la 20 G, niveluri extreme pe care corpul uman nu este construit să le suporte.

Procesul este comparat cu o „lansare de rachetă”, combinată cu un curent de aer de peste 800 km/h, ceea ce poate provoca răni grave dacă poziția corpului nu este perfectă.

Riscuri extreme la catapultare

Fostul pilot a explicat că, în ciuda complexității manevrei, piloții nu beneficiază de antrenamente propriu-zise pentru catapultare.

„Mulți cred că piloții fac antrenamente pentru un astfel de moment. Zero”, a spus Buckley, subliniind că există doar simulatoare care nu pot reproduce intensitatea reală a ejectării.

Orice mișcare greșită în momentul catapultării poate avea consecințe dramatice. Dacă membrele nu sunt poziționate corect, acestea pot suferi leziuni grave, inclusiv dislocări sau chiar smulgerea din articulații. În plus, forța compresiei poate provoca leziuni ale coloanei vertebrale, iar în trecut au existat cazuri în care piloții și-au pierdut picioarele în timpul ejectării, din cauza poziționării incorecte în cockpit.

Supraviețuirea nu înseamnă neapărat siguranță

În cazul recent din Iran, unul dintre piloți a fost grav rănit, dar a reușit să se ascundă în Munții Zagros timp de aproape două zile, până când a fost salvat. Deși ambii membri ai echipajului sunt acum în stare stabilă, nu este clar ce răni au suferit. Potrivit lui Buckley, acestea pot apărea fie în timpul ejectării, fie la impactul cu solul, mai ales dacă terenul este dificil.

El a explicat că, în mediul militar, definiția unei „catapultări reușite” este surprinzător de simplă: sistemele funcționează, parașuta se deschide, iar restul ține de noroc.

„Militarii consideră că ejectarea este un succes dacă pilotul acționează maneta, cupola cabinei se deschide, racheta funcționează și parașuta se desfășoară. Asta dacă supraviețuiești”, a spus acesta.

Prin urmare, chiar și în cele mai bune condiții, supraviețuirea după o astfel de experiență rămâne incertă, iar urmările pot fi severe — motiv pentru care fiecare astfel de salvare este considerată un adevărat miracol.

