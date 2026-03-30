Decizie de ultimă oră în Spania! A fost închis spațiul aerian pentru aeronavele implicate în războiul din Iran

De: David Ioan 30/03/2026 | 14:34
Spania a decis să blocheze accesul în spațiul său aerian pentru aeronavele implicate în operațiunile militare din Iran, potrivit unor surse militare citate de publicația El Pais.

Măsura vizează în special avioanele americane folosite în conflict și staționate în state precum Regatul Unit sau Franța.

Conform Mediafax, autoritățile de la Madrid nu mai permit acestor aeronave să survoleze teritoriul spaniol, ceea ce obligă avioanele americane care pleacă din Marea Britanie să adopte rute ocolitoare. Singura derogare prevăzută de noile reguli se aplică situațiilor de urgență, când tranzitul sau aterizarea sunt permise.

Decizia vine după ce, luna trecută, Spania a interzis utilizarea bazelor aeriene Rota și Morón pentru misiuni de luptă sau zboruri de realimentare. Restricțiile au determinat Washingtonul să renunțe la planurile de a desfășura bombardiere B 52 și B 1 la baza Morón.

Cele două facilități militare, situate în provinciile Cadiz și Sevilla, sunt operate în cooperare cu Statele Unite, însă se află sub jurisdicția Spaniei. Acest statut oferă Madridului dreptul de a bloca orice activitate militară pe teritoriul său.

Refuzul autorităților spaniole a generat o reacție extrem de dură din partea președintelui american Donald Trump, care a lansat amenințări directe la adresa Madridului. Liderul SUA a vorbit despre „teribila” Spanie și despre intenția de a „întrerupe comerțul” bilateral.

De la declanșarea conflictului din Iran, premierul Pedro Sánchez a menținut o poziție fermă împotriva intervenției militare, acuzând încălcarea dreptului internațional și cerând evitarea escaladării.

CITEŞTE ŞI: Două mari companii aeriene din Europa anunță prelungirea suspendării zborurilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Care sunt destinațiile afectate

Donald Trump, supărat pe aliații din NATO în contextul războiului din Iran. „Nu avem nevoie de ei”

Iți recomandăm
Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt
Știri
Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt
Elena Cârstea, dezvăluiri emoționante despre adopția fetelor sale: ”Nu am putut avea copii”
Știri
Elena Cârstea, dezvăluiri emoționante despre adopția fetelor sale: ”Nu am putut avea copii”
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este din Italia sau Spania
Mediafax
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este...
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în acest weekend
Mediafax
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în...
Parteneri
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru…...
Zelenski îi propune lui Putin un armistițiu energetic, în contextul crizei din Orientul Mijlociu: „Suntem pregătiți”
Digi 24
Zelenski îi propune lui Putin un armistițiu energetic, în contextul crizei din Orientul Mijlociu: „Suntem...
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public....
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
go4it.ro
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
Care este cel mai mare număr?
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
TEST IQ | Câte diferențe sunt între maimuța din stânga și cea din dreapta? Geniile răspund corect ...
TEST IQ | Câte diferențe sunt între maimuța din stânga și cea din dreapta? Geniile răspund corect în maximum 23 de secunde
Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt
Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit metoda să facă bani la Asia Express 2026. Au plecat pe ...
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit metoda să facă bani la Asia Express 2026. Au plecat pe Drumul Mătăsii cu strategia pusă la punct
BANCUL ZILEI | „Mărie, dacă mor, să te recăsătorești!”
BANCUL ZILEI | „Mărie, dacă mor, să te recăsătorești!”
Elena Cârstea, dezvăluiri emoționante despre adopția fetelor sale: ”Nu am putut avea copii”
Elena Cârstea, dezvăluiri emoționante despre adopția fetelor sale: ”Nu am putut avea copii”
Despărțire surprinzătoare în trap! Azteca și Dana și-au spus „adio” după ani de iubire perfectă
Despărțire surprinzătoare în trap! Azteca și Dana și-au spus „adio” după ani de iubire perfectă
Vezi toate știrile