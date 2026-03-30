Decizie de ultimă oră în Spania! A fost închis spațiul aerian pentru aeronavele implicate în războiul din Iran

Spania a decis să blocheze accesul în spațiul său aerian pentru aeronavele implicate în operațiunile militare din Iran, potrivit unor surse militare citate de publicația El Pais.

Măsura vizează în special avioanele americane folosite în conflict și staționate în state precum Regatul Unit sau Franța.

Decizie de ultimă oră în Spania

Conform Mediafax, autoritățile de la Madrid nu mai permit acestor aeronave să survoleze teritoriul spaniol, ceea ce obligă avioanele americane care pleacă din Marea Britanie să adopte rute ocolitoare. Singura derogare prevăzută de noile reguli se aplică situațiilor de urgență, când tranzitul sau aterizarea sunt permise.

Decizia vine după ce, luna trecută, Spania a interzis utilizarea bazelor aeriene Rota și Morón pentru misiuni de luptă sau zboruri de realimentare. Restricțiile au determinat Washingtonul să renunțe la planurile de a desfășura bombardiere B 52 și B 1 la baza Morón.

A fost închis spațiul aerian pentru aeronavele implicate în războiul din Iran

Cele două facilități militare, situate în provinciile Cadiz și Sevilla, sunt operate în cooperare cu Statele Unite, însă se află sub jurisdicția Spaniei. Acest statut oferă Madridului dreptul de a bloca orice activitate militară pe teritoriul său.

Refuzul autorităților spaniole a generat o reacție extrem de dură din partea președintelui american Donald Trump, care a lansat amenințări directe la adresa Madridului. Liderul SUA a vorbit despre „teribila” Spanie și despre intenția de a „întrerupe comerțul” bilateral.

De la declanșarea conflictului din Iran, premierul Pedro Sánchez a menținut o poziție fermă împotriva intervenției militare, acuzând încălcarea dreptului internațional și cerând evitarea escaladării.

