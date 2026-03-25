Două mari companii aeriene din Europa anunță prelungirea suspendării zborurilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Care sunt destinațiile afectate

Companiile aeriene Air France și cele din grupul Lufthansa anunță prelungirea măsurii de suspendare a zborurilor spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu, ca urmare a situației de securitate din regiune.

Situația este determinată de închiderea parțială sau totală a spațiului aerian din Orientul Mijlociu și Golful Persic, din cauza tensiunilor și a conflictelor în desfășurare, care creează riscuri de securitate și dificultăți operaționale.

Care sunt destinațiile afectate

Lufthansa Group – care include Lufthansa și alte companii membre – a suspendat zborurile către și dinspre Dubai și Tel Aviv până pe 31 mai (cu excepția zborurilor cargo spre Tel Aviv până la 30 aprilie). De asemenea, zborurile spre Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riyadh, Erbil, Muscat și Tabriz vor rămâne suspendate până la 24 octombrie, scrie Euronews.

Air France a comunicat că, din cauza contextului de securitate și a restricțiilor de spațiu aerian, își menține suspendarea zborurilor către și dinspre Dubai și Riyadh până pe 31 martie, și cele către și dinspre Tel Aviv și Beirut până pe 4 aprilie inclusiv.

Alte companii europene (de exemplu British Airways sau Eurowings) au făcut anunțuri similare privind suspendarea sau ajustarea rutelor din regiune, în funcție de evoluția situației.

Și alte companii mențin restricțiile

Companiile aeriene din Emiratele Arabe Unite, Etihad Airways și Air Arabia, operează în prezent un program de zbor redus și limitat. Emirates operează o rețea restrânsă, cu o capacitate care se recuperează treptat, dar încă sub nivelurile normale, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice periodic starea zborului. Etihad operează un program limitat către aproximativ 70 de destinații până la sfârșitul lunii martie, în timp ce Air Arabia a reluat anumite servicii programate de la hub-urile din Emiratele Arabe Unite către destinații regionale și internaționale cheie.

Compania aeriană olandeză KLM nu zboară în prezent prin spațiul aerian al Iranului, Irakului și Israelului și nici deasupra mai multor țări din regiunea Golfului. Zborurile către, dinspre sau via destinații din regiune sunt anulate sau ajustate. Zborurile KLM către Tel Aviv sunt suspendate până sâmbătă, 11 aprilie inclusiv; zborurile către și dinspre Dammam și Riyadh sunt suspendate până duminică, 17 mai inclusiv; iar zborurile către și dinspre Dubai sunt suspendate până duminică, 17 mai inclusiv.

Qatar Airways operează în prezent un program limitat revizuit până pe 28 martie pentru zboruri către și de la Aeroportul Internațional Hamad. Compania aeriană cu sediul la Doha a anunțat că programul temporar va reconecta capitala Doha cu peste 70 de destinații din Africa, America, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Pacific. Aceste programe au fost „îmbunătățite pentru a oferi mai multă flexibilitate pasagerilor care doresc să călătorească”, a declarat compania aeriană, iar rezervările sunt acum deschise.

British Airways și-a extins reducerea temporară a zborurilor către destinații din Orientul Mijlociu și Golf. Compania aeriană a confirmat că zborurile către Amman, Bahrain, Dubai și Tel Aviv au fost anulate până la 31 mai inclusiv, iar zborurile către Doha au fost anulate până la 30 aprilie.

CITEȘTE ȘI:

