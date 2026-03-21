Se scumpesc biletele de avion, inclusiv cele deja achiziționate. Războiul din Iran dă totul peste cap

Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului are deja urmări grave. Iar cei care aveau planificate călătorii în următoare perioadă o să resimtă din plin efectele. Pe măsură ce prețul petrolului crește vertiginos, companiile aeriene vor avea costuri mai mari pentru combustibil, care se vor reflecta în prețul biletelor. Se anunță scumpiri substanțiale și pentru biletele de avion deja cumpărate.

În condițiile în care prețul kerosenului, combustibilul folosit de avioane, a urcat cu peste 50% în ultimele săptămâni, companiile aeriene au început să scumpească biletele de avion, chiar și pe cele deja achiziționate, dar și să anuleze curse sau să renunțe la anumite rute. Cu cât cresc prețurile?

Se scumpesc biletele de avion, inclusiv cele deja achiziționate

Din cauza scumpirii kerosenului, companiile aeriene ar urma să ia măsuri extreme în următoare perioadă, mai ales dacă războiul nu se va încheia curând. De exemplu, la aeroportul Otopeni, prețul unei tone de kerosen pentru avioane a crescut substanțial și a ajuns de la 850 de dolar, la peste 1700 de dolari.

Astfel, companiile aeriene caut acum soluții pentru a-și reduce din costuri. Expertul în turism, Răzvan Pasc, a explicat că această situație ar putea aduce scumpiri și pentru biletele de avion deja cumpărate. O companie aeriană din Grecia deja a impus o taxă suplimentară de 14 euro pentru biletele achiziționate.

De asemenea, expertul a mai subliniat că scumpirile prognozate sunt destul de mari. Este vorba de scumpiri de 10-15 euro pentru cursele scurte și de peste 30 de euro pentru cursele mai lungi. Mai mult, o să existe și multe zboruri anulate.

„Se anunță bilete scumpe și pentru români. Mă aștept ca, inclusiv pentru la vară, cel puțin dacă războiul durează mai mult de acum încolo și nu se încheie prea curând, atunci cred că vom avea niște surprize, inclusiv pe biletele de avion care sunt deja vândute. Companiile aeriene deja au anunțat că vor să mărească prețurile, inclusiv pe biletele care sunt deja vândute. Atenție! Vorbim de câteva companii aeriene, cum este Air New Zealand sau SAS din țările nordice, care au anunțat deja creșteri de prețuri. Chiar și Aegean, compania din Grecia, a anunțat o taxă suplimentară de 14 euro pe fiecare sens. Deci atenție, pe fiecare zbor, dacă ai un zbor dus-întors, atunci plătești de două ori 14 euro și mă aștept ca pentru la vară să crească prețurile undeva cu 10-15 euro pentru fiecare zbor scurt, cum este până în Antalia. Sau dacă este un zbor lung, atunci să vorbim de creșteri de prețuri mai mari și anume să ne așteptăm la un 30 de euro pe sens. Deci asta se întâmplă din cauza creșterii prețului la carburant. Deja tona de kerosen care se vinde în aeroportul Otopeni costa înainte de război 850 de dolari. Acum depășește 1700 de dolari. În unele aeroporturi din lume, din Europa, cel puțin, prețul a depășit și 2000 de dolari pe tona de kerosen. Asta este o creștere care înseamnă mai mult decât dublă pentru kerosen și, bineînțeles, cum marjele de profit sunt foarte mici în industria aeronautică, mă aștept să existe niște creșteri de preț la biletele de avion. Nu doar pe cele noi, cât și pe cele vândute. Și atenție, dacă nu vor fi creșteri de preț, atunci așteptați-vă să fie și anulări din partea companiilor aeriene, pentru că nu își vor permite să mai zboare, mai ales dacă nu există nici foarte multă cerere pe destinația respectivă”, a explicat Răzvan Pasc.

