Vești bune pentru pasageri! Uniunea Europeană vrea să interzică unele dintre cele mai contestate practici ale companiilor aeriene

Multe persoane care zboară cu avionul în Europa și nu numai se arată nemulțumite de faptul că, atunci când vor să își aleagă anumite locuri în avion, mai ales atunci când călătoresc cu familia, sunt obligate să plătească sume suplimentare pentru acest serviciu.

Totodată, multe companii aeriene, în special cele low-cost, taxează suplimentar chiar și bagajele de cabină, ceea ce îi supără foarte mult pe pasageri, care susțin că situația nu este sustenabilă.

Acum, însă, Parlamentul European vrea să elimine aceste practici și să intervină în favoarea consumatorilor. Potrivit europarlamentarului bulgar Andrei Novakov, companiile aeriene ar putea fi obligate să renunțe la taxele pentru check-in din aeroport și la taxele pentru locurile din avion.

„Nimeni nu se simte bine când e tratat ca un bancomat. Cumpăraţi un bilet, apoi plătiţi pentru check-in la aeroport. De ce plătesc şi pentru asta? Deja am plătit pentru bilet. Apoi, pentru un anumit loc, pentru valiză, pentru asigurare. Asta trebuie să se termine. Încercăm să abordăm toate aspectele călătoriilor în Europa, încercăm să le adaptăm. Dar vrem să protejăm şi companiile aeriene, avem nevoie ca avioanele să zboare. Obiectivul este să reducem întârzierile şi de a menţine pragul la 3 ore. Chiar şi ministrul român al Transporturilor insistă să crească marja de întârziere la 4 ore, ceea ce mi se pare de necrezut. Vrem să ne asigurăm că familiile au locuri învecinate fără taxe, că atunci când pasagerii au dreptul la despăgubiri, le primesc aproape automat. Ne străduim să avem valiza inclusă în preţul biletului, la bagajul de cabină ne referim. Am primit 96% din voturi în plen, în favoare”, a declarat acesta.

Ce ar putea însemna acest lucru pentru clienții companiilor aeriene

Parlamentul susține menținerea dreptului la compensații în caz de întârzieri semnificative și insistă asupra unor reguli previzibile și echitabile pentru pasageri.

În același timp, eurodeputații cer clarificarea circumstanțelor în care companiile aeriene pot invoca situații excepționale pentru a evita plata despăgubirilor.

Un punct important al poziției adoptate vizează bagajele de cabină. Parlamentul susține că pasagerii ar trebui să aibă dreptul de a transporta gratuit un obiect personal și un bagaj de mână de dimensiuni rezonabile.

Măsura urmărește limitarea taxelor suplimentare și creșterea transparenței tarifare. Eurodeputații cer măsuri suplimentare pentru protejarea anumitor categorii de pasageri. Astfel, potrivit proiectului, copiii trebuie să poată sta alături de însoțitori fără costuri suplimentare, persoanele cu mobilitate redusă trebuie să beneficieze de asistență adecvată, iar pasagerii trebuie informați clar cu privire la drepturile lor.

