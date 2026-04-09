BANCUL ZILEI | Băbuța și legătura de mărar

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un tip care cumpăra în fiecare zi o legătură de mărar de la o băbuță. Deznodământul este hilar.

Într-o piață, o băbuță vindea mărar. În fiecare dimineață, un tip cumpăra de la băbuță o legătură de mărar, plătea 1 leu și o lăsa acolo.

Într-o zi, plătește 1 leu, vrea să plece, dar băbuța îl trage de mânecă.

– Vrei să știi de ce cumpăr mereu și nu iau mărarul? întreabă tipul.

– Nu, maică. Dar, de azi, mărarul s-a făcut 2 lei.

„Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

Alte bancuri amuzante

Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:

– Mai mult şi mai bine, Mitică!

A doua, era profesoară:

– Repetă, Mitică! îi tot spunea.

A treia, farmacistă, îl înnebunise:

– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.

Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înţelegătoare:

– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!

Doi vecini la telefon:

-Ce faci, loane?

-Bine, în Maldive!

-În Maldive? Ce faci acolo?

-Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?

-Eu in spatele tau la Mega si voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.

