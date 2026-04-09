Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Băbuța și legătura de mărar

BANCUL ZILEI | Băbuța și legătura de mărar

De: Alina Drăgan 09/04/2026 | 15:22
BANCUL ZILEI | Băbuța și legătura de mărar

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un tip care cumpăra în fiecare zi o legătură de mărar de la o băbuță. Deznodământul este hilar.

Într-o piață, o băbuță vindea mărar. În fiecare dimineață, un tip cumpăra de la băbuță o legătură de mărar, plătea 1 leu și o lăsa acolo.

Într-o zi, plătește 1 leu, vrea să plece, dar băbuța îl trage de mânecă.

– Vrei să știi de ce cumpăr mereu și nu iau mărarul? întreabă tipul.

– Nu, maică. Dar, de azi, mărarul s-a făcut 2 lei.

 

„Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

Alte bancuri amuzante

Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:

– Mai mult şi mai bine, Mitică!

A doua, era profesoară:

– Repetă, Mitică! îi tot spunea.

A treia, farmacistă, îl înnebunise:

– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.

Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înţelegătoare:

– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!

Doi vecini la telefon:

-Ce faci, loane?

-Bine, în Maldive!

-În Maldive? Ce faci acolo?

-Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?

-Eu in spatele tau la Mega si voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.

 

CITEȘTE ȘI:

BANC | Dieta lui Bulă cu cartofi, morcovi și sfeclă

BANC | „Voi, în Moldova, în fiecare zi beți de dimineață?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Dieta lui Bulă cu cartofi, morcovi și sfeclă
Bancuri
BANC | Dieta lui Bulă cu cartofi, morcovi și sfeclă
BANC | „Voi, în Moldova, în fiecare zi beți de dimineață?”
Bancuri
BANC | „Voi, în Moldova, în fiecare zi beți de dimineață?”
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor...
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la București să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, flancat de o armată de bodyguarzi, ca un șef de stat
Gandul.ro
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a...
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de...
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din fotbal cu care a avut un diferent financiar
Adevarul
Ridicat din sărăcie, Mircea Lucescu nu punea preț pe bani. Singura persoană din...
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în...
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Digi 24
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul...
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor...
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un...
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la București să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, flancat de o armată de bodyguarzi, ca un șef de stat
Gandul.ro
Miliardarul ucrainean despre care Gândul a scris că a cumpărat ArcelorMittal Iași a venit la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 ...
Microbuz cu 11 persoane, implicat într-un accident grav în Pravoha! A fost activat Planul roșu: 5 pasageri au ajuns la spital
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt. Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea: ”Inițial, ...
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt. Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea: ”Inițial, nu a vrut să creadă”
Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat ...
Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat imediat după
Singurul aliment sănătos de pe masa de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Cu sos ...
Singurul aliment sănătos de pe masa de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Cu sos de roșii din belșug!”
Județul din România unde ninge ca în povești, în aprilie 2026: ”Vine Paștele sau Crăciunul?”
Județul din România unde ninge ca în povești, în aprilie 2026: ”Vine Paștele sau Crăciunul?”
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe ...
Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe Arena Națională
Vezi toate știrile