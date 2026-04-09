BANC | Dieta lui Bulă cu cartofi, morcovi și sfeclă

Bancurile cu Bulă sunt unele dintre cele mai populare glume din cultura românească. Selecția e mai jos îți va aduce zâmbetul pe buze și îți va schimba starea în doar câteva clipe.

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?

– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.

– Și cum faci, le fierbi sau le mânânci crude?

– Niciuna, nici alta! Le sap!

Alte bancuri amuzante cu Bulă

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă vine, după Paște, cu ouă roșii la școală. Îi fură cineva un ou.

– Doamna învățătoare, unul dintre colegi mi-a furat un ou.

– Pe cine bănuiești, măi Bulă?

– Pe Gigel! Are buzele și degetele roșii, precis el mi l-a mâncat.

Dorind să dea un exemplu, învățătoarea îl pedepsește pe Gigel. După câteva zile însă, dispare de la locul lui, de deasupra tablei, tabloul președintelui, așezat acolo, în an electoral, din dispoziția ministrului.

– Vai, copii, cine a săvârșit un asemenea sacrilegiu?

Bulă ridică mâna, impetuos:

– Doamna, eu bănuiesc pe cineva!

– Pe cine, măi Bulă?

– Tot pe Gigel. Știți și dumneavoastră că cine fură azi un ou, mâine fură un… tablou!

Afară e vară și e caniculă:

– Alo, centrala termică?

– Da!

– Aici Bulă de la blocul 111, mi-ați dat drumul la căldură iar afară sunt 43C.

– Plătește datoria la întreținere și oprim căldura!

Moare soacra Iui Bulă, iar Ștrulă vine la el:

– Ce s-a întâmplat, măi Bulă de a murit soacră-ta?

– Păi, voiam să facem cartofi și am trimis-o în pivniță, dar a căzut pe scări.

– Vaaai, și ce ați făcut?

– Macaroane cu brânză!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Lângă un Rolls Royce frânează un Matiz

BANC | „Voi, în Moldova, în fiecare zi beți de dimineață?”