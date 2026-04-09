Singurul aliment sănătos de pe masa de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Cu sos de roșii din belșug!”

De: Alina Drăgan 09/04/2026 | 14:42
Singurul aliment sănătos de pe masa de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Cu sos de roșii din belșug!”
Cel mai sănătos preparat de pe masa de Paște

Nu mai este mult până la sărbătorile pascale, iar mulți români deja visează la masa bogată de Paște. Preparatele specifice se scot la înaintare și sunt acompaniate indiscutabil de cozonac și pască. Însă, specialiștii recomanda să nu facem exces, iar Mihaela Bilic spune care este cel mai sănătos preparat de pe masa de Paște. Pe acesta putem să îl consumăm în voie, căci aduce numeroase beneficii pentru organism.

De obicei, masa de Paște este compusă din preparate grele, care îngreunează digestia și care aduc și câteva kilograme în plus. Însă, există totuși un fel de mâncare de care nu trebuie să ne ferim, potrivit Mihaelei Bilic.

Mihaela Bilic: Cel mai sănătos preparat de pe masa de Paște

Mai exact, Mihaela Bilic spune că unul dintre cele mai sănătoase feluri de mâncare de la masa de Paște este stufatul. Această tocană pe bază de ceapă și usturoi verde aduce numeroase beneficii pentru organism și ajută chiar și la menținerea greutății, căci blochează formarea de rezerve de grăsime în organism.

„Care e cel mai sănătos preparat de pe masa de Paște? Stufatul. Nu uitați că în meniul de Paște să includeți stufatul, acea tocană pe bază de ceapă și usturoi verde. E momentul din an în care trebuie să consumăm aceste verdețuri din belșug, pe post de alimente, nu de condimente.

Dacă digestia ne permite și cei din jur nu protestează, n-ar fi rău să mâncăm mai des și ceapă și usturoi. Conțin compușii cu sulf care se activează în ficat și îl detoxifică. La nivelul sistemului cardiovascular fluidizează sângele, scad tensiunea arterială, nivelul de colesterol și, implicit, riscul de boli cardiovasculare.

Quercitina din ceapă și vinil-ditina din usturoi inhibă transformarea pre-adipocitelor în adipocite și blochează formarea de rezerve de grăsime în organism. Gătiți cu sos de roșii din belșug, crește absorbția fierului din carne și din verdețuri”, a spus Mihaela Bilic.

De asemenea, Mihaela Bilic a dat undă verde și pentru carne de miel, despre care spune că deși este o carne grasă, nu are efecte negative și are un profil nutritiv valoros.

„Deși carnea de miel este o carne grasă, nu are efecte negative pentru sănătate, ba din contră! Un sfert din acizii grași saturați din carnea de miel sunt reprezentați de acidul stearic care determină creșterea nivelului de HDL colesterol”, a mai spus Mihaela Bilic.

 

