Pierre Deny, actorul care l-a jucat pe Louis de Léon în „Emily in Paris”, a murit

Doliu în lumea filmului! Actorul Pierre Deny, care s-a făcut remarcat în serialul „Emily in Paris”, s-a stins din viață la 69 de ani, după o luptă cruntă cu o boală nemiloasă. Anunțul morții sale a căzut ca un trăsnet printre colegi și fani.

Fiicele actorului au confirmat vestea devastatoare și au dezvăluit că Pierre Deny suferea de ALS, o boală neurodegenerativă extrem de agresivă, care i-a măcinat sănătatea într-un timp foarte scurt.

Actorul devenise cunoscut la nivel internațional după apariția sa în „Emily in Paris”, unde l-a interpretat pe Louis de Léon, șeful unui imperiu al luxului. Deși rolul său nu a fost unul principal, prezența actorului francez nu a trecut deloc neobservată de fanii serialului.

În Franța însă, Pierre Deny era un nume uriaș. Timp de ani întregi, acesta a făcut parte din distribuția serialului „Tomorrow Is Ours”, unde a interpretat rolul doctorului René Dumaze și a devenit unul dintre cei mai apreciați actori de televiziune.

După vestea tragică, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje emoționante. Actrița Sylvie Vartan a postat o fotografie alături de Pierre Deny și a mărturisit că actorul era „un om sensibil, generos și extrem de amuzant”.

Și colega lui din serial, Luce Mouchel, a transmis un mesaj sfâșietor, în care a povestit cât de apropiată devenise relația lor după ani întregi petrecuți împreună pe platourile de filmare.

Boala de care suferea Pierre Deny, ALS, este una dintre cele mai agresive afecțiuni neurodegenerative și afectează treptat capacitatea unei persoane de a merge, vorbi sau respira. În prezent, nu există tratament care să vindece această boală.

Majoritatea pacienților cu ALS trăiesc între 3 și 5 ani de la apariția simptomelor, deși există și cazuri rare în care supraviețuirea este mai lungă.

Moartea actorului vine într-o perioadă în care tot mai multe vedete au vorbit public despre lupta cu ALS. În ultimele luni, mai multe nume cunoscute din lumea televiziunii au dezvăluit că se confruntă cu această boală devastatoare.

