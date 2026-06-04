Ce a postat Andreea Bostănică înainte de altercația cu Iuliana Beregoi. Atac voalat la blondă: „Fan Sirioja”

Andreea Bostănică (21 de ani) a transmis un mesaj neașteptat înainte ca scandalul cu Iuliana Beregoi să explodeze. Artista a făcut o serie de remarci acide la adresa colegei sale de breaslă chiar pe scenă, în fața tuturor, iar imaginile au devenit rapid virale.

Cu puțin timp înainte de scandalul care a zguduit internetul, Andreea Bostănică a făcut o remarcă acidă la adresa Iulianei Beregoi în timpul unui concert. Îmbrăcată într-o rochie colorată de super brand și încălțată cu adidași albi cu roz, influencerița le-a transmis fanilor că singurii care nu se distrează la show-urile sale sunt cei care o susțin pe Iuliana Beregoi.

„Eu vă iubesc și nu uitați să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce aveți. Eu sunt foarte recunoscătoare că am ajuns aici alături de voi și sper că v-ați distrat. Vă iubesc! Cine a zis „nu” cred că este fană Sirioja”, a spus Bostănică.

După remarca răutăcioasă, influencerița care „a făcut istorie” în Dubai s-a pozat cu fanii și le-a dat autografe, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, bătaie ca în filme

La scurt timp, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au luat la bătaie într-un restaurant de lux și a fost nevoie de intervenția poliției. Influencerița a spus că a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce a fost agresată de Iuliana Beregoi și sora sa.

„Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, ce ți-am făcut Iuliana Beregoi? De ce împingi prietenii mei pe stradă, ce vrei de la mine? La care am primit pumnii în cap, am fost trasă de păr de Iuliana Beregoi, de Ana Beregoi și de iubitul Anei Beregoi, Islam, de origine arabă. Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc, la care aparent ele erau în acel restaurant și eu când am încercat să deschid ușa, pur și simplu nu m-au lăsat să intru”, a spus Andreea Bostănică.

Mai mult, Andreea Bostănică a lansat o acuzație care a ridicat și mai multe semne de întrebare. „Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată”, a spus ea.

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Iuliana Beregoi a făcut acuzații dure

La scurt timp după ce declarațiile Andreei Bostănică au devenit virale, Iuliana Beregoi a venit cu propria versiune a incidentului și a respins categoric acuzațiile. Vizibil afectată, artista a susținut că ea și familia sa au fost cele care au avut de suferit în urma confruntării.

„Abia așteptam să văd cât de departe poți să ajungi cu minciuna. Eu nu o să vorbesc așa cum vorbești tu, eu o să vorbesc așa cum vorbesc și cum am vorbit astăzi cu tine, pentru că astăzi am ieșit împreună cu sora mea și cu prietenul ei, am ieșit într-un restaurant să luăm cina”, a spus Beregoi.

Potrivit Iulianei Beregoi, Bostănică ar fi mers la masa lor și ar fi provocat conflictul. Ea a spus că este traumatizată de colega sa de breaslă.

„Ai apărut în restaurant. Eu tremuram pentru că erați trei femei. Eu am început să tremur foarte tare pentru că erați trei femei: tu, mama ta și sora mamei tale. Noi eram niște copiii pe lângă voi”, a spus ea.

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