Cum se sărbătorește Ziua Pământului în marile orașe: Acțiuni de ecologizare și activități pentru copii

Tema Zilei Pământului din 2026 este „Puterea noastră, planeta noastră”. În fiecare an, ziua Pământului se sărbătorește pe 22 aprilie. Tema de anul acesta se referă la rolul oamenilor și al comunităților din întreaga lume în susținerea măsurilor de protecție a mediului care afectează costul vieții, sănătatea publică, fiabilitatea infrastructurii și stabilitatea pe termen lung. Iată cum se sărbătorește Ziua Pământului în marile orașe.

Ziua Pământului este o zi internațională dedicată planetei noastre. Este o zi atrage atenția asupra mediului și promovează conservarea și sustenabilitatea.

În fiecare an, pe 22 aprilie, aproximativ un miliard de oameni din întreaga lume se implică în acțiuni menite să sensibilizeze opinia publică cu privire la criza climatică și să determine schimbări de comportament în vederea protejării mediului.

Deși schimbările climatice reprezintă una dintre provocările definitorii ale epocii noastre, Ziua Pământului vizează, de asemenea, sănătatea pădurilor, a oceanelor, a sistemelor de apă dulce, a solurilor și a biodiversității. Aceste sisteme stau la baza producției alimentare, a sănătății umane, a rezilienței economice și a mijloacelor de subzistență.

Protejarea naturii nu este separată de acțiunile climatice: ecosistemele sănătoase absorb carbonul, reduc riscurile de dezastre și sprijină comunitățile în adaptarea la o lume în schimbare.

Participarea la Ziua Pământului poate lua multe forme, inclusiv mici proiecte acasă sau în sala de clasă, cum ar fi plantarea unei grădini de plante aromatice sau strângerea gunoiului. Oamenii se oferă, de asemenea, voluntari pentru a planta copaci, se alătură altor inițiative ecologice sau participă la proteste de stradă împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului.

Campaniile oficiale ale Zilei Pământului 2026 se concentrează pe mobilizarea civică și acțiunea democratică. Acestea vizează creșterea gradului de conștientizare în materie de mediu, organizând în același timp evenimente precum campanii de înregistrare a alegătorilor, „sesiuni de informare” comunitare și adunări publice pentru a apăra măsurile de protecție a mediului la nivel local și național.

Aceste proiecte reunesc grupuri cu viziuni comune pentru a aborda provocări urgente. Printre inițiativele cheie pentru 2026 se numără:

Cum se sărbătorește Ziua Pământului în marile orașe

Activități artistice de Ziua Pământului

Expresia artistică poate fi un instrument puternic, iar unii oameni o folosesc cu ocazia Zilei Pământului. În Italia, Teatrul Sant’Eugenio găzduiește un spectacol muzical dedicat Zilei Pământului.

Lucrările de artă ale elevilor din școlile primare locale, toate având ca temă Ziua Pământului 2025, „Puterea noastră, planeta noastră”, vor fi expuse în Doncaster, Marea Britanie.

În Anchorage, Alaska, acest eveniment de artă indigenă dedicat Zilei Pământului invită oamenii să-și creeze propria artă – măști de dans specifice poporului Yup’ik din delta Yukon-Kuskokwim.

Pe lângă implicarea laturii artistice a comunității, evenimentul speră să sublinieze „importanța includerii depline a popoarelor indigene în… conservare”.

Evenimente de Ziua Pământului pentru întreaga familie

În Singapore, rezervația de zone umede Sungei Buloh propune o vânătoare de comori de Ziua Pământului.

În Kenya, One Vibe Africa organizează o ediție de Ziua Pământului a popularului Festival Madaraka. Timp de 3 zile, vor avea loc spectacole muzicale, instalații artistice, ateliere și

Acțiuni de curățenie de Ziua Pământului

robabil că cel mai frecvent tip de eveniment organizat de Ziua Pământului este acțiunea de strângere a deșeurilor. Poți alege să ieși pe cont propriu, adunând deșeuri din cartierul tău sau dintr-o zonă naturală din apropiere. Dar dacă vrei să te alături unei acțiuni organizate de strângere a deșeurilor de Ziua Pământului, ai la dispoziție o mulțime de evenimente din care să alegi.

În Costa Rica, această acțiune de curățare se concentrează pe un anumit tronson de drum care are nevoie de curățare, în timp ce în Tennessee, acest eveniment va culege deșeuri dintr-un parc local.

Evenimentul „Combaterea poluării cu plastic de-a lungul coastei de vest a Camerunului” vizează în mod specific combaterea poluării cu plastic, deși cu siguranță vor fi culese orice tip de deșeuri găsite!

În Finlanda, această acțiune de curățare a cartierului este urmată de o cină ușoară, în timp ce voluntarii din Minnesota vor fi răsfățați cu gogoși și discuții după acest eveniment de curățare a străzilor și parcurilor.

În alte locuri există evenimente de conservare a cursurilor de apă și a bazinelor hidrografice. Un astfel de eveniment de curățare a râului de Ziua Pământului se organizează în Brazilia și abordează problema poluării din râul Piraquara.

În Malawi, există un eveniment de curățare a plajei, în care oamenii vor aduna gunoiul de-a lungul golfului Nkhata. Iar în Mumbai, India, o acțiune de colectare a gunoiului de Ziua Pământului se va concentra pe deșeurile din mangrovele locale.

În orașele europene există mai multe acțiuni de curățare a diferitelor spații. Dacă nu găsești niciun fel de eveniment, poți organiza singur o acțiune de curățare a spațiului comun, dacă stai la bloc. Alternativ, poți face o acțiune de plantare de flori sau copaci.

Ziua Pământului este o modalitate bună de ne aminti cât de importantă este planeta și cât de mult trebuie să o protejăm pentru a ne bucura de toate resursele ei.

