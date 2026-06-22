Incident neplăcut pentru Andreea Bănică. Artista susține că a fost lovită în aeroport

Cântăreața Andreea Bănică (48 de ani) a fost victima unui incident revoltător chiar pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Capitală. Artista a povestit că s-a trezit agresată fizic și verbal și că nimeni n-a luat nicio măsură.

Toată nebunia a început la primele ore ale dimineții, când interpreta s-a prezentat la terminalul de plecări cu toate bagajele pregătite. Deși și-a luat o marjă mare de timp pentru a evita aglomerația, vedeta a dat peste o organizare dezastruoasă în spațiul de relaxare. Artista a criticat managementul aeroportului și a spus că nu este normal ca oamenii să plătească sume mari de bani și să stea înghesuiți.

Andreea Bănică, incident grav în aeroport

Mai mult, artista a taxat dur comportamentul pasagerilor care ocupau câte trei scaune de unii singuri sau își păstrau locurile cu sacoșe, dând dovadă de o lipsă cruntă de educație. În timp ce încerca să își găsească un colț unde să stea și își căra singură un taburet, artista a fost izbită violent cu un rucsac direct în zona gâtului, fără ca agresorul să schițeze vreun gest de regret sau să își ceară scuze!

„Aeroportul Otopeni! M-am trezit devreme și astăzi, cu toate bagajele făcute. Ne-am luat marjă de timp pentru că știm cât de aglomerat este aeroportul, însă nu ne-am imaginat că atât de plin este lounge-ul. Ce nu înțeleg este faptul că ar trebui limitat accesul în funcție de locurile disponibile.

Hai să încasăm banii, dar să stea clienții îngrămădiți. Pe principiul: Lasă că merge și așa. Am intrat și m-am întrebat: unde te mai poți așeza? Multe persoane singure ocupau mesas cu trei scaune de grădină sau își puneau sacoșele pe ele doar ca să le țină ocupate. Educație… poftim! Mi-am cărat un taburet de la cineva și, după ce m-am așezat, am primit și un ghiozdan în ceafă. Nici măcar un „Scuze!”. Nu mai spun că, stând la coada pentru check-in, un român tip german s-a băgat în fața mea cu un tupeu fantastic. I-am spus politicos să stea la rând, civilizat, pentru că era în spatele meu.

Știți ce a urmat? M-a înjurat în germană, crezând că nu înțeleg, și nu a vrut să se retragă la locul lui. Ireal cum devenim, din ce în ce mai mult, niște animale în lupta pentru supraviețuire!”, a spus ea.

Un pasager a înjurat-o ca la ușa cortului în limba germană

De parcă lovitura primită în ceafă nu era de ajuns, umilința a continuat pentru frumoasa blondă și la ghișeele de bilete. Un cetățean român, stabilit probabil prin străinătate, a fentat întreaga coadă și s-a instalat direct în fața ei.

Deși Andreea Bănică i-a atras atenția pe un ton extrem de calm și politicos, bărbatul a explodat și a început să arunce cu jigniri și cuvinte obscene în limba germană, fiind convins că artista nu își va da seama. Refuzul individului de a se comporta civilizat a lăsat-o cu un gust amar pe cântăreață, care a concluzionat, extrem de tristă, că oamenii au ajuns să se comporte ca niște sălbăticiuni în public.

După clipele de maximă tensiune de pe aeroport, vedeta a lăsat în urmă scandalul și a plecat în vacanță peste hotare, cel mai probabil alături de sufletul ei pereche, Lucian Mitrea. Această călătorie are o semnificație extrem de profundă pentru cei doi parteneri, venind exact în momentul în care aceștia marchează un moment de aur în relația lor.

Cu doar o zi înainte de acest incident neplăcut, artista și-a emoționat fanii cu o declarație de dragoste unică, postată pe internet pentru bărbatul vieții ei.

„Sunt iubiri care încep cu fluturi… și iubiri care, după ani, încă se simt ca acasă. Nu știu ce e mai emoționant astăzi: faptul că e ziua în care m-am născut… sau faptul că tot astăzi, acum 18 ani, mi-am unit viața cu omul pe care îl iubesc”, a spus Andreea.

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