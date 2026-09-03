Ce sacrificii a făcut Adelina Pestrițu pentru noul show de la Pro TV: „Acest proiect vine cu multe provocări”

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Adelina Pestrițu trece printr-o nouă perioadă propice din punct de vedere profesional. Vedeta, care în urmă cu un deceniu a decis să ia o pauză de la televiziune, a revenit spectaculos și va fi amfitrioana noii emisiuni de la Pro TV- Burlacii: Foc în Paradis. Prezentatoarea tv este entuziasmată de noul proiect pe care și publicul îl va putea urmări de patru ori pe săptămână, începând cu 14 septembrie. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Adelina Pestrițu a vorbit despre revenirea sa pe micul ecran, care a sosit la pachet cu numeroase emoții, dar și multe sacrificii. Cum a fost pentru ea timpul petrecut în Turcia, departe de familia ei, dar și care e motivul pentru care fetița ei a preferat să revină în România, după ce și-a vizitat mama pe meleagurile turcești, aflăm de la prezentatoarea Pro TV. 

Adelina Pestrițu a atins un nou apogeu al carierei sale, iar în curând o vom vedea la cârma unui nou reality show care promite dramă, aventură și multe răsturnări de situație. Este vorba despre show-ul tv Burlacii: Foc în Paradis care va debuta în curând. Ce i-a plăcut cel mai mult în Turcia, dar și ce a fost cel mai dificil pentru ea, aflăm din rândurile următoare.

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Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre filmările noului show de la Pro TV: ” Ne-am distrat, dar am și plâns”

CANCAN.RO: Adelina, în primul rând, felicitări pentru noul proiect! Ce faci?

Adelina Pestrițu: Sunt foarte bine, foarte fericită și am venit să ne distrăm împreună în seara asta și să fac anunțul mult așteptat: pe 14 septembrie la ora 23 la ProTV și pe VOYO începe Burlacii: Foc în Paradis!

CANCAN.RO: Abia așteptăm să vedem. Spune-ne puțin ce a însemnat acest proiect pentru tine și cum a fost la filmări?

Adelina Pestrițu: A fost superb pentru că acest proiect a venit cu multe provocări pentru mine. M-a bucurat foarte mult revenirea pe sticlă, m-a bucurat că am întâlnit foști colegi cu care sunt acum colegă din nou. Au fost 5 săptămâni în care am filmat în Istanbul. Ne-am și distrat, am și plâns împreună, m-am bucurat alături de concurenți și m-am și întristat atunci când a fost cazul.

Adelina Pestrițu vorbește despre noul proiect Pro TV

Adelina Pestrițu vorbește despre noul proiect Pro TV

CANCAN.RO: Spune-ne câteva lucruri care nu se știu și din ceea ce poți, evident, să spui despre acest show TV.

Adelina Pestrițu: Este un reality show unde veți descoperi oameni care vin în căutarea iubirii. Vor să-și găsească jumătatea. Unii dintre ei și-au găsit jumătatea. Veți descoperi, veți trăi alături de ei poveștile lor de dragoste, sau trădările, sau dezamăgirile prin care au trecut, poate vă veți regăsi în poveștile lor de viață. După cum vă spuneam și mai devreme, am suferit alături de ei, am plâns și m-am și bucurat pentru că în unele cazuri există și un final fericit.

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CANCAN.RO: Ne bucură finalurile fericite, dar zi-mi despre tine. Ai apucat să te bucuri de Turcia? Ai avut timp așa și pentru tine să vizitezi, să stai la plajă?

Adelina Pestrițu: Foarte mult nu, pentru că am muncit zi de zi, am avut puține zile libere, dar atunci când am fost liberă am mers cu familia mea pe Bosfor, am mâncat ceva bun, börek. Știți deja că am înnebunit internetul cu acest börek. Este o specialitate turcească, o găsiți în patiserie, o plăcintă cu brânză foarte gustoasă, dar trebuie să fie gătită, preparată de cineva care cunoaște foarte bine rețeta. Eu am mai mâncat și în alte locuri și nu e aceeași treabă. Am mai mâncat niște specialități turcești, dar vă rog să mă scuzați, nu am reținut denumirile. Mai am până să învăț limba turcă, poate, cine știe, vom filma și un alt sezon tot în Turcia.

Prezentatoarea TV a povestit cum au decurs filmările noului sezon Burlacii: Foc în paradis

Prezentatoarea TV a povestit cum au decurs filmările noului sezon Burlacii: Foc în paradis

CANCAN.RO: Ce ți-a plăcut cel mai mult?

Adelina Pestrițu: Mi-a plăcut să fiu alături de concurenți, mi-a plăcut să fiu cu această echipă numeroasă zi de zi și, după cum vă spuneam, am mers puțin la plajă, am mers puțin pe Bosfor, la restaurant și cam ăsta a fost programul meu. Am dormit puține ore pe noapte pentru că a fost foarte, foarte mult de muncă, dar mă bucură pentru că știu ce urmează să vedeți pe micul ecran.

CANCAN.RO: Abia așteptăm. Spuneai că familia ta a venit și te-a vizitat acolo. Cât ai stat departe de ei? Când au decis să vină?

Adelina Pestrițu: Ei au venit de la început, însă nu au stat pe toată perioada șederii mele în Istanbul. S-au întors în țară pentru că cea mică își dorea să se joace cu prietenele ei. Nu m-am opus pentru că e normal, era vacanța de vară și și-a dorit să petreacă timp cu prietenii. Am vorbit în fiecare seară pe Facetime și am păstrat legătura. I-am trimis poze, mesaje, ea la fel. Și tocmai de asta am și plecat, după ce s-a terminat proiectul. Am plecat în Maldive ca să recuperăm timpul în care am fost separați.

CANCAN.RO: A fost cea mai bună decizie, întoarcerea în televiziune și va fi pe termen lung de acum încolo?

Adelina Pestrițu: Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar a fost cea mai bună decizie.

CANCAN.RO: Noi așteptăm să vedem noul sezon și de ce nu, și pe următoarele.

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