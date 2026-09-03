Weekend la Budapesta cu bani de-o escapadă, nu de-o avere! Tren de noapte, băi termale și gulaș cât cuprinde

Budapesta este una dintre destinațiile europene pe care românii le pot transforma foarte ușor într-un city-break de weekend. Pleci vineri seara din București cu trenul de noapte, dormi pe drum și sâmbătă dimineața te trezești direct în capitala Ungariei. În două zile poți vedea Castelul Buda, Bastionul Pescarilor, Parlamentul, Bazilica Sf. Ștefan și Piața Eroilor, poți face o croazieră nocturnă pe Dunăre, te poți bălăci câteva ore în celebrele băi termale Széchenyi și, evident, poți testa gulașul, papricașul și langoșul. Iar dacă organizezi bine traseul, nu trebuie nici să alergi bezmetic de la un obiectiv la altul. Am construit un itinerar pentru un weekend complet în Budapesta, cu plecare vineri seara din București și întoarcere duminică, plus costurile aproximative pe care trebuie să le iei în calcul.

Vineri seara te urci în tren la București și sâmbătă te trezești la Budapesta

Una dintre cele mai interesante variante pentru un weekend este trenul internațional EuroNight Ister 472. În actualul mers al trenurilor, acesta pleacă din București Nord la 18:24 și ajunge în gara Budapest-Keleti sâmbătă dimineața, la 08:50. Avantajul este evident: nu pierzi practic nicio zi din excursie.

Pentru un city-break atât de scurt, vagonul de dormit este varianta confortabilă. Ca reper pentru 2026, prețurile pot fi în jur de 64 de euro pentru un loc pe scaun, 82 de euro pentru cușeta de șase persoane, 92 de euro pentru cea de patru și aproximativ 107 euro pentru un loc într-o cabină de dormit cu două paturi. O cabină individuală poate ajunge spre 190 de euro. Prețurile diferă însă în funcție de dată, disponibilitate și momentul cumpărării.

La aproximativ 14 ore de călătorie, cei 40 de euro economisiți alegând scaunul în locul vagonului de dormit s-ar putea să nu mai pară o afacere atât de grozavă sâmbătă dimineața, când ajungi la Budapesta cu o singură dorință: să vezi interiorul unei perne.

Sâmbătă, ora 08:50. Bună dimineața, Budapesta!

Gara Keleti este bine conectată la transportul public, așa că poți ajunge repede la hotel. Pentru numai o noapte de cazare, cele mai practice sunt zonele centrale din districtele V, VI sau VII, inclusiv în apropiere de Deák Ferenc tér și Bazilica Sf. Ștefan. Chiar dacă nu poți face check-in atât de devreme, majoritatea hotelurilor permit lăsarea bagajelor.

După un mic dejun sau un brunch, aventura poate începe.

Budapesta este formată din două lumi distincte, despărțite de Dunăre. Buda, aflată pe malul vestic, este construită pe coline, în timp ce Pesta, pe malul estic, este mult mai plată. Cele două orașe, împreună cu Óbuda, au fost unite în 1873, luând naștere Budapesta de astăzi. Pentru două zile, cel mai simplu este să dedici o parte consistentă din prima zi Budapestei monumentale de pe ambele maluri, iar duminică să explorezi marile bulevarde și zona termală.

Prima oprire: Parlamentul și Pantofii de pe malul Dunării

În jurul orei 10:30–11:00 poți ajunge la spectaculoasa clădire a Parlamentului Ungariei. Parlamentul este unul dintre simbolurile orașului și una dintre cele mai impresionante clădiri de pe malul Dunării. Merită văzut de aproape, dar cea mai bună perspectivă asupra întregii construcții o vei avea ulterior de pe malul din Buda.

În apropiere se află Memorialul Pantofii de pe malul Dunării, dedicat victimelor evreiești ucise la Budapesta în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pantofii metalici așezați pe marginea fluviului formează unul dintre cele mai tulburătoare memoriale ale orașului.

De aici continui pe promenadă către celebrul Pod cu Lanțuri.

Podul cu Lanțuri, poarta către Buda

Podul cu Lanțuri, inaugurat în 1849, a fost primul pod permanent peste Dunăre care a legat Buda de Pesta și a devenit unul dintre simbolurile modernizării orașului.

La capătul dinspre Buda ajungi în Piața Adam Clark, unde se află și kilometrul zero al Ungariei.

De aici începe urcarea către Dealul Castelului. Poți merge pe jos, poți lua autobuzul sau celebrul funicular. Varianta pe jos este mai solicitantă, dar are un avantaj: pe măsură ce urci apar numeroase puncte din care poți fotografia Dunărea, podurile și Pesta.

Castelul Buda și Palatul Regal

În vârful dealului se află Castelul Buda, cunoscut și drept Palatul Regal. Aspectul actual este rezultatul numeroaselor reconstrucții și restaurări prin care complexul a trecut de-a lungul istoriei. Curțile palatului, terasele și panorama asupra orașului justifică singure urcarea.

Zona Castelului poate consuma cu ușurință câteva ore dacă vrei să vizitezi și muzeele. Pentru un weekend de numai două zile, însă, aș evita să petrec jumătate de zi în interior. Budapesta trebuie și văzută, nu bifată din spatele ferestrelor unui muzeu.

Bastionul Pescarilor, fotografia obligatorie din Budapesta

De la Castel continui spre unul dintre cele mai fotografiate locuri ale capitalei: Bastionul Pescarilor. Construcția în stil neogotic și neoromanic oferă una dintre cele mai frumoase panorame asupra Budapestei. Dunărea se desfășoară dedesubt, iar peste apă domină imaginea Parlamentului. Cele șapte turnuri ale bastionului simbolizează cele șapte triburi maghiare asociate cuceririi Bazinului Carpatic la sfârșitul secolului al IX-lea.

Numele locului amintește de breasla pescarilor, asociată în tradiția locală cu apărarea acestei porțiuni a fortificațiilor medievale.

În centrul ansamblului se află monumentul ecvestru al regelui Ștefan I al Ungariei.

Biserica Mátyás, lângă Bastionul Pescarilor

La câțiva pași se află Biserica Mátyás, unul dintre cele mai importante monumente religioase ale Budapestei. Exteriorul atrage imediat atenția prin acoperișul decorat cu țiglă colorată, iar interiorul este la fel de spectaculos. Biserica are o istorie de secole și, în perioada ocupației otomane, a fost transformată în moschee.

Dacă timpul îți permite, merită vizitată și în interior.

După Bastionul Pescarilor și Biserica Mátyás este deja momentul pentru o pauză. Un prânz normal într-un restaurant poate costa aproximativ 15–25 de euro de persoană.

După-amiaza ne întoarcem în Pesta

În jurul orei 16:00 poți coborî din nou spre Dunăre și traversa în Pesta. Următoarea oprire este Bazilica Sf. Ștefan, cea mai importantă biserică romano-catolică din Ungaria și una dintre construcțiile monumentale ale orașului.

Bazilica are o înălțime de 96 de metri, aceeași înălțime simbolică precum cupola Parlamentului. În interior este păstrată o relicvă atribuită regelui Ștefan I, întemeietorul regatului medieval maghiar. Dacă mai ai energie, poți urca și la terasa panoramică.

Apoi mergi spre Deák Ferenc tér, Vörösmarty tér și celebra Váci utca, una dintre principalele străzi comerciale și turistice ale orașului.

Sâmbătă seara, Budapesta trebuie văzută de pe Dunăre

Dacă trebuie să alegi o singură experiență cu plată pentru seara petrecută la Budapesta, croaziera pe Dunăre este greu de învins. În jurul orei 19:30–20:00 poți urca la bordul unuia dintre vasele turistice.

Parlamentul iluminat, Podul cu Lanțuri, Castelul Buda și întregul front de clădiri de pe malurile Dunării schimbă complet aspectul orașului după lăsarea întunericului. O croazieră simplă de aproximativ o oră poate costa în jur de 15–25 de euro de persoană, în funcție de companie și de serviciile incluse.

După croazieră urmează cina. Pentru o masă și o băutură poți calcula aproximativ 20–35 de euro. Iar dacă încă mai ai energie, Budapesta este celebră pentru ruin bars, barurile amenajate în clădiri vechi și spații aparent abandonate. Cartierul Evreiesc este una dintre cele mai animate zone pentru viața de noapte.

Dar n-aș exagera. Duminică mai avem jumătate de Budapesta de văzut.

Duminică dimineața: Andrássy și Piața Eroilor

După micul dejun, plecarea ar trebui să fie în jurul orei 09:00. Traseul poate continua pe Andrássy út, marele bulevard al Budapestei, unde se găsesc clădiri elegante, magazine ale brandurilor internaționale și Opera de Stat Maghiară.

Sub bulevard circulă linia M1, inaugurată în 1896, cel mai vechi metrou din Europa continentală.

Andrássy te conduce către Piața Eroilor, una dintre cele mai spectaculoase piețe ale Budapestei.

În centrul ei se află Monumentul Mileniului, ridicat pentru celebrarea a o mie de ani de la stabilirea maghiarilor în Bazinul Carpatic. Coloana centrală este dominată de statuia Arhanghelului Gabriel.

Castelul Vajdahunyad și Városliget

Din Piața Eroilor intri aproape imediat în Városliget, marele Parc al Orașului. Aici se află Castelul Vajdahunyad, construit inițial pentru festivitățile mileniului maghiar din 1896 și devenit ulterior o construcție permanentă.

Castelul combină mai multe stiluri arhitecturale și pare desprins dintr-o poveste, motiv pentru care este unul dintre cele mai fotogenice locuri ale Budapestei.

Dar atracția cea mai cunoscută a zonei se află la câteva minute distanță.

Trei ore în băile Széchenyi

După o noapte în tren și o zi în care ai luat Budapesta la picior, câteva ore în apă termală s-ar putea să pară o idee extraordinară. Băile Széchenyi reprezintă una dintre experiențele clasice ale orașului.

Complexul este celebru pentru piscinele sale exterioare și interioare și pentru arhitectura grandioasă. Pentru weekend, un bilet standard se situează în 2026 în jurul valorii de 14.800 de forinți, adică aproximativ 38 de euro, iar în anumite perioade poate costa mai mult. Un interval bun ar fi 12:00–15:00. Trei ore sunt suficiente pentru un city-break atât de scurt.

Gulaș, papricaș și langoș. Ce mâncăm la Budapesta

După băi vine momentul unui prânz unguresc serios. Gulașul este probabil cel mai cunoscut preparat, dar merită încercate și papricașul de pui și langoșul. Pentru un prânz bun poți calcula aproximativ 20–30 de euro de persoană, deși există variante mult mai ieftine dacă alegi street food sau restaurante aflate în afara celor mai turistice zone.

Pentru langoș există numeroase localuri specializate, iar pentru micul dejun și brunch orașul are o ofertă uriașă.

Un loc celebru este New York Café. Prețurile sunt considerabil mai mari decât într-o cafenea obișnuită, dar interiorul spectaculos este motivul pentru care locul a devenit o atracție turistică în sine.

Mai ai câteva ore? Vörösmarty, Váci și Budapest Eye

Dacă după Széchenyi și prânz mai rămân câteva ore, te poți întoarce în centru. Vörösmarty tér este una dintre piețele cunoscute ale Budapestei și devine deosebit de animată în perioada târgurilor de Crăciun. În apropiere se află Váci utca, restaurante, cafenele și numeroase magazine.

Tot în centrul orașului se află și roata panoramică Budapest Eye.

Dacă nu te interesează cumpărăturile, poți folosi ultimele ore pentru o plimbare fără țintă precisă pe malul Dunării. După două zile de alergat după obiective turistice, s-ar putea să fie exact ce trebuie.

Cât costă transportul prin Budapesta

Pentru un weekend, transportul public este simplu de folosit. Un Budapest Travelcard de 72 de ore costă 5.750 HUF, aproximativ 15 euro, și permite călătorii nelimitate pe transportul public inclus în sistem. Chiar dacă vei sta mai puțin de 72 de ore, confortul de a urca în metrou, tramvai sau autobuz fără să cumperi permanent bilete poate justifica alegerea.

Dacă pleci duminică spre aeroport, trebuie ținut cont că autobuzul expres 100E necesită bilet separat. Acesta costă aproximativ 2.500 HUF, adică 6–7 euro.

Duminică seara, avionul înapoi spre București

Pentru întoarcere există două variante. Prima este să iei din nou trenul de noapte. Avantajul este că păstrezi experiența feroviară și mai economisești o noapte de cazare. A doua, mult mai rapidă, este avionul. Există zboruri directe Budapesta–București, iar durata zborului este de aproximativ o oră și jumătate. Prețurile fluctuează mult în funcție de weekend și de momentul rezervării, dar pentru calculele unui city-break este prudent să pui deoparte aproximativ 70–150 de euro pentru zborul de întoarcere.

Astfel, duminică după-amiază poți termina vizitele, îți recuperezi bagajele de la hotel, mergi la aeroport și seara te întorci la București.

Luni dimineața poți merge la serviciu. Partea cu cât chef vei avea este o problemă separată.

Sau faci toată excursia cu EuroNight

Pentru cei cărora le place trenul există o variantă și mai interesantă: Vineri, 18:24 – București Nord → Budapesta. Sâmbătă, 08:50 – sosire Budapest-Keleti. Sâmbătă și duminică vizitezi orașul.

Duminică, 19:10 – plecare Budapest-Keleti → București.

Avantajul major este că ai nevoie de o singură noapte de hotel. Vineri spre sâmbătă și duminică spre luni dormi în tren.

Practic, transformi două nopți de călătorie în parte din vacanță și obții aproape două zile întregi la Budapesta fără să consumi o zi de concediu.

Cât costă un weekend de două zile la Budapesta

Pentru o persoană care dorește un nivel rezonabil de confort, putem face un calcul orientativ. Trenul București–Budapesta cu loc într-o cabină dublă de dormit ajunge în jur de 107 euro.

O noapte de hotel poate costa aproximativ 50–70 de euro de persoană, dacă două persoane împart o cameră de 100–140 de euro.

Transportul local: aproximativ 15 euro.

Băile Széchenyi: aproximativ 38 de euro.

Croaziera pe Dunăre: aproximativ 20 de euro.

Mâncarea pentru două zile: aproximativ 70–90 de euro.

Cafea, dulciuri, langoș, kürtőskalács și alte mici cheltuieli: încă 20–30 de euro.

Transferul către aeroport: aproximativ 7 euro.

Avionul Budapesta–București: orientativ 70–150 de euro.

În total, un weekend confortabil poate ajunge la aproximativ 400–525 de euro de persoană, dacă mergi cu trenul la dus și avionul la întoarcere.

Cu o cușetă în locul vagonului de dormit, un hotel mai ieftin și un bilet de avion cumpărat din timp, bugetul poate coborî spre 300–350 de euro de persoană.

Pentru două persoane, un buget de aproximativ 700–900 de euro permite un weekend confortabil, cu cazare centrală, mese la restaurant, croazieră și băi termale, fără să transformi fiecare cafea într-un calcul financiar.

Budapesta în două zile chiar se poate

Două zile nu sunt suficiente pentru a descoperi tot orașul. Rămân Insula Margareta, House of Terror, muzeele, Marea Sinagogă, cafenelele istorice și suficiente străduțe încât să justifici fără probleme o a doua vizită.

Dar pentru un prim contact, weekendul este aproape perfect.

Sâmbătă ai Dunărea, Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Castelul Buda, Biserica Mátyás, Bastionul Pescarilor și croaziera nocturnă. Duminică ai Andrássy, Piața Eroilor, Castelul Vajdahunyad, Széchenyi, gulașul și ultimele ore prin centrul Pestului.

Iar partea cea mai frumoasă este că vineri la 18:24 poți fi încă în Gara de Nord din București, iar sâmbătă dimineața să-ți bei cafeaua privind spre Dunăre. Pentru un weekend obișnuit transformat într-o mică vacanță europeană, nu sună deloc rău.

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