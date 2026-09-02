Tiger Woods a rămas fără permis timp de cinci ani. Ce l-a avertizat judecătorul, în prezența Vanessei Trump

Tiger Woods a rămas fără permis timp de cinci ani. Ce l-a avertizat judecătorul, în prezența Vanessei Trump
Sursa foto: Profimedia
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Tiger Woods a rămas fără permis de conducere timp de cinci ani, după ce a încheiat un acord cu procurorii în dosarul deschis în urma unui accident rutier produs în Florida.

Celebrul jucător de golf, acuzat inițial că a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe, a acceptat să fie condamnat pentru o acuzație mai puțin gravă, de conducere imprudentă, fără să își recunoască vinovăția. Iubita lui, Vanessa Trump, fosta noră a președintelui SUA, Donald Trump, i-a fost alături la tribunal în momentul în care judecătorul l-a avertizat că riscă să ajungă la închisoare dacă se urcă la volan în perioada suspendării.

Tiger Woods a ajuns în fața judecătorului

Tiger Woods, în vârstă de 50 de ani, s-a prezentat miercuri, 2 septembrie, în fața unui tribunal din Florida pentru soluționarea dosarului deschis după accidentul rutier în care a fost implicat în luna martie.

Jucătorul de golf a acceptat o acuzație de conducere imprudentă, fără să își recunoască vinovăția, dar fiind de acord să fie condamnat fără să conteste acuzația. În schimb, procurorii au renunțat la acuzația inițială de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, relatează Associated Press.

Instanța i-a suspendat permisul de conducere pentru cinci ani și l-a condamnat la plata unei amenzi de 1.500 de dolari.

Woods a venit la tribunal împreună cu iubita sa, Vanessa Trump. Aceasta a stat în spatele sportivului în timpul audierii și a părăsit tribunalul alături de el.

Tiger Woods, avertizat că riscă să ajungă la închisoare

Judecătorul Darren Steele i-a atras atenția lui Woods că suspendarea permisului nu permite excepții și că nu va putea conduce nici măcar pentru a-și duce copiii la școală.

„Dacă veți conduce, veți reveni imediat în fața mea și veți merge la închisoare”, l-a avertizat judecătorul.

Cazul are legătură cu un accident produs pe 27 martie, în apropierea locuinței sportivului din Jupiter Island, Florida.

Mașina condusă de Woods a lovit o camionetă care tracta o remorcă și s-a răsturnat. Accidentul a provocat pagube de aproximativ 5.000 de dolari, însă nicio persoană nu a fost rănită.

Woods le-a spus polițiștilor că, înainte de accident, se uitase la telefon și încercase să regleze radioul mașinii.

De ce au renunțat procurorii la acuzația inițială

Testarea pentru alcool a indicat o alcoolemie de 0,00. Sportivul a refuzat însă să ofere o probă de urină pentru testarea prezenței altor substanțe, iar permisul i-a fost suspendat automat pentru un an.

Polițiștii au găsit asupra lui două pastile de hidrocodonă, un analgezic opioid eliberat pe bază de prescripție medicală.

Procurorul a explicat în instanță că doi toxicologi au analizat cazul și au ajuns la concluzia că nu existau suficiente dovezi pentru a demonstra dincolo de orice îndoială rezonabilă că Woods se afla sub influența unei substanțe în momentul accidentului.

Specialiștii au luat în calcul și toleranța dezvoltată de sportiv la medicamentele pentru durere, în contextul numeroaselor accidentări și intervenții chirurgicale suferite de-a lungul carierei.

În aceste condiții, procurorii au renunțat la acuzația inițială de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar Woods a acceptat condamnarea pentru conducere imprudentă.

Tiger Woods a mai avut probleme la volan în trecut. În 2017, sportivul a fost găsit adormit la volanul mașinii sale în Florida. Testele au indicat atunci prezența mai multor medicamente în organism, iar Woods a fost condamnat pentru conducere imprudentă.

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