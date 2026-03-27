Tiger Woods, implicat într-un accident rutier grav în Florida! Faimosul jucător de golf s-a răsturnat cu mașina

De: David Ioan 27/03/2026 | 22:27
Foto: Profimedia

Tiger Woods a fost implicat vineri după-amiaza într un accident rutier în Jupiter Island, Florida. Potrivit Biroului Șerifului din Martin County, mașina în care se afla s-a răsturnat în jurul orei 14:00 (GMT-4).

Postul local CBS 12 a relatat că ar fi fost vorba despre o coliziune între două vehicule, iar o fotografie difuzată de WPTV arăta un autoturism răsturnat pe o parte la locul impactului.

Deocamdată nu există informații oficiale despre starea lui Woods, iar agentul său nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Autoritățile au anunțat că vor oferi detalii suplimentare la ora 17:00 (GMT-4).

Accidentul survine la cinci ani după incidentul grav din februarie 2021, când Woods a suferit multiple fracturi la picior într un accident în Los Angeles. Atunci, SUV ul său s-a răsturnat într-o zonă cunoscută pentru numărul ridicat de accidente.

Medicii au intervenit de urgență pentru a stabiliza fracturile deschise la tibie și peroneu, precum și leziunile de la nivelul gleznei și piciorului, folosind șuruburi și tije metalice. Traumatismele musculare au necesitat proceduri suplimentare pentru a reduce presiunea cauzată de umflături.

Recuperarea a fost lungă, Woods revenind în competiții abia la Masters 2022, după 15 luni de pauză. Ancheta de atunci a stabilit că nu existau indicii de consum de substanțe și că accidentul fusese pur accidental.

Woods a mai avut un incident rutier în 2017, când a fost arestat în Jupiter, Florida, sub suspiciunea de conducere sub influență. Polițiștii au notat în raport că sportivul fusese găsit adormit la volan și a trebuit trezit. Ulterior, acesta a fost eliberat pe propria răspundere și și a cerut scuze public.

Cu doar câteva zile înainte de accidentul actual, Woods a apărut la finala TGL transmisă de ESPN. El nu a mai participat la turnee oficiale din 2024, fiind în recuperare după o ruptură de tendon la călcâi și o intervenție la spate efectuată în toamnă.

În prezent, este încă trecut pe lista invitaților la Masters 2026, programat să înceapă în mai puțin de două săptămâni, deși Donald Trump a declarat într un interviu TV că Woods nu va concura.

ABC News a confirmat la rândul său accidentul de vineri și a precizat că starea jucătorului nu este încă cunoscută. Reprezentanții săi au fost contactați pentru comentarii.

