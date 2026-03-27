Adrian, un tânăr de doar 21 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Era tatăl unei fetițe și urma să se căsătorească în 2026

Un tânăr motociclist de 21 de ani din comuna Corcova, județul Mehedinți, și-a pierdut viața aseară într-un accident rutier. Adrian, tatăl unei fetițe de un an și șofer de autotren, urma să se căsătorească anul acesta.

Pasionat de motociclete, publica frecvent imagini cu acestea pe rețelele sociale. Familia și apropiații sunt în stare de șoc, iar mesajele de condoleanțe au început să apară pe pagina sa de Facebook.

Tragedie în judeţul Mehedinţi

Dezastrul s-a produs după ce motocicleta condusă de tânăr a lovit un autoturism aflat în manevră de întoarcere. În urma impactului, mașina a fost proiectată în curtea unei gospodării, iar motocicleta a ajuns în șanț.

Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze pe Adrian timp de aproape o oră, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața. Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc pe D.C. 61, în satul Corcova.

„Poliția orașului Strehaia a fost sesizată prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza comunei Corcova, s-a produs un accident rutier, soldat cu victime. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că o femeie de 48 de ani, din comuna Corcova, în timp ce conducea un autoturism pe D.C.61, pe raza satului Corcova, direcția de mers sat Corcova către satul Gârbovățu de Jos, nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de întoarcere și a fost acroșată în partea laterală stânga de către o motocicletă, condusă de un tânăr de 21 de ani, din comuna Corcova, care circula în aceeași direcție. Din accident a rezultat decesul tânărului motociclist. Conducătoare auto a fost testată cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii de ucidere din culpa și vătămare corporală din culpă.”, transmite IPJ Mehedinți.

Soțul șoferiței implicate susține că viteza mare ar fi contribuit decisiv la producerea tragediei.

„Păcat de tinereţile lor că circulă în halul ăsta cu 200 la oră. Putea să fie un copil. Nu poţi să ştii ce-ţi iese în cale”, a declarat acesta.

Un motociclist de 21 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier

Accidentul s-a produs pe un sector de drum drept, cu iluminare slabă. Tânărul nu ar fi observat la timp autoturismul care efectua manevre repetate de întoarcere.

„A vrut să treacă prin faţa ei, a realizat că n-are timp şi a culcat. A venit cu motoreta culcată în ea. Ideea este că ea nu conduce des şi face manevrele mai încet. A băgat marşalier, a intrat pe marşalier la jumatea manevrei de întoarcere şi a auzit deodată vuu, bom în ea”, a mai spus soțul femeii.

Echipajele medicale au intervenit rapid, însă rănile suferite de motociclist au fost extrem de grave.

„Presupunem o fractură de coloană cervicală şi un traumatism cranio-cerebral închis. S-a încercat 50 de minute. Nu s-a mai putut face nimic pentru tânăr”, a explicat Cornelia Bernardi, medic SAJ Mehedinţi.

Adrian își întemeiase deja o familie și își făcea planuri pentru viitor.

„Urma să aibă nunta da, urma. A făcut botezul la fetiţă”, a spus un apropiat.

Șoferița de 48 de ani a fost transportată la spital cu leziuni ușoare. Testul pentru alcool a fost negativ, iar în cazul motociclistului vor fi prelevate probe pentru a stabili dacă consumase alcool sau substanțe interzise.

