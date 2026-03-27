Adrian, un tânăr de doar 21 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Era tatăl unei fetițe și urma să se căsătorească în 2026

De: David Ioan 27/03/2026 | 18:52
Un tânăr motociclist de 21 de ani din comuna Corcova, județul Mehedinți, și-a pierdut viața aseară într-un accident rutier. Adrian, tatăl unei fetițe de un an și șofer de autotren, urma să se căsătorească anul acesta.

Pasionat de motociclete, publica frecvent imagini cu acestea pe rețelele sociale. Familia și apropiații sunt în stare de șoc, iar mesajele de condoleanțe au început să apară pe pagina sa de Facebook.

Tragedie în judeţul Mehedinţi

Dezastrul s-a produs după ce motocicleta condusă de tânăr a lovit un autoturism aflat în manevră de întoarcere. În urma impactului, mașina a fost proiectată în curtea unei gospodării, iar motocicleta a ajuns în șanț.

Adrian şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier. Foto: Facebook

Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze pe Adrian timp de aproape o oră, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața. Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc pe D.C. 61, în satul Corcova.

„Poliția orașului Strehaia a fost sesizată prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza comunei Corcova, s-a produs un accident rutier, soldat cu victime. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că o femeie de 48 de ani, din comuna Corcova, în timp ce conducea un autoturism pe D.C.61, pe raza satului Corcova, direcția de mers sat Corcova către satul Gârbovățu de Jos, nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de întoarcere și a fost acroșată în partea laterală stânga de către o motocicletă, condusă de un tânăr de 21 de ani, din comuna Corcova, care circula în aceeași direcție. Din accident a rezultat decesul tânărului motociclist. Conducătoare auto a fost testată cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii de ucidere din culpa și vătămare corporală din culpă.”, transmite IPJ Mehedinți.

Soțul șoferiței implicate susține că viteza mare ar fi contribuit decisiv la producerea tragediei.

„Păcat de tinereţile lor că circulă în halul ăsta cu 200 la oră. Putea să fie un copil. Nu poţi să ştii ce-ţi iese în cale”, a declarat acesta.

Un motociclist de 21 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier

Accidentul s-a produs pe un sector de drum drept, cu iluminare slabă. Tânărul nu ar fi observat la timp autoturismul care efectua manevre repetate de întoarcere.

„A vrut să treacă prin faţa ei, a realizat că n-are timp şi a culcat. A venit cu motoreta culcată în ea. Ideea este că ea nu conduce des şi face manevrele mai încet. A băgat marşalier, a intrat pe marşalier la jumatea manevrei de întoarcere şi a auzit deodată vuu, bom în ea”, a mai spus soțul femeii.

Echipajele medicale au intervenit rapid, însă rănile suferite de motociclist au fost extrem de grave.

„Presupunem o fractură de coloană cervicală şi un traumatism cranio-cerebral închis. S-a încercat 50 de minute. Nu s-a mai putut face nimic pentru tânăr”, a explicat Cornelia Bernardi, medic SAJ Mehedinţi.

Adrian își întemeiase deja o familie și își făcea planuri pentru viitor.

„Urma să aibă nunta da, urma. A făcut botezul la fetiţă”, a spus un apropiat.

Șoferița de 48 de ani a fost transportată la spital cu leziuni ușoare. Testul pentru alcool a fost negativ, iar în cazul motociclistului vor fi prelevate probe pentru a stabili dacă consumase alcool sau substanțe interzise.

CITEŞTE ŞI: Un poliţist de 38 de ani din Arad, găsit mort! Ce au descoperit anchetatorii

Moarte misterioasă în Brăila. Un tânăr a fost găsit fără viață în casa unui prieten

Iți recomandăm
Rareș Cojoc a părăsit România după divorțul de Andreea Popescu. Unde a ”fugit” milionarul dansator
Știri
Rareș Cojoc a părăsit România după divorțul de Andreea Popescu. Unde a ”fugit” milionarul dansator
A murit celebrul actor din telenovela „Clona”. Familia și apropiații sunt devastați de durere
Știri
A murit celebrul actor din telenovela „Clona”. Familia și apropiații sunt devastați de durere
România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din contractele de vaccinuri anti-COVID
Mediafax
România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din...
Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani cu carte de muncă / TABEL PENSII - FOTO
Gandul.ro
Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând...
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor...
Parteneri
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
Click.ro
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca...
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Digi 24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe...
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
Digi24
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani cu carte de muncă / TABEL PENSII - FOTO
Gandul.ro
Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani cu carte...
