Un poliţist de 38 de ani din Arad, găsit mort! Ce au descoperit anchetatorii

Un polițist în vârstă de 38 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, a fost găsit decedat vineri, 27 martie 2026, în localitatea Secusigiu din județul Arad.

Descoperirea a fost făcută în jurul orei 15:00, când autoritățile au fost alertate cu privire la prezența unei persoane fără viață. La scurt timp după sesizare, o echipă operativă complexă s-a deplasat la fața locului pentru a efectua primele cercetări

Un poliţist din Arad a fost găsit împuşcat în cap

Conform informațiilor preliminare, bărbatul s-ar fi împușcat în cap cu un pistol, existând indicii că arma folosită ar putea fi cea din dotare. De asemenea, există surse care susţin că gestul a fost comis pe fondul unor probleme grave de sănătate.

„La data de 27 martie 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii arădeni au fost sesizați despre faptul că, în localitatea Secusigiu, o persoană este decedată. Având în vedere circumstanțele, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, pentru efectuarea cercetărilor la fața locului. Din primele verificări, este vorba de un bărbat, polițist în cadrul I.P.J. Timiș, care s-ar fi împușcat mortal, cu un pistol. Nu sunt indicii cu privire la săvârșirea unei fapte penale”, a transmis IPJ Arad.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza sinuciderii

Victima era șef de post în Sânpetru Mare, județul Timiș, funcție pe care o ocupa din anul 2022. Ancheta deschisă de autorități urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia, iar până în acest moment nu există date care să sugereze implicarea altor persoane.

Cercetările continuă, iar măsurile legale vor fi dispuse în funcție de concluziile finale ale anchetei. Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare privind identitatea polițistului sau contextul exact al incidentului.

CITEŞTE ŞI: Moarte misterioasă în Brăila. Un tânăr a fost găsit fără viață în casa unui prieten

Alertă majoră pentru turiști! Cipru, Grecia și Turcia, zone cu risc ridicat