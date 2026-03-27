Acasă » Știri » Alertă majoră pentru turiști! Cipru, Grecia și Turcia, zone cu risc ridicat

De: Anca Chihaie 27/03/2026 | 14:31
Sursa foto: Pixabay

Turiștii care plănuiesc vacanțe în unele dintre cele mai populare destinații europene trebuie să fie atenți la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, care au impact asupra siguranței în Cipru, Grecia și Turcia. Organizațiile internaționale și ministerele de externe au emis avertizări cu privire la anumite zone considerate cu risc ridicat, în contextul escaladării conflictelor regionale.

Experții în securitate notează că războiul din Orientul Mijlociu are efecte directe și asupra destinațiilor de vacanță europene, iar riscurile nu sunt limitate doar la zonele de conflict propriu-zis. Transportul internațional, infrastructura turistică și traficul de frontieră pot fi afectate, ceea ce implică o atenție sporită la planificarea călătoriilor. Se recomandă verificarea constantă a avertizărilor de călătorie, informarea despre condițiile locale și evitarea regiunilor cu acces restricționat.

Cipru, Grecia și Turcia, zone cu risc ridicat

În Cipru, situația de securitate s-a deteriorat semnificativ după incidentele militare recente. Baza militară britanică din insulă a fost ținta unor atacuri, iar autoritățile locale au intensificat măsurile de siguranță. Turiștii care se află în proximitatea Zonelor Bazelor Suverane trebuie să respecte restricțiile impuse și să evite deplasările neesențiale. De asemenea, în cazul în care sunt planificate excursii sau deplasări în afara orașelor mari, vizitatorii trebuie să se informeze cu privire la restricțiile de acces și să evite regiunile apropiate de facilități militare sau zone sensibile.

Turcia se află și ea sub o atenție sporită, în special regiunile situate la granița cu Siria și Irak. Drumurile de acces către zonele de frontieră pot fi temporar închise din motive de securitate, iar deplasările în anumite regiuni necesită autorizații speciale. Zone precum Hatay și Hakkari sunt considerate deosebit de sensibile, iar vizitatorii trebuie să planifice călătoriile astfel încât să evite apropierea de granițe în perioadele tensionate. În plus, traficul aerian și maritim în apropierea coastelor de sud-est poate fi afectat, ceea ce impune atenție suplimentară pentru turiștii care utilizează transportul local.

”Lupta din Siria continuă în zonele apropiate de granița turcă și există un risc ridicat de terorism în regiune”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe din Regatul Unit.

În Grecia, deși nu există în prezent zone oficial catalogate drept extrem de periculoase, situația regională recomandă prudență în apropierea granițelor și monitorizarea permanentă a evoluțiilor. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zone izolate sau în apropierea frontierelor externe, unde riscurile de securitate pot fi mai ridicate în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Destinațiile turistice majore din Grecia rămân accesibile, însă turiștii trebuie să fie vigilenți și să urmeze instrucțiunile locale privind siguranța publică.

CITEȘTE ȘI: Cât costă o vacanță de Paște în 2026. Prețurile pentru mare, munte sau Delta Dunării

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul real pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D la Antena 1: ”Aici sunt super profesioniști”
Știri
Motivul real pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D la Antena 1: ”Aici sunt super…
Ce spunea Jador despre Oana, înainte să o părăsească: ”Viața mea fără ea ar fi un dezastru”
Știri
Ce spunea Jador despre Oana, înainte să o părăsească: ”Viața mea fără ea ar fi un dezastru”
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de...
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
Gandul.ro
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând...
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor...
Parteneri
Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă la Casa Albă: cine i-a creat ținutele elegante de la summitul Melaniei Trump
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă la Casa Albă: cine i-a creat ținutele elegante de la summitul...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
Click.ro
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca...
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
Digi 24
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor...
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
Digi24
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat...
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
Gandul.ro
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D la Antena 1: ”Aici sunt super profesioniști”
Motivul real pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D la Antena 1: ”Aici sunt super profesioniști”
Ce spunea Jador despre Oana, înainte să o părăsească: ”Viața mea fără ea ar fi un dezastru”
Ce spunea Jador despre Oana, înainte să o părăsească: ”Viața mea fără ea ar fi un dezastru”
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: “M-a luat prin surprindere”
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: “M-a luat prin surprindere”
ANM a anunțat data exactă: când scăpăm de ciclonul care aduce vreme rea și ploi
ANM a anunțat data exactă: când scăpăm de ciclonul care aduce vreme rea și ploi
Cât costă carnea de miel, cu 16 zile înainte de Paște? S-a scumpit cu până la 240%
Cât costă carnea de miel, cu 16 zile înainte de Paște? S-a scumpit cu până la 240%
”Ochii care păreau sinceri m-au mințit”. Dezamăgirea trăită de Denise Rifai, după relația ...
”Ochii care păreau sinceri m-au mințit”. Dezamăgirea trăită de Denise Rifai, după relația cu Dan Alexa
Vezi toate știrile