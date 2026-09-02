Surpriză cu burtică la The Apprentice! Victoria Goulbourne a ascuns iubitul, dar bebelușul a dat totul de gol

Victoria Goulbourne, cunoscută publicului britanic după participarea la The Apprentice, a anunțat că este însărcinată cu primul său copil. Fosta concurentă a făcut vestea publică printr-o serie de imagini în care apare alături de iubitul său, pe care până acum îl ținuse departe de ochii publicului. Victoria nu i-a dezvăluit însă identitatea, astfel că misterul în jurul viitorului tată rămâne. Bebelușul este așteptat în februarie 2027, iar vedeta spune că ea și partenerul ei se simt „binecuvântați și recunoscători” pentru surpriza care le-a schimbat viața.

Victoria Goulbourne este însărcinată cu primul copil

Victoria Goulbourne, una dintre fostele concurente ale emisiunii The Apprentice, a anunțat că va deveni mamă pentru prima dată. Vedeta de televiziune, care a participat la sezonul 17 al producției BBC, a împărtășit vestea pe Instagram.

Cu această ocazie, Victoria a făcut și o altă surpriză urmăritorilor săi: și-a prezentat iubitul, pe care până acum îl ținuse departe de lumina reflectoarelor. Totuși, fosta concurentă The Apprentice nu i-a dezvăluit numele și nici alte informații despre el.

Cei doi au pozat împreună și au arătat imaginile de la ecografia bebelușului.

„Mama + Tata. Ne simțim atât de binecuvântați și recunoscători că cea mai minunată mică surpriză a noastră este pe drum. Deja te iubim mai mult decât ar putea exprima vreodată cuvintele. Termen: februarie 2027”, a scris Victoria.

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii

După anunț, mesajele de felicitare au început imediat să apară. Creatoarea de conținut de lifestyle și fitness Zoe Rae s-a declarat extrem de fericită pentru Victoria.

„OMG, oprește-te! Sunt atât, atât de fericită pentru tine”, i-a transmis aceasta.

Un alt urmăritor a scris:

„Mama și tata. Vă iubesc atât, atât de mult. Abia aștept să fiu mătușa lui.”

O altă persoană apropiată a reacționat la veste spunând:

„În sfârșit s-a aflat!!! Sunt ATÂT de fericită pentru voi!!!! Vei fi cea mai extraordinară mamă. Felicitări amândurora! Absolut minunat.”

Cine este iubitul misterios al Victoriei

Deocamdată, Victoria Goulbourne nu a oferit alte informații despre tatăl copilului.

Nu se știe nici de cât timp formează cei doi un cuplu. Anunțul sarcinii reprezintă, practic, și prima prezentare publică importantă a bărbatului din viața fostei concurente The Apprentice.

Victoria pare hotărâtă să păstreze cel puțin o parte din relația sa departe de atenția publicului: a arătat cine este bărbatul alături de care așteaptă copilul, dar nu i-a dezvăluit identitatea.

Victoria Goulbourne a participat la sezonul 17 din The Apprentice

Victoria a devenit cunoscută publicului larg după apariția în sezonul 17 al emisiunii The Apprentice.

Înainte de a intra în lumea afacerilor, ea lucrase ca însoțitoare de bord. În competiție, Victoria încerca să-l convingă pe Lord Alan Sugar de potențialul afacerii sale.

Drumul ei spre finală s-a oprit însă înainte de ultima etapă a concursului, unde miza era uriașă: câștigătorul urma să devină partenerul de afaceri al lui Lord Sugar și să primească din partea acestuia o investiție de 250.000 de lire sterline.

Câștigătoarea sezonului a fost în cele din urmă Marnie Swindells.

Lord Sugar i-a spus să-și păstreze afacerea drept hobby

Unul dintre momentele care au marcat participarea Victoriei la emisiune a fost evaluarea deloc măgulitoare primită din partea lui Lord Sugar.

Omul de afaceri nu fusese convins de ideea ei și i-a transmis direct:

„Sincer, nu sunt încântat de ideea ta, mă tem. Păstreaz-o ca hobby. Nu, este un hobby bun.”

Comentariul a afectat-o pe Victoria și a făcut-o să se gândească serios la viitorul afacerii sale.

Fosta concurentă a explicat ulterior că nu considera deloc că afacerea sa fusese doar un hobby, mai ales pentru că îi asigurase veniturile necesare pentru a trăi timp de doi ani.

„Alan m-a sfătuit în episod să-mi păstrez afacerea ca hobby, ceea ce nu știu dacă a vrut să spună… Dar afacerea mea nu era un hobby. Mi-a asigurat un venit cu normă întreagă timp de doi ani și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Sunt atât de mândră că, știți, am reușit să construiesc ceva care, practic, mi-a oferit un loc de muncă cu normă întreagă în ultimii doi ani”, a explicat Victoria.

S-a gândit inclusiv să-și vândă afacerea

Într-o discuție cu The Express și alte publicații, Victoria a recunoscut că experiența din The Apprentice și observațiile lui Lord Sugar au determinat-o să ia în calcul inclusiv posibilitatea de a renunța la afacerea sa.

Ea mărturisea că avusese „gânduri legate de vânzarea afacerii” după încheierea procesului din emisiune.

Motivul nu era însă numai critica primită. Participarea la The Apprentice îi deschisese și alte uși.

„Pur și simplu am avut foarte multe oportunități care au apărut în calea mea și sunt foarte pasionată de ele”, spunea Victoria.

Acum, la câțiva ani după experiența din show-ul BBC și după momentul în care Lord Sugar îi recomanda să-și transforme afacerea într-un simplu hobby, Victoria Goulbourne începe un capitol complet diferit al vieții sale. Fosta concurentă The Apprentice se pregătește să devină mamă pentru prima dată, iar în februarie 2027 ea și iubitul pe care abia acum l-a prezentat publicului își vor întâmpina primul copil.

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