Surpriză cu burtică la The Apprentice! Victoria Goulbourne a ascuns iubitul, dar bebelușul a dat totul de gol

Surpriză cu burtică la The Apprentice! Victoria Goulbourne a ascuns iubitul, dar bebelușul a dat totul de gol
Victoria Goulbourne este gravidă, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Victoria Goulbourne, cunoscută publicului britanic după participarea la The Apprentice, a anunțat că este însărcinată cu primul său copil. Fosta concurentă a făcut vestea publică printr-o serie de imagini în care apare alături de iubitul său, pe care până acum îl ținuse departe de ochii publicului. Victoria nu i-a dezvăluit însă identitatea, astfel că misterul în jurul viitorului tată rămâne. Bebelușul este așteptat în februarie 2027, iar vedeta spune că ea și partenerul ei se simt „binecuvântați și recunoscători” pentru surpriza care le-a schimbat viața.

Victoria Goulbourne este însărcinată cu primul copil

Victoria Goulbourne, una dintre fostele concurente ale emisiunii The Apprentice, a anunțat că va deveni mamă pentru prima dată. Vedeta de televiziune, care a participat la sezonul 17 al producției BBC, a împărtășit vestea pe Instagram.

Cu această ocazie, Victoria a făcut și o altă surpriză urmăritorilor săi: și-a prezentat iubitul, pe care până acum îl ținuse departe de lumina reflectoarelor. Totuși, fosta concurentă The Apprentice nu i-a dezvăluit numele și nici alte informații despre el.

Cei doi au pozat împreună și au arătat imaginile de la ecografia bebelușului.

„Mama + Tata. Ne simțim atât de binecuvântați și recunoscători că cea mai minunată mică surpriză a noastră este pe drum. Deja te iubim mai mult decât ar putea exprima vreodată cuvintele. Termen: februarie 2027”, a scris Victoria.

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii

După anunț, mesajele de felicitare au început imediat să apară. Creatoarea de conținut de lifestyle și fitness Zoe Rae s-a declarat extrem de fericită pentru Victoria.

„OMG, oprește-te! Sunt atât, atât de fericită pentru tine”, i-a transmis aceasta.

Un alt urmăritor a scris:

„Mama și tata. Vă iubesc atât, atât de mult. Abia aștept să fiu mătușa lui.”

O altă persoană apropiată a reacționat la veste spunând:

„În sfârșit s-a aflat!!! Sunt ATÂT de fericită pentru voi!!!! Vei fi cea mai extraordinară mamă. Felicitări amândurora! Absolut minunat.”

Cine este iubitul misterios al Victoriei

Deocamdată, Victoria Goulbourne nu a oferit alte informații despre tatăl copilului.

Nu se știe nici de cât timp formează cei doi un cuplu. Anunțul sarcinii reprezintă, practic, și prima prezentare publică importantă a bărbatului din viața fostei concurente The Apprentice.

Victoria pare hotărâtă să păstreze cel puțin o parte din relația sa departe de atenția publicului: a arătat cine este bărbatul alături de care așteaptă copilul, dar nu i-a dezvăluit identitatea.

Victoria Goulbourne a participat la sezonul 17 din The Apprentice

Victoria a devenit cunoscută publicului larg după apariția în sezonul 17 al emisiunii The Apprentice.

Înainte de a intra în lumea afacerilor, ea lucrase ca însoțitoare de bord. În competiție, Victoria încerca să-l convingă pe Lord Alan Sugar de potențialul afacerii sale.

Drumul ei spre finală s-a oprit însă înainte de ultima etapă a concursului, unde miza era uriașă: câștigătorul urma să devină partenerul de afaceri al lui Lord Sugar și să primească din partea acestuia o investiție de 250.000 de lire sterline.

Câștigătoarea sezonului a fost în cele din urmă Marnie Swindells.

Lord Sugar i-a spus să-și păstreze afacerea drept hobby

Unul dintre momentele care au marcat participarea Victoriei la emisiune a fost evaluarea deloc măgulitoare primită din partea lui Lord Sugar.

Omul de afaceri nu fusese convins de ideea ei și i-a transmis direct:

„Sincer, nu sunt încântat de ideea ta, mă tem. Păstreaz-o ca hobby. Nu, este un hobby bun.”

Comentariul a afectat-o pe Victoria și a făcut-o să se gândească serios la viitorul afacerii sale.

Fosta concurentă a explicat ulterior că nu considera deloc că afacerea sa fusese doar un hobby, mai ales pentru că îi asigurase veniturile necesare pentru a trăi timp de doi ani.

„Alan m-a sfătuit în episod să-mi păstrez afacerea ca hobby, ceea ce nu știu dacă a vrut să spună… Dar afacerea mea nu era un hobby. Mi-a asigurat un venit cu normă întreagă timp de doi ani și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Sunt atât de mândră că, știți, am reușit să construiesc ceva care, practic, mi-a oferit un loc de muncă cu normă întreagă în ultimii doi ani”, a explicat Victoria.

S-a gândit inclusiv să-și vândă afacerea

Într-o discuție cu The Express și alte publicații, Victoria a recunoscut că experiența din The Apprentice și observațiile lui Lord Sugar au determinat-o să ia în calcul inclusiv posibilitatea de a renunța la afacerea sa.

Ea mărturisea că avusese „gânduri legate de vânzarea afacerii” după încheierea procesului din emisiune.

Motivul nu era însă numai critica primită. Participarea la The Apprentice îi deschisese și alte uși.

„Pur și simplu am avut foarte multe oportunități care au apărut în calea mea și sunt foarte pasionată de ele”, spunea Victoria.

Acum, la câțiva ani după experiența din show-ul BBC și după momentul în care Lord Sugar îi recomanda să-și transforme afacerea într-un simplu hobby, Victoria Goulbourne începe un capitol complet diferit al vieții sale. Fosta concurentă The Apprentice se pregătește să devină mamă pentru prima dată, iar în februarie 2027 ea și iubitul pe care abia acum l-a prezentat publicului își vor întâmpina primul copil.

CITEȘTE ȘI:  A născut gemeni, dar copiii au tați și mame biologice diferite! Cazul care a dat peste cap legea

 Ice Spice și-a etalat burta de gravidă și fanii au mușcat momeala! Care este adevărul?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Uber concediază peste 3.000 de angajați! Restructurări majore la compania de ridesharing
Uber concediază peste 3.000 de angajați! Restructurări majore la compania de ridesharing
Bărbatul dispărut în Marea Neagră, la Costinești, a fost găsit mort după aproape 24 de ore de căutări
Bărbatul dispărut în Marea Neagră, la Costinești, a fost găsit mort după aproape 24 de ore de căutări
Cum arată casa în care s-au mutat Deea Maxer Cataramă și soțul ei. Primele imagini din noua locuință
Cum arată casa în care s-au mutat Deea Maxer Cataramă și soțul ei. Primele imagini din noua locuință
Doliu în politică! A murit primarul Damian Diniș
Doliu în politică! A murit primarul Damian Diniș
Preotul din Vaslui care a lăsat însărcinată o enoriașă, acuzat de furt! Ar fi golit visteria bisericii
Preotul din Vaslui care a lăsat însărcinată o enoriașă, acuzat de furt! Ar fi golit visteria bisericii
Primarul A MURIT înr-un accident de tractor. Era la al șaptelea mandat
Mediafax
Primarul A MURIT înr-un accident de tractor. Era la al șaptelea mandat
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Gandul.ro
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă
Adevarul
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Digi24
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
HAOS pe aeroporturi! Zeci de zboruri, anulate după avertismentul lui Zelenski
Mediafax
HAOS pe aeroporturi! Zeci de zboruri, anulate după avertismentul lui Zelenski
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața
Click.ro
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
go4it.ro
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
Cine a inventat gurile de canal?
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Gandul.ro
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.