Bărbatul dispărut în Marea Neagră, la Costinești, a fost găsit mort după aproape 24 de ore de căutări. Turistul în vârstă de 52 de ani, originar din Harghita, venise pe litoral împreună cu aproximativ 35 de rude și prieteni. Acesta a intrat în apă, însă s-a scufundat brusc și nu a mai ieșit la suprafață.

Incidentul s-a produs marți, 1 septembrie, în zona Terasei Albert din Costinești. Bărbatul intrase în mare împreună cu mai multe persoane din grup. La un moment dat, după ce a înaintat în apă până în zona pieptului, acesta s-ar fi scufundat brusc și nu a mai ieșit la suprafață.

Salvamarii și echipele ISU Dobrogea au pornit imediat în căutarea lui, iar operațiunea de salvare s-a transformat într-o misiune de recuperare a trupului.

Bărbatul de 52 de ani a fost găsit mort

Alarma a fost dată în jurul orei 12:30, iar salvamarii au început imediat verificările. Aceștia au căutat zona cu un skijet și au intrat în apă pentru a încerca să îl localizeze. Ulterior, misiunea a fost preluată și extinsă de echipele ISU Dobrogea.

La operațiune au participat 15 scafandri, două ambarcațiuni și un elicopter SMURD, care a survolat zona. Salvatorii au verificat atât suprafața apei, cât și fundul mării, însă intervenția a fost dificilă din cauza vizibilității reduse și a gropilor formate pe fundul mării. Căutările au continuat timp de mai multe ore și au fost suspendate după lăsarea întunericului, fiind reluate în dimineața următoare. După aproape 24 de ore de la dispariție, trupul bărbatului a fost găsit și recuperat din mare.

Victima era tatăl a doi copii. Tragedia s-a petrecut în timp ce acesta se afla în vacanță alături de familie și prieteni, transformând o zi petrecută pe litoral într-un moment de coșmar pentru cei apropiați.

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