Bărbatul dispărut în Marea Neagră, la Costinești, a fost găsit mort după aproape 24 de ore de căutări

Un bărbat de 52 de ani s-a înecat în Costinești / Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Bărbatul dispărut în Marea Neagră, la Costinești, a fost găsit mort după aproape 24 de ore de căutări. Turistul în vârstă de 52 de ani, originar din Harghita, venise pe litoral împreună cu aproximativ 35 de rude și prieteni. Acesta a intrat în apă, însă s-a scufundat brusc și nu a mai ieșit la suprafață. 

Incidentul s-a produs marți, 1 septembrie, în zona Terasei Albert din Costinești. Bărbatul intrase în mare împreună cu mai multe persoane din grup. La un moment dat, după ce a înaintat în apă până în zona pieptului, acesta s-ar fi scufundat brusc și nu a mai ieșit la suprafață.

Salvamarii și echipele ISU Dobrogea au pornit imediat în căutarea lui, iar operațiunea de salvare s-a transformat într-o misiune de recuperare a trupului.

Bărbatul de 52 de ani a fost găsit mort

Alarma a fost dată în jurul orei 12:30, iar salvamarii au început imediat verificările. Aceștia au căutat zona cu un skijet și au intrat în apă pentru a încerca să îl localizeze. Ulterior, misiunea a fost preluată și extinsă de echipele ISU Dobrogea.

La operațiune au participat 15 scafandri, două ambarcațiuni și un elicopter SMURD, care a survolat zona. Salvatorii au verificat atât suprafața apei, cât și fundul mării, însă intervenția a fost dificilă din cauza vizibilității reduse și a gropilor formate pe fundul mării. Căutările au continuat timp de mai multe ore și au fost suspendate după lăsarea întunericului, fiind reluate în dimineața următoare. După aproape 24 de ore de la dispariție, trupul bărbatului a fost găsit și recuperat din mare.

Victima era tatăl a doi copii. Tragedia s-a petrecut în timp ce acesta se afla în vacanță alături de familie și prieteni, transformând o zi petrecută pe litoral într-un moment de coșmar pentru cei apropiați.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în Caraș-Severin! Doi soți s-au înecat în lacul Secu

Doliu în armată! Aurel Martinaș, colonel militar de rezervă, a murit și a fost condus pe ultimul drum

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Uber concediază peste 3.000 de angajați! Restructurări majore la compania de ridesharing
Uber concediază peste 3.000 de angajați! Restructurări majore la compania de ridesharing
Surpriză cu burtică la The Apprentice! Victoria Goulbourne a ascuns iubitul, dar bebelușul a dat totul de gol
Surpriză cu burtică la The Apprentice! Victoria Goulbourne a ascuns iubitul, dar bebelușul a dat totul de gol
Cum arată casa în care s-au mutat Deea Maxer Cataramă și soțul ei. Primele imagini din noua locuință
Cum arată casa în care s-au mutat Deea Maxer Cataramă și soțul ei. Primele imagini din noua locuință
Doliu în politică! A murit primarul Damian Diniș
Doliu în politică! A murit primarul Damian Diniș
Preotul din Vaslui care a lăsat însărcinată o enoriașă, acuzat de furt! Ar fi golit visteria bisericii
Preotul din Vaslui care a lăsat însărcinată o enoriașă, acuzat de furt! Ar fi golit visteria bisericii
Primarul A MURIT înr-un accident de tractor. Era la al șaptelea mandat
Mediafax
Primarul A MURIT înr-un accident de tractor. Era la al șaptelea mandat
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Gandul.ro
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă
Adevarul
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Digi24
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
HAOS pe aeroporturi! Zeci de zboruri, anulate după avertismentul lui Zelenski
Mediafax
HAOS pe aeroporturi! Zeci de zboruri, anulate după avertismentul lui Zelenski
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața
Click.ro
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
go4it.ro
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
Cine a inventat gurile de canal?
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Gandul.ro
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.